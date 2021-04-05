Sadri Alışık kimdir? Turist Ömer olarak tanıdığımız Sadri Alışık kimdir, kaç yaşında vefat etti?
Turist Ömer olarak tanıdığımız ünlü komedyan, sinema ve tiyatro oyuncusu Sadri Alışık'ın 5 Nisan 'da doğmuştu. Bugün, halen hayatta olsaydı 96 yaşına girecekti. Birçok filmde, tiyatroda rol alan oyuncu ve sevilen komedyenin hayatı hakkında merak edilenleri sizin için derledik. Peki, Sadri Alışık kimdir? Turist Ömer olarak tanıdığımız Sadri Alışık kimdir, kaç yaşında vefat etti? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Turist Ömer olarak tanıdığımız ünlü komedyan, sinema ve tiyatro oyuncusu Sadri Alışık'ın 5 Nisan 'da doğmuştu. Bugün, halen hayatta olsaydı 96 yaşına girecekti. Birçok filmde, tiyatroda rol alan oyuncu ve sevilen komedyenin hayatı hakkında merak edilenleri sizin için derledik. Peki, Sadri Alışık kimdir? Turist Ömer olarak tanıdığımız Sadri Alışık kimdir, kaç yaşında vefat etti? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SADRİ ALIŞIK KİMDİR?
Sadri Alışık tam adı ile Mehmet Sadrettin Alışık 5 Nisan 1925, Beykoz, İstanbul'da doğan ,Türk tiyatrocu, sinema oyuncusu ve komedyendir.
1964'ten başlayarak canlandırdığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle tanındı. Yaşamı boyunca 200'ü aşkın filmde rol aldı.
5 Nisan 1925 yılında İstanbul'da, Paşabahçe mahallesinde doğdu. Çocukluk yıllarında tiyatroya ilgi duydu; okul piyeslerinde rol aldı. Sahneye ilk defa 1939'da Eminönü Halkevi'nde amatör olarak çıktı. Beykoz Ortaokulundan (bugünkü adıyla Ziya Ünsel İlköğretim Okulu) ve ardından İstanbul Erkek Lisesinden mezun oldu.
Lise yıllarında Cağaloğlu Halkevi'nde tiyatro eğitimine başladı. Bu arada Ankara Devlet Konservatuvarı sınavına girip kazanmasına rağmen gözleri miyop olduğu için kayıt yaptıramadı ve İstanbul'a dönüp tiyatroya halkevinde devam etti. Bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde eğitim gördü.[kaynak belirtilmeli]
Profesyonel oyunculuğa 1943'te Raşit Rıza Tiyatrosu'nda başladı. Onu halkevindeki bir oyunda izleyen ve beğenen sinema yönetmeni Faruk Kenç'in teklifi üzerine 1944 yılında Günahsızlar adlı filmde rol alarak sinemaya başladı. 19 yaşına iken çevirdiği bu film ile tanındı. Üç yıllık askerlik dönemi nedeniyle bu filmin ardından sinemaya ara verdi. 1950'li yıllarda sinemaya döndüğünde Yeşilçam filmlerinde daha çok yan rollerde görev aldı. Özellikle tarihî filmlerde küçük rollerde oynadı.
1951'de Küçük Sahne Tiyatrosu'nun kadrosuna girdi. Küçük Sahne'nin ardından Karaca, Site, Oda, Kent Oyuncuları ve Oraloğlu tiyatrolarında pek çok oyunda rol aldı. Bu dönemde ayrıca yerli ve yabancı filmlere seslendirme yaptı.[2] 1951'de ilk evliliğini tiyatro sanatçısı Neriman Esen ile yaptı. Bu evlilik 1957'de sona erdi.
1950'lerin sonunda sinema filmlerindeki rolleri büyümeye başladı. Başrolde oynadığı ve bir sokak şarkıcısını canlandırdığı Hicran Yarası filmi o yılın en çok izlenen iki filminden biri oldu. Aynı yıl Kurtuluş Savaşı'nı anlatan Düşman Yolları Kesti ve Kalpaklılar filmlerinde birbirinden zıt karakterler canlandırdı. 1959 yapımı Zümrüt filmindeki "Doktor Fuat" rolü ile Gazeteciler Cemiyeti Türk Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne değer görüldü. Aynı yıl Yalnızlar Rıhtımı filminde Çolpan İlhan ile başrolleri paylaştı ve rol arkadaşı Çolpan İlhan ile 20 Ağustos 1959'da evlendi. Bu evlilikten oğulları Kerem Alışık (1960) dünyaya geldi.
1960'ların başında ya paraya, kumara kadına düşkün kötü adam ya da salon komedilerinde sevimli delikanlı, jönün sempatik arkadaşı rollerinde oynadı. 1961'de çekilen Nejat Saydam'ın yönettiği, başrollerinde Ayhan Işık ve Belgin Doruk Küçük Hanımefendi filminde canlandırdığı Bülent Soysal karakteri Alışık'ın film yıldızlığına yükselişinde ilk basamak oldu.[2]. Filmin başarısı üzerine serinin diğer filmleri çekildi. Devam filmlerinde Bülent karakterinin hikâyedeki yeri ve önemi giderek arttı.
Filmleri
- Yengeç Sepeti (1994)
- Saat Sabahın Dokuzu (1987)
- Şalvar Bank (1986) - Reşit
- Bebek Davası (1986) - Mahir
- Kız Babası (1986) - Vedat
- Çapkın Baba (1986) - Reşit Ağa
- Çalıkuşu (1986) - Miralay Hayrullah Bey
- Eşşek Oğlum ve Ben (1986)
- Babamın Namusu (1986)
- Kartallar Yüksek Uçar (1983) - Banazlı İsmail
- Acı Hatıralar (1977) - Osman
- Seyahatname (1977)
- Hamza Dalar Osman Çalar (1976) - Osman
- Saffet Beni Affet (1976) - Saffet
- Ben Sana Mecburum (1976) - Hasan
- Baş Belası (1976) - Baba
- Deli Deli Tepeli (1975) - Konuk Sanatçı
- Haşhaş (1975) - Recep
- Ne Hakem (1974)
- Ayyaş (1974)
- Atını Seven Kovboy (1974) - Red Kit
- Dertli (1973) - Haşmet
- Dikiz Aynası (1973)
- Turist Ömer Uzay Yolunda (1973) - Turist Ömer
- Balıkçı Osman (1973) - Osman
- Tatlım (1973) - Ferit
- Sevgili Hocam (1972)
- Afacan Harika Çocuk (1972) - Kazım
- Gelinlik Kızlar (1972) - Sadi
- Aynı Yolun Yolcusu (1972)
- Kırk Yalan Memiş (1972) - Memiş
- Ay Aman Of (1972)
- Toto Kralı (1971)
- Afacan Küçük Serseri (1971) - Hüsnü
- Üvey Ana (1971) - Emin
- Turist Ömer Boğa Güreşçisi (1971) - Turist Ömer
- Ayıpettin Şemsettin (1971)
- Ali Baba Kırk Haramiler (1971) - Ali Baba
- Çılgın Yenge (1971)
- Sevdiğim Uşak (1971)
- Kavanoz Dipli Dünya (1971)
- Cımbız Ali/ Yırtık Niyazi (1971)
- Tamam Mı Canım (1971) - Ali
- Afacan (1970) - Osman
- Fıstık Gibi (1970) - Fikri/Fikriye
- Turist Ömer Yamyamlar Arasında (1970) - Turist Ömer
- Erkeklik Öldü mü Abiler (1970)
- Talihsiz Baba (1970)
- Arkadaşlık Öldü mü? (1970) - Osman
- İç Güveysi (1970)
- Darıldın mı Cicim Bana (1970) - Osman
- Ah Müjgan Ah (1970) - Hüsnü
- İşler Karışık (1970) - Hüsnü/Orhan
- Fatoş Talihsiz Yavru (1970) - Gariban
- Tatlı Hayal (1970)
- Zalim (1970)
- Altın Kalpler (1969)
- Damga (1969)
- Hancı (1969) - Turhan
- Kaldırım Çiçeği (1969)
- Turist Ömer Arabistan'da (1969) - Turist Ömer
- Ağlama Değmez Hayat (1969) - Osman
- Acı İle Karışık (1969) - Osman
- Muhabbet Kuşu (1969) - İbrahim
- Menekşe Gözler (1969)
- Kırmızı Fener Sokağı (1968)
- Dertli Gönlüm (1968)
- Agora Meyhanesi (1968)
- Yara (1968)
- Benimle Evlenir Misin (1968) - Cafer
- Efkarlı Sosyetede (1968) - Efkarlı Arif
- Paydos (1968) - Öğretmen Murtaza
- Kız Kolunda Damga Var (1967)
- Gecekondu Peşinde (1967)
- Bekar Odası (1967) - Kazım
- Serseriler Kralı (1967)
- Marko Paşa (1967) - Marko Paşa
- Şaşkın Hafiye Killing'e Karşı (1967) - Şaşkın Hafiye
- Ağır Suç (1967) - Şevket
- Ringo Kazım (1967) - Ringo Kazım
- Serseri (1967) - Kazım
- Hindistan Cevizi (1967) - Osman
- Bitirimsin Abi (1967) - Kazım
- Akşamcı (1967) - Osman
- Günahkar Kadın (1966) - Osman
- Gariban (1966) - Gariban Ali
- Sevgilim Bir Artistti (1966)
- Şoför Deyip Geçmeyin (1966)
- Turist Ömer Almanya'da (1966) - Turist Ömer
- Seni Bekleyeceğim (1966)
- Milyonerin Kızı/ İntikam Hırsı (1966)
- Ah Güzel İstanbul (1966) - Haşmet İbriktaroğlu
- Kaderin Cilvesi (1966) - Ahmet
- Efkarlıyım Abiler (1966) - Gönlübol Arif
- Sana Layık Değilim (1966) - Osman
- Sokak Kızı (1966) - Murat Giray
- Karakolda Ayna Var (1966) - Taş Kasaplı Necati
- Boyacı (1966) - Dalgacı Mahmut
- Ava Giden Avlanır (1965)
- Nazar Değmez İnşallah (1965)
- Berduş Milyoner (1965)
- Serseri Aşık (1965) - Doktor
- Üç Kardeşe Bir Gelin (1965) - Sabri
- Seveceksen Yiğit Sev (1965)
- Komşunun Tavuğu (1965) - Şadi Soyubüyük
- Adım Çıkmış Sarhoşa (1965)
- Kocamın Nişanlısı (1965)
- Şakayla Karışık (1965) - Ofsayt Osman
- Turist Ömer Dümenciler Kralı (1965) - Turist Ömer
- Yankesicinin Aşkı (1965) - Osman
- Pantolon Bankası (1965)
- Soytarı (1965) - Ethem
- Hırsız (1965) - Osman
- Kelebekler Çift Uçar (1964)
- Fıstık Gibi Maşallah (1964) - Fikri/Fikriye
- Bomba Gibi Kız (1964) - Kenan
- Ahtapotun Kolları (1964)
- Köye Giden Gelin (1964)
- Beş Şeker Kız (1964)
- Sokakların Kanunu (1964) - Yakışıklı, Ertuğrul
- Erkek Sözü (1964)
- Uçurumdaki Kadın (1964)
- Turist Ömer (1964) - Turist Ömer
- Sıkı Dur Geliyorum (1964)
- Avare (1964) - Sedat
- Taşralı Kız (1964) - Sami
- Afilli Delikanlılar (1964) - Salih
- Ayşecik Cimcime Hanım (1964) - Turist Ömer
- Anadolu Çocuğu (1964) - Kasımpaşalı Kara Ali
- Hızır Dede (1964) - Samim
- Ayşecik Çıtı Pıtı Kız (1964)
- Kendini Arayan Adam (1963) - Necdet
- Aman Kimse Duymasın (1963)
- Helal Olsun Ali Abi (1963) - Turist Ömer
- Üç Öfkeli Genç (1963)
- Bize de mi Numara (1963)
- Geçim Dünyası (1963)
- Dişi Kurt (1963) - Kudret Reis
- Arka Sokaklar (1963) - Nejat Bey
- İlk Göz Ağrısı (1963) - Adem
- Korkusuz Kabadayı (1963)
- Çalınan Aşk (1963) - Necmi
- Maceralar Kralı (1963) - İsmet
- Acı Aşk (1963)
- Küçük Hanımın Kısmeti (1962)
- Fatoş'un Bebekleri (1962) - Suat
- Hayat Bazen Tatlıdır (1962) - Semih
- Küçük Hanım Avrupa'da (1962) - Bülent Soysal
- Ayşecik Yavru Melek (1962) - Kenan
- Küçük Hanımın Şoförü (1962) - Bülent
- Daima Kalbimdesin (1962) - Tarık
- Seviştiğimiz Günler (1961) - Bülent
- Şahane Kadın (1961)
- Seni Benden Alamazlar (1961)
- Silahlar Konuşuyor (1961)
- Külkedisi (1961)
- Aşkın Saati Gelince (1961) - Nuri
- Küçük Hanımefendi (1961) - Bülent
- Utanmaz Adam (1961) - Cengiz Han
- Düşman Yolları Kesti (1959) - İdris Bey
- Vatan Uğruna/ Kıbrıs'ın Belası Kızıl Eoka (1959)
- Hicran Yarası (1959)
- Kalpaklılar (1959)
- Zümrüt (1959) - Fuat
- Şeytan Mayası (1959)
- Yalnızlar Rıhtımı (1959) - Rıdvan Kaptan
- Ben Kahpe Değilim (1959) - Ahmet
- Altın Kafes (1958) - Eroinman Recep
- Duvaklı Göl (1958)
- İstanbul Macerası (1958)
- İftira (1958)
- Kahpenin Aşkı (1957)
- Beş Hasta Var (1956) - Nusret
- Izdırap Şarkısı (1955)
- Sevdiğim Sendin (1955)
- Battal Gazi Geliyor (1955) - Eflahun
- Beyaz Şehir (1955)
- Halıcı Kız (1953)
- Soygun (1953)
- Suçlu Benim (1953)
- İki Süngü Arasında (1952)
- Yavuz Sultan Selim Ağlıyor (1952)
- Vatan ve Namık Kemal (1951)
- Tanrı Şahidimdir (1951)
- Kendini Kurtaran Şehir/ Şanlı Maraş (1951)
- Allahaısmarladık (1951)
- Hürriyet Şarkısı (1951)
- İstanbul Çiçekleri (1951)
- Çakırcalı Mehmet Efe (1950)
- İstanbul Geceleri (1950) - Kemal
- Fato/ Ya İstiklal Ya Ölüm (1949)
- Günahsızlar (1944)
Plakları
Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönemler olan 1960'lı ve 1970'li yıllarda Fikret Hakan'dan Fatma Girik'e , Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar onlarca sinema oyuncusu müzik plakları doldurmuşlardı. Bu plak yapma furyasına Sadri Alışık da katıldı ve birkaç 45'lik plak da o doldurdu;
1964 - Avare/ Dalgamiza Bakalım - Serengil Plak 10003
1964 - Tophane Rıhtımında/ Turist Ömer - Melodi Plak 2161
1970 - Turist Ömer Arabistan'da/ Turist Ömer - Saner Plak 1003
Ödüller
- En İyi Erkek Oyuncu (Yengeç Sepeti)/ 31. Antalya Film Şenliği 1994
- En İyi Erkek Oyuncu (Ben Sana Mecburum)/ 1. İstanbul Film Festivali 1976
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Afacan Küçük Serseri)/ 8. Antalya Film Şenliği 1971
- En İyi Erkek Oyuncu (Zümrüt)/ Gazeteciler Cemiyeti Türk Film Festivali 1959
SADRİ ALIŞIK'IN MEŞHUR SÖZLERİ
- Sokak köpeklerine selam verdiğin zaman, insan olmaya çeyrek kalmıştı?
- Hayat demek ölümü beklemek demektir. Az çok, hepimiz yıldızları, ağaçları, işte falanları, filanları göreceğiz, birçok şeyin tadına bakacağız, sonra da 'Gidiyorum elveda' şarkısını söyleyeceğiz. Öyle ise; gidenin de, kalanın da gönlü hoş olsun.
- Seni öyle bir severim ki, Dengeni kaybedersin. Kiliseye gider, 'Selamun aleyküm' dersin.
- Düşündüm de insan ömrü dediğin sayfalık hikaye, onu da olur olmaz şeylerle karalamak yanlış. Her şeye gülüp geçmek lazım. Onun için sen de gül ama yalancıktan değil. Geçmişi, eskiden olanları, kalbinin sızısını, sevdiğin insanı falan her şeyi boş vererek gülmelisin. Gül hadi, güzel yüzüne gülmek yaraşır hemen şimdi. Bak, bak ben nasıl gülüyorum dünya umurumda değil.
SADRİ ALIŞIK KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?
Sadri Alışık 18 Mart 1995 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Vefat ettiğinde 70 yaşında idi.