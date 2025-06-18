Sağlık Bakanlığı sağlık raporu ücreti 2025: Sağlık raporları ücretli mi, ne kadar?

2025 yılı itibarıyla sağlık raporlarıyla ilgili uygulamalarda yapılan yeni düzenlemeler gündemdeki yerini aldı. Özellikle ehliyet, sporcu lisansı, işe giriş gibi çeşitli amaçlarla talep edilen sağlık raporlarının ücretli olup olmadığı konusu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 2025 yılında sağlık raporları hangi durumlarda ücretli? Güncel sağlık raporu ücretleri ne kadar oldu? İşte, konuyla ilgili bilinmesi gereken tüm ayrıntılar…

AİLE HEKİMİNDEN ALINAN SAĞLIK RAPORU ÜCRETLİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel ücret tarifesiyle birlikte, aile hekimliklerinden alınan sağlık raporlarına ilişkin önemli bir değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte, aile hekimi aracılığıyla talep edilen sağlık raporları artık ücretli olacak.

Bakanlık tarafından açıklanan resmi tarifeye göre, aile hekimlerinden temin edilecek sağlık raporları için vatandaşların 250 TL ödeme yapması gerekecek. Uygulama kapsamındaki ücret, ilgili rapor türü fark etmeksizin sabit olarak belirlenirken, ödeme işlemlerinin belirlenen yöntemlerle yapılacağı bildirildi.

Yayımlanan karar sonrası sağlık raporu almak isteyen kişiler, randevu ve başvuru sürecinde bu yeni uygulamayı dikkate almak durumunda kalacak. Yeni fiyat tarifesi 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girmiş durumda.

Sağlık Bakanlığı sağlık raporu ücreti 2025

HANGİ SAĞLIK RAPORLARI ÜCRETLİ, NE KADAR?

Sağlık Bakanlığı'nın sağlık raporlarına ilişkin yürürlüğe koyduğu yeni düzenlemeye göre, genel muayene kapsamında düzenlenen ve yasal zorunluluk taşıyan sağlık raporları ücretsiz olarak verilmeye devam edecek. Ancak, belirli alanlara yönelik talep edilen özel amaçlı raporlar için ücret uygulaması devreye alındı.

Ehliyet alımı, sporcu lisansı başvurusu, işe giriş işlemleri ve silah ruhsatı temini gibi kişisel talepler doğrultusunda düzenlenecek sağlık raporları artık ücretli olacak. Bu kapsamdaki raporlar için vatandaşlardan 250 TL tutarında ücret tahsil edilecek.

Sağlık raporları ücretli mi, ne kadar

Yeni ücret tarifesi, Sağlık Bakanlığı'nın resmî açıklamasıyla yürürlüğe girerken, sağlık raporuna ihtiyaç duyan bireylerin ilgili ödemeleri belirlenen kanallar üzerinden gerçekleştirmesi gerekiyor. İşte, tüm rapor türlerine göre belirlenen güncel ücretlendirmeler…

İŞLEM ADI - FİYAT (TL)

Tek Hekim Sağlık Raporu - 300 TL

Tek Hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği) - 250 TL

Sağlık Kurulu Raporu- 1250 TL

Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu - 1500 TL

Sürücü Raporları Tek Branş - 300 TL

Sürücü Raporları iki Branş - 450 TL

Sürücü Raporları Sağlık Kurulu - 750 TL

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf I - 5250 TL

Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II - 3750 TL

Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu (Sivil Vatandaş) - 3750 TL

Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi - 300 TL