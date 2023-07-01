Antalya'da Sivrisinek Şikayetleri Artıyor

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, Antalya'da sivrisinek şikayetlerinin iklim değişikliği ve düzensiz yağışlar nedeniyle arttığını belirtti. Küresel ısınma ve mevsimler arasındaki belirgin geçişin azalmasıyla birlikte Türkiye'nin kıyı kesimlerinde sivrisineklerin görülme sıklığı artmıştır. Antalya'da ise düzensiz yağışlar nedeniyle sivrisinek popülasyonu kontrol altına alınamamaktadır. Prof. Dr. Çetin, yağışların sona ermesiyle birlikte sivrisinek sorununun 1 hafta içinde ortadan kalkacağını belirtti.

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve mevsimler arasındaki belirgin geçişin azalması nedeniyle Türkiye'nin kıyı kesimlerinde, kışın dahi sivrisinek görülmeye başladı. Özellikle turizm kenti Antalya'da sıklıkla şikayet edilen sivrisinekler ile ilgili mücadele eden ekipler, düzensiz yağışlar nedeniyle popülasyonu kontrol altına alamıyor.

Kentin 5 yıldızlı otellerinin olduğu Serik ilçesi Belek ve Kadriye bölgesindeki villalarda da ilaçlama ekipleri, aralıksız çalışıyor. Bir villanın bahçesindeki yüzme havuzunun yıllardır kullanılmadığı tespit edildi. Yağmur suyunun uzun süre havuz içinde beklemesi nedeniyle hem yosunlaştığı hem de sivrisinek üreme alanına dönüştüğünü gören vektörle mücadele ekipleri, havuzu ilaçladı. 3 yıldır villada kirada oturduğunu belirten Oğuzhan İpek, havuzu kullanmadığını söyledi. İpek, "Akşam saatlerinde sivrisinekleri daha sık görüyoruz. Havuzdaki suyu tahliye edemiyoruz. Çünkü havuzun tabanı sıcaktan çatlar" dedi.