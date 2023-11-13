10 Kasım'da Atatürk'e hakaret eden ve tutuklandıktan sonra verem hastalığı sebebiyle serbest bırakılan fenomen dönerci Mustafa Atmaca'nın son paylaşımları eleştirildi. Atmaca'nın, hava yoluyla bulaşan verem hastalığına rağmen mutfakta et kesmesi ve yemek yapması büyük tepki topladı.

Atatürk'e hakaret eden ve verem hastalığı nedeniyle serbest bırakılan dönercinin son paylaşımları başını ağrıtacak

Atatürk'ü hakaret ettiği için tutuklanan ancak 2 gün sonra verem hastalığı sebebiyle serbest bırakılan fenomen dönerci Mustafa Atmaca, son paylaşımlarında mutfakta et kestiği ve yemek hazırladığı görüntüler tepki çekti.

VEREM HASTALIĞI NEDENİYLE SERBEST KALDI

Sosyal medyada 650 bin takipçisi bulunan ünlü dönerci Mustafa Atmaca, 10 Kasım günü Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaret ettiği için gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. İki gün cezaevinde kalan Atmaca, verem hastalığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

SON PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Verem hastalığının hava yoluyla bulaştığı bilinirken, Atmaca'nın sosyal medya hesabından günler önce yaptığı paylaşımlardaki mutfaktaki faaliyetleri dikkat çekti. Atmaca'nın bu videolarda, etleri kestiği hatta servis dahi yaptığı görüldü.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları, duruma tepki gösterdi. İşte sosyal medyadan bazı tepkiler: