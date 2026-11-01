İki baba birbirinin kızına böbrek verdi! 1,5 yaşındaki Duru, en küçük çapraz nakil hastası oldu

ANKARA'da Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde böbrek nakli bekleyen 1,5 yaşındaki Hatice Duru Okur ile 8 yaşındaki Hatice Mehlika Keskin, babalarından yapılan çapraz böbrek nakliyle hayata tutundu. Hatice Duru'nun babası Ejder Okur (24) Hatice Mehlika'ya, onun babası Ali Keskin de (39) Hatice Duru'ya böbreğini bağışladı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Hatice Duru Okur'un ailesi, kızları 2 aylıkken gözlerinde meydana gelen şişme nedeniyle hastaneye başvurdu. Tetkiklerinde böbrek yetmezliği tanısı alan Hatice Duru, tedavi için Ankara'ya getirildi ve Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde takibe alındı. Yozgat'ta yaşayan ve 4 yıldır böbrek yetmezliği tanısıyla tedavi gören Hatice Mehlika Keskin de bu süreçte tedavi için Ankara'ya geldi.

DOKULAR ÇAPRAZ EŞLEŞTİ

Aileler çocuklarını sağlığına kavuşturmak için mücadele ederken hastanede yapılan tetkiklerde, Kahramanmaraş'tan gelen Ejder Okur ile Yozgat'tan gelen Hatice Mehlika Keskin arasında doku uyumu sağlandı. Babası Ali Keskin'in dokusu da Ejder Okur'un kızı Hatice Duru ile eşleşti. Nakil planlamasında 2 baba, kendi çocukları yerine birbirlerinin çocuklarına böbrek bağışçısı oldu. 22 Ekim'de yapılan operasyonlarda, Hatice Mehlika Keskin'in babası Ali Keskin, böbreğini Hatice Duru Okur'a verdi. Hatice Duru'nun babası Ejder Okur ise böbreğini Hatice Mehlika Keskin'e bağışladı. Çocuklar, babalarının böbrek bağışıyla gerçekleştirilen çapraz nakille sağlığına kavuştu.

Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1,5 yaşındaki Hatice Duru Okur, çapraz böbrek nakli yapılan en küçük hasta oldu.

8 YAŞINDAKİ MEHLİKA: ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

Nakille sağlığına kavuşan 2'nci sınıf öğrencisi Hatice Mehlika Keskin, organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Ejder ağabey, bana böbreğini bağışladı. Ona çok teşekkür ediyorum. Benim babam da Duru'ya böbreğini verdi. İlk önce onlar girdi ameliyata, sonra biz girdik. Biraz ağrılı bir süreç oluyor ama geçiyor. Organ bağışı hayat kurtarır. Hayat kurtarmak için organ bağışı yapın. Bizim gibi bir sürü çocuk var. Onlara yardım edin, onların da canını kurtarın. O çocuklar da iyi olsunlar" diye konuştu.

Hatice Mehlika Keskin'in annesi Kübra Keskin ise kızının 4 yıldır böbrek yetmezliği yaşadığını ve 1,5 yıldır da diyalize girdiğini söyleyerek, "Hatice Mehlika'ya benim ve eşimin böbrekleri uyum sağlamadı. Ejder Okur'un böbreği Hatice Mehlika'ya, eşim Ali Keskin'in böbreği de Hatice Duru'ya uydu. Böylelikle çapraz nakil gerçekleşti. Çok şaşırtıcıydı. Hayattan umudun kesilmemesi gerektiğini anlatıyor aslında. Organ bağışlamak gerçekten çok muhteşem bir şey. İnsanlar vücut bütünlüğünün bozulmasını istemiyorlar. Fakat bu hayata bırakacakları en büyük miras, bence organ bağışı. İnsanlar hiç korkmasınlar. Hayat kurtarmak çok farklı bir duygu. Yani o duyguyu yaşamak, o bağışı yapmak çok yüce bir gönül istiyor" ifadelerini kullandı.

Hatice Duru Okur'un babası bağışçı Ejder Okur da yaklaşık 1,5 yıldır bu hastalıkla uğraştıklarını anlatarak, "Allah'a şükür şimdi nakil olduk ve sağlığımıza kavuştuk. İlk başta çok üzüldük, çok ağladık. Ama kızımızın da sağlığına kavuşması için bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Ben kendi kızıma böbreğimi veremedim. Hatice Mehlika ile de çapraz eşleşmeye girdik. Onun babasınınki benim kızıma uydu, benim böbreğim onun kızına uydu. Birbirimizin kızlarının canlarını kurtardık. Şu an hala rüyada gibiyiz. Çünkü 1,5 seneden beri sürekli nakil olmanın hayalini kuruyorduk" dedi.

EN KÜÇÜK ÇAPRAZ NAKİL HASTASI

Ejder Okur, kızının iyi olduğunu söyleyerek, "Kızım en küçük çapraz nakil olan hastaymış. Biz de ameliyat olduktan sonra öğrendik. İnşallah diğer yavrularımız da sağlığına kavuşur. Daha küçük yavrularımız da sağlığına kavuşur. Organ bağışı hayat kurtarır. Herkes organ bekliyor. Birçok hasta var bekleyen. Organ bağışlayalım, hayat kurtaralım. Organlar toprak olmasın, gitmesin. O organla yaşamını sürdürebilecek bir sürü hasta var. Organ bağışlayalım, hayat kurtaralım" dedi.

Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ise Türkiye'de ve dünyada birçok ilke imza attıklarını belirterek, "Hasta sayısı çok ama yeteri kadar organ yok. Öyle olunca tabii birtakım alternatifler üretmek durumundayız. Onlardan bir tanesi çapraz nakil. Dünyada birçok insan sağlam organlarıyla aramızdan ayrılıyor. Onun için sağlam organlarıyla ölen insanların organlarından ne kadar yararlanabilirsek o kadar kronik böbrek, karaciğer, ne kadar kalp hastası, ne kadar kronik organ ve doku hastası varsa onlara daha fazla hizmet etmiş oluruz. Her 2 kızımıza da birbirinin babalarının böbrekleri uyuyordu, onlara taktık. Her ikisi de gayet iyi durumda. Tabii söylediğim gibi bu bir alternatif. Ama esas alternatif, ölen insanların organlarından yeteri kadar yararlanabilmektir. Şimdi biz de mükemmel yasa olmasına rağmen ancak yüzde 30 oranında yararlanabiliyoruz" diye konuştu.

Organ naklinden sonra yeni bir yaşam yolculuğu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Haberal, "Bu hastaların hayatı ameliyat masasında değişiyor. Böbreği takıyoruz, böbrek çalışmaya başlıyor ameliyat masasında. Karaciğeri takıyoruz, karaciğer çalışmaya başlıyor ameliyat masasında. Yaşam orada başlıyor. Onun için ben insanlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı