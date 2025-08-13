2025'te Saç Ekimi Yaptırmayı Düşünenler İçin: Türkiye'nin En İyi 10 Saç Ekimi Doktoru

Türkiye'de En İyi Saç Ekimi Yapan Doktor Kimdir?

Türkiye, saç ekimi konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Ancak "en iyi doktor" kişisel ihtiyaçlara ve beklentilere göre değişebilir. Yine de 2025 yılı itibarıyla hem yerli hem yabancı hastalardan yüksek memnuniyet alan ve doğal sonuçlarıyla öne çıkan bazı isimler şunlardır:

Dr. Burak Tuncer – Esteworld, İstanbul

→ Safir FUE ve DHI tekniklerinde uzman, kişiye özel saç çizgisi tasarımıyla tanınıyor.

Dr. Servet Terziler – Terziler Clinic, İstanbul

→ Robotik saç ekimi teknolojileriyle modern ve estetik odaklı işlemler yapıyor.

Her hastanın beklentisi farklıdır; bu nedenle karar verirken doktorla ön görüşme yapmak, önceki vaka sonuçlarını görmek ve tüm süreci anlamak en sağlıklı adımdır.

5000 Greft Saç Ekimi Kaç TL?

2025 yılı itibarıyla 5000 greft saç ekimi fiyatları, uygulanan teknik, kliniğin lokasyonu ve doktorun deneyimine göre değişkenlik gösterir. Ortalama fiyatlar şu şekildedir:

Yöntem

Fiyat Aralığı (5000 Greft)

FUE (Klasik)

70.000 TL – 150.000 TL

Safir FUE

75.000 TL – 160.000 TL

DHI (Choi Pen)

80.000 TL – 175.000 TL

Robotik DHI

80.000 TL – 190.000 TL

Uyarı: Çok düşük fiyatlar, teknisyen tarafından yapılan işlemleri veya yetersiz ekipmanı işaret edebilir. İşlem öncesinde fiyatın neleri kapsadığını (ilaçlar, PRP, kontroller) mutlaka öğrenin.

Ayrıca bazı klinikler fiyatı sabit tutmak yerine greft sayısına göre belirleyebilir. Bu yüzden en doğru bilgi, doğrudan kliniğin kendisinden alınmalıdır.

Saç Ekimi İçin Hangi Doktor Tercih Edilmeli?

Saç ekimi yaptıracağınız doktor, işlem kalitesini, saçın doğallığını ve uzun vadeli memnuniyetinizi doğrudan etkiler. İşte doğru doktoru seçerken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar:

Dikkat Etmeniz Gerekenler:

Operasyonu bizzat doktor mu yapıyor?

→ Bazı kliniklerde operasyonlar teknisyenlere bırakılır. Bu, kaliteyi ciddi şekilde etkiler.

Doğal saç çizgisi tasarımı yapılıyor mu?

→ Yüz hatlarınıza uygun, yaşa göre planlanmış saç çizgisi; işlemin estetik başarısını belirler.

Doktorun önceki sonuçları mevcut mu?

→ Gerçek hasta fotoğrafları, vaka videoları ve yorumlar güvenilirlik açısından önemlidir.

En İyi Saç Ekimi Doktorları Listesi

2025 itibarıyla Türkiye'de güvenilirliği, doğal sonuçları ve hasta memnuniyetiyle öne çıkan 10 saç ekimi doktorunu senin için derledik. Her biri kendi kliniğinde hizmet veriyor, bazıları popüler isimler değil ama sonuçları kesinlikle konuşulmaya değer.

1. Dr. Burak Tuncer – Esteworld Saç Ekimi Estetik ve Sağlık Grubu, İstanbul

Listemizin zirvesinde, son yıllarda özellikle sosyal medyada doğal sonuçlarıyla sıkça öne çıkan bir isim var: Dr. Burak Tuncer. Estetik cerrahi kökenli olan Tuncer, saç çizgisi tasarımı ve yoğun greft yerleşimi konusunda oldukça başarılı.

Esteworld bünyesinde Medikal Direktör olarak görev yapıyor ve kliniğinde FUE, DHI ve Safir FUE saç ekimi tekniklerini uyguluyor. En büyük artısı ise sürecin her aşamasında hastasıyla birebir ilgilenmesi.

İletişim:

https://www.instagram.com/drburaktuncer

Esteworld İletişim Bilgileri

Telefon (Merkez): 0850 222 3 789

E-posta: info@esteworld.com.tr

2. Dr. Koray Erdoğan – ASMED, İstanbul

Dr. Koray Erdoğan, saç ekimi konusunda uluslararası alanda saygınlık kazanmış, Türkiye'nin en deneyimli isimlerinden biridir. İstanbul'da kurucusu olduğu ASMED kliniğinde, bilimsel temelli ve estetik odaklı saç ekimi uygulamaları gerçekleştirmektedir. Geliştirdiği özgün yöntemler ve operasyonlardaki hassasiyeti sayesinde, dünya genelinde binlerce hasta tarafından tercih edilmektedir.

Özellikle manuel FUE tekniği üzerine uzmanlaşan Dr. Erdoğan, saç köklerinin yönü, yoğunluğu ve yerleşim açısını mikroskobik analizlerle belirleyerek doğal sonuçlar elde eder. Her hastaya özel saç çizgisi tasarımı yaparak, kişiye özgü planlama sunar. Ayrıca operasyonların tamamını birebir denetlemesiyle güvenilirlik sağlar.

Sahip olduğu akademik birikim, etik anlayış ve hasta memnuniyetine verdiği önem sayesinde Dr. Koray Erdoğan, yalnızca Türkiye'de değil, dünya çapında referans gösterilen bir saç ekimi uzmanı olarak öne çıkmaktadır.

3. Dr. Burak Kılıç – İstanbul

Dr. Burak Kılıç, İstanbul'da saç ekimi alanında uzmanlaşmış deneyimli bir hekimdir. FUE, Safir FUE ve DHI tekniklerini başarıyla uygulayan Kılıç, özellikle doğal saç çizgisi ve simetrik yoğunluk oluşturmadaki başarısıyla tanınır. Operasyonlarında hastanın yüz yapısına uygun, kişiye özel planlamalar yaparak kalıcı ve estetik sonuçlar sunar. Uygulama öncesinden işlem sonrasına kadar süreci titizlikle takip eder.

4. Dr. Cemal Karayazı – İstanbul

Dr. Cemal Karayazı, saç ekiminde doğallığı ön planda tutan bir yaklaşıma sahiptir. İstanbul'da bulunan kliniğinde, FUE ve DHI teknikleriyle bireysel planlamalar yaparak estetik ve tıbbi başarıyı bir araya getirir. Saç çizgisi tasarımı, greft dağılımı ve işlem sonrası bakım konusunda detaycı çalışmalarıyla bilinir. Hastalarıyla birebir iletişim kurarak sürecin her aşamasında güven verir.

5. Dr. Ekrem Civas – Civas Hair Transplant, Ankara

Dr. Ekrem Civas, dermatoloji kökenli bir saç ekimi cerrahı olarak Ankara'da faaliyet göstermektedir. Bilimsel yaklaşımı ve uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınan Civas, FUE tekniğinde doğal ve yoğun sonuçlar sunar. Hastalarının saç dökülme tipine göre özel çözümler geliştirir ve her adımda medikal doğruluğu ön planda tutar. Kendisini saç ekiminde akademik katkılarıyla da kanıtlamış bir uzmandır.

6. Dr. Hakan Doğanay – AHD Clinic, Antalya

Dr. Hakan Doğanay, Antalya'daki AHD Clinic'in kurucusu ve saç ekimi alanında saygın bir isimdir. Safir FUE tekniğinde uzman olan Doğanay, doğal görünümlü saç çizgisi ve homojen greft dağılımı konusunda yüksek başarı oranlarına sahiptir. Kliniğinde hijyenik ortam, konforlu operasyon süreci ve birebir takip sunarak yerli ve yabancı hastalar tarafından sıkça tercih edilmektedir.

7. Dr. Muttalip Keser – Dr. Keser Clinic, Ankara

Dr. Muttalip Keser, saç ekimi teknolojisinde öncü çalışmalarıyla bilinen bir uzmandır. Ankara'daki kendi kliniğinde mikro motor FUE tekniğiyle başarılı operasyonlar gerçekleştiren Keser, aynı zamanda bu alanda geliştirdiği özel cihazlarla yüksek tutunma oranlarına ulaşmaktadır. Tüm işlemleri bizzat kendisi uygulayan doktor, hassas planlaması ve teknik ustalığıyla öne çıkar.

8. Dr. Muhammet Erkan – İzmir

İzmir merkezli çalışan Dr. Muhammet Erkan, saç ekiminde bireysel danışmanlık ve doğal sonuç odaklı bir yaklaşım benimser. FUE ve DHI tekniklerini kullanan Erkan, hastalarının saç dökülme seviyesine göre özel stratejiler geliştirir. Özellikle ön saç çizgisi estetiği ve yoğun greft planlamasında başarılı sonuçlar sunar. Operasyon sonrası takip ve bakım süreçlerine de önem verir.

9. Dr. Sibel Ulusan – İstanbul

Dr. Sibel Ulusan, özellikle kadın hastalarda saç ekimi konusundaki uzmanlığıyla tanınır. Kadın tipi saç dökülmesine özel planlamalar yaparak doğal, sık ve simetrik saç görünümü sağlar. Aynı zamanda erkek hastalarda da ön saç çizgisi estetiğinde hassas ve yüz uyumlu sonuçlar sunar. Hastalarına birebir yaklaşımı ve detaylara verdiği önemle güven kazanan bir isimdir.

10. Dr. Musa Balta – İstanbul

Dr. Musa Balta, saç ekiminde estetik uyum ve doğallığı merkeze alan bir yaklaşımla çalışır. İstanbulda'da kliniğinde FUE ve DHI tekniklerini hastanın ihtiyaçlarına göre planlayarak uygulayan Balta, yoğun greft gerektiren durumlarda bile doğal bir görünüm sağlamaktadır. Operasyon sürecindeki dikkatli planlama ve takip anlayışı sayesinde yüksek hasta memnuniyeti elde etmektedir.

Sonuç: En Doğal Görünüm İçin En Doğru Uzmanı Seçin

Saç ekimi, bir ömür boyu taşıyacağınız bir estetik yatırımdır. Bu nedenle yalnızca "popüler" isimlere değil, gerçekten sonuç odaklı çalışan uzmanlara yönelmek gerekiyor. Yukarıda sıraladığımız doktorlar, kendi kliniklerinde etik, teknik ve estetik açıdan başarılı operasyonlara imza atıyor.

Unutmayın: iyi bir saç ekimi sadece yeni saçlar değil, yepyeni bir özgüven demektir.