Sadakatsiz hangi gün, hangi kanalda? Sadakatsiz konusu ve oyuncuları...

Sadakatsizdizisinin konusu ve oyuncuları 1. bölümüyle merak konusu oldu. Tanıtımları günler öncesinden yapılan Sadakatsizoyuncu kadrosu ve sahneleriyle sosyal medyaya da konu olmuştu. Sadakatsizdizisi konusu hakkında detaylar..

SADAKATSİZ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios'un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi "Sadakatsiz" 7 Ekim, Çarşamba 20.00'da Kanal D'de başladı! Dizi her çarşamba ekranlara geliyor...

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?



Sadakatsiz, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan ve yakında Kanal D ekranlarında olacak olan dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır.

Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosu

Asya Arslan Kimdir; İç hastalıkları alanında ihtisas yapmış çok başarılı bir doçent doktor. İzmir'de doğdu. Anne babası çocukken trafik kazasında ölmüş. Doktorluk mesleğinin başında Volkan'a aşık olur ve yurtdışında kariyer yapabilecekken Volkan'ın memleketi Tekirdağ'a yerleşir. Çevresindeki herkes Volkan'ın tanıdığıdır ve o yalnızlığını bu şekilde gidermiştir. Ailesi oğluna ve işine son derece bağlı. Yalana tahammülü yok. Oğlu Ali hayattaki en değerli varlığı.

1980 Ankara doğumlu olan oyuncu 2000 yılında Miss turkey yarışmasında 3 olmuştur. Üniversite eğitimini yarıda bırakarak mankenlik yapmaya başlamış ve birçok ünlü modacı ile çalışmıştır. Cansu Dere 2004 yılından beri dizi film projelerinde ve defilelerde görülmektedir. Cansu Dere'nin instagram hesabı https://www.instagram.com/cansudere/

Cansu Dere'nin rol aldığı bazı dizi filmler;

2004- Metro Palas-Nazan,

2005- Güz Yangını-Ceylan,

2006- Sıla-Sıla,

2009- Ezel- Eyşan,

2016- Anne- Zeynep,

2018-Şahsiyet- Nevra,

2019- Ferhat ile şirin- Banu karakterlerini canlandırmıştır.

Caner Cindoruk- Volkan Arslan

Volkan Arslan Kimdir; Kırk yaşında olan Volkan Malatyalı ancak ailesi ile birlikte Tekirdağ'a yerleşmiş birisi. Küçük yaşta babası ölünde annesi ile birlikte kalmıştır.Mimarlık bölümü mezunudur ve bir gün yolu Asya ile kesişir. Asya'nın hamile kaldığını öğrenince de ona evlilik teklifi eder ve Tekirdağ'a yerleşirler. Harika bir eş, harika bir baba olan Volkan tatlı diliyle her yılanı deliğinden çıkarabilir. Oğlu Ali, bu hayattaki en kıymetlisi.

1980 Adana doğumlu olan Caner Cindoruk Çukurova üniversitesi devlet konservatuvarı tiyatro bölümünden mezundur. Caner Cindoruk Instagram hesabı https://www.instagram.com/canercindoruk/ İlk kez 2006 yılında Beynelmilel filminde rol alan Caner Cindoruk'un rol aldığı bazı dizi filmleri paylaşalım.

Caner Cindoruk'un rol aldığı bazı dizi filmler;

2008- Yaprak dökümü-Doktor Nazmi,

2009- Hanımın çiftliği- Kemal,

2013- Aramızda Kalsın -Civan,

2017- Kalk Gidelim,

2017- Kadın- Sarp,

2020- Zemheri- Ertan rollerini canlandırmıştır.

OZGE OZDER KIMDIR SADAKATSIZ DIZISI

Özge Özder- Derya Samanlı

Derya Samanlı Kimdir? Kırk yaşında. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Genç yaşında anne ve babasının ayrılması üzerine, annesiyle yaşamaya başlamış fakat bu yaşam küçük yerde çıkan dedikodular, annesinin onu tıp Fakültesi'nde okutabilmek için geç saatlere kadar çalışması gibi sebeplerle oldukça zorlayıcı olmuş. Her ne kadar çapkın bir kadın izlenimi çizse de içten içe evlenmekten korkuyor. Sıcakkanlı bir enerjisi var. Boşboğazlık eden, eğlenceli, komik bir kadın. Kendi yaralarını saklamak ve üzerine düşünmemek için, burnunu devamlı başkalarının hayatlarına sokuyor. Çocukluk arkadaşları Volkan, Bahar ve Mert onun için çok kıymetli çünkü bu hayatta onlardan başka kimsesi yok.?

Özge Özder 1978 Ankara doğumludur. Bilkent üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak okumuş, Hacettepe üniversitesi devlet konservatuarı tiyatro bölümünde yüksek lisans yapmıştır. Ankara devlet konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olan oyuncu BKM'de oyunculuk yapmıştır. Özge Özder instagram hesabı https://www.instagram.com/ozzgeozder/

Bu zamana kadar birçok tiyatro oyununda da rol alan Özge Özder in rol aldığı bazı dizi filmler;

2004- Haziran gecesi-Lale,

2005- Emret komutanım-Sultan hemşire,

2007-Dudaktan kalbe- Prenses cavidan-

2011- Umutsuz ev kadınları-Emel,

2014- Ulan İstanbul-Sevilay,

2016- Umuda kelepçe vurulmaz-Perihan,

2019- Mucize- Doktor Kıvılcım rolünü canlandırdı.

Melis Sezen- Derin Güçlü

Derin Güçlü Kimdir? Yirmi dört yaşında. Tekirdağ'da doğup büyüdü. Moda Tasarımı mezunu. Babası eski belediye başkanı güçlü bir iş adamı. Derin ve ailesi arasında güçlü bir bağ olmasa da onların yanında olması ona içten içe güven veriyor. Fazlasıyla sıcak, enerjik, eğlenmeyi seven, kıpır kıpır bir kadın. Atölyesinde tasarım yapıp sosyal medya üzerinden satışını yapıyor.?

2 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu Melis Sezen Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünü bitirdi. Melis Sezen ilk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile oyunculuğa adım attı. Siyah inci, Mucize 2 filmi ve Leke gibi dizilerinde rol aldı. Son oalrak Sevgili geçmiş dizisinde Derin karakterini canlandırdı ve ardından TRT1 de yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde Nazan rolünü oynadı. Melis Sezen instagram hesabı https://www.instagram.com/melisssezen/

Kenan Ece – Turgay Güngör (Psikiyatrist Turgay Güngör)

Sadakatsiz dizisi Turgay Güngör kimdirKenan Ece Sadakatsiz dizisinde Turgay Güngör karakterine hayat verecek. Kenan Ece psikiyatrist Turgay Güngör rolü ile Asya'nın dertlerini dinleyecek ve ona yardımcı olmaya çalışacak. Kenan Ece ve rolü hakkında daha detaylı bilgiler için Tıklayın >> Sadakatsiz Turgay Güngör kimdir?

hikmet kormukcu kimdir yeni dizisi sadakatsiz

Hikmet Körmükçü

1952 doğumlu olan tecrübeli kadın oyuncu Hikmet Körmükçü İstanbul Şehir tiyatrolarında hala çalışmaktadır. Dizi film sektörünün yanı sıra seslendirme de yapmaktadır. Son yıllarda Aramızda Kalsın, Kiralık Aşk, Vuslat dizilerinde rol aldı. Hikmet Körmükçü'nün instagram hesabı https://www.instagram.com/hikmetkormukcu/

Alp Akar kimdir yeni dizisi sadakatsiz

Alp Akar- Ali Arslan

Ali Arslan Kimdir? On bir yaşında. Asya ve Volkan'ın oğlu. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Çocuktan ziyade, kocaman bir adam. Hassas, düşünceli, neşeli. Annesini de babasını da çok seviyor ama babasıyla daha arkadaş gibi. Annesi doktor olduğu, zaman zaman nöbete kaldığı için, babasıyla daha sağlam bir ilişki kurmuş. Annesi ve babasının boşanmasından, arkadaşı Selen'in yaşadığı üzüntüleri yaşamaktan deli gibi korkuyor.?

2006 İstanbul doğumlu olan çocuk oyuncu yaşına rağmen birçok dizi filmde rol aldı. İlk kez Canım Ailem dizisinde rol alan oyuncu sonrasında Kertenkele, Vatanım Sensin, Bizim Hikaye, Payitaht Abdülhamid, Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinde rol aldı. Alp Akar instagram hesabı https://www.instagram.com/alpakarofficial_/

Mahmut Gökgöz

1951 doğumlu olan oyuncu Mahmut Gökgöz Ankara Devlet Konservatuvarı'da eğitim aldı. Sonrasında İzmir Devlet Tiyatroları kadrosuna girdi. Dokuz Eylül Üniversitesinde tiyatro öğretmenliği de yapmaktadır. Daha önce rol aldığı bazı dizi filmler; Koçum Benim, Hayat Bilgisi, Doktorlar, Yol Arkadaşım, Uçurum, Karagül, Çıplak..

onur berk arslan sadakatsiz dizisi

Onur Berk Arslanoğlu

1983 Trabzon doğumlu olan oyuncu Onur Berk Arslanoğlu Tiyatroya üniversitede ilgi duymuş ve İTÜ tiyatro gruplarında rol almıştır. Şahika Tekand oyunculuk stüdyolarında eğitim almaktadır. Onur Berk Arslanoğlu tiyatro oyunlarında rol almaktadır. Onur Berk Aslanoğlu instagram hesabı https://www.instagram.com/onurberkars/?hl=tr

EREN VURDEM KIMDIR SADAKATSIZ DIZISI

Eren Vurdem-Mert Gelik

Mert Gelik Kimdir? Otuzlu yaşlarının sonlarında. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Orta halli bir aileden geliyor. Tekirdağ'da bir üniversitede Ekonomi okumuş. Çocukluğundan beri her daim yanında olan Bahar ile on beş sene evvel evlenmişler. Bahar ve Mert'in çocukları olmayınca, Bahar'ın bu konuyu artık anksiyete haline getirmesi, Mert'in Bahar'dan soğumasına neden olmuş. Mert'e göre Volkan, icraatla değil lafla var olan birisi ve Mert bunu hazmedemiyor. Asya'ya içten içe bir zaafı var fakat bu zaafın Mert'in Volkan kompleksiyle de alakası var. Sıcak, hafif samimi, sözünü esirgemeyen bir adam. Yakışıklı olduğunun farkında ve bunu kullanmaktan çekinmiyor. Özgüveni yüksek.?

Söz dizisindeki Ateş karakteri ile akıllara kazanan Eren Vurdem 1988 Konya doğumludur. Eren vurdem Instagram hesabı https://www.instagram.com/thevurdem/

Eren Vurdem'in rol aldığı bazı dizi filmler;

2012 – Şubat- Muyo,

2013- Arka sokaklar-Osman,

2015- İnadına aşk-Çınar,

2017- Söz- Başçavuş Ateş Acar-

2019- Kuruluş Osman- Konur Alp rollerini oynadı.

tarik emir tekin kimdir sadakatsizTaro Emir Tekin- Selçuk Dağcı

Selçuk Dağcı Kimdir? Yirmili yaşlarının ortasında. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Annesi onu tek başına dünyaya getirmiş ama aslında istenmeyen bir bebekmiş. Annesinin alkol problemi var. Devamlı olarak sarhoş bir anneyle yaşamak, mahalle tarafından dışlanmak, onun içine kapanmasına ve sosyal ilişkilerde başarısız olmasına sebep olmuş. Selçuk'un müzik yeteneği var fakat bu hayalini henüz küçükken kendi içine gömmüş. Dışarıdan ne kadar güçlü görünse de çok büyük bir özgüven sorununa sahip ve değersizlik kompleksi var. Öfkesini kontrol edemiyor. Nil'e çok aşık fakat bu aşk saplantı boyutunda ve sağlıksız.?

Taro Emir Tekin 1997 doğumludur.Tarık Emir Tekin Şevval Sam'ın Metin Tekin'den olma oğludur. Oxford drama bölümüne giren ilk Türk olan Taro Emir Tekin ilk kez bir dizi de rol alacak. Taro Emir Tekin instagram hesabından yaptığı siyah beyaz fotoğraf paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

yeliz kuvanci sadakatsiz dizisinde

Yeliz Kuvancı- Bahar Gelik

Bahar Gelik Kimdir? Otuzlu yaşlarının sonlarında. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Kız meslek lisesi mezunu, el işi konusunda becerikli. Üniversitede, Ev Ekonomisi bölümünü bitirmiş. Çocukluk yıllarında sevdalandığı Mert'le evlenmek onu dünyanın en mutlu insanı yapmış. Bahar ve Mert, evlendikten birkaç sene sonra çocuk sahibi olmak istemişler fakat çocukları olmuyor. Hem çocukluk arkadaşı hem de komşuları olan Volkan'ın, karısı Asya ve oğulları Ali ile öyle güzel bir yuvası var ki, Bahar o aileye gıpta ediyor. Fakat Mert'in Asya'yı fazla övdüğü zamanlarda bu "gıpta" duygusu, salt bir kıskançlığa dönüşüyor. Volkan'a karşı fazlasıyla dost fakat onun dışında daha çok kendi çıkarlarını gözeten birisi.?

1987 Ankara doğumlu olan oyuncu Yeliz Kuvancı Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2010 yılında rol aldığı Öyle Bir Geçer Zamanki dizisindeki İnci Öğretmen rolü ile meşhur oldu. Seni Bana Yazmışlar, Böyle Bitmesin, Kocamın Ailesi, Hangimiz Sevmedik, 2020- Tutunamayanlar dizilerinde rol aldı. Yeliz Kuvancı instagram hesabı https://www.instagram.com/yelizkuvancii/ Sadakatsiz dizisinde Yeliz Kuvancı hangi karakter olacak belli olunca buraya yazacağız.

Burak Sergen yeni dizisi sadakatsiz Burak Sergen- Haluk Güçlü

Haluk Güçlü Kimdir? Zengin bir iş adamı. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Uzun yıllar Tekirdağ'da belediye başkanlığı yapmış. Karısı Gönül'e, kızı Derin'e ve oğlu Demir'e düşkün. Saygınlığın ve gücün paradan geçtiğine inanan, sürekli daha çok kazanmaya çalışan birisi. Geleneklerine bağlı. Kızı ve oğlunun, aile işlerini ve soyadını sürdüreceklerine inanıyor.?

1961 Ankara doğumlu olan oyuncu Burak Sergen yeni sezonda Sadakatsiz dizisinde rol alacak. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Son olarak EDHO dizisinde rol alan Burak Sergen bir çok dizi filmde rol aldı. Çukur, Aşk ve Ceza, Kızılelma, Halka son rol aldığı dizi filmler. Burak Sergen instagram hesabı https://www.instagram.com/buraksergen/

nazli bulum yeni dizisi sadakatszNazlı Bulum- Nil Tetik

Nil Tetik Kimdir? Yirmili yaşlarının ortalarında. Annesi onu dünyaya getirirken vefat etmiş. Babası görevdeyken babaannesiyle beraber yaşamış. Babası bir görev sırasında şehit olmuş, çok geçmeden babaannesi de vefat etmiş ve bu hayatta tek başına kalmış. Aynı Asya gibi. Kendi doğum günü, annesinin ölüm yıl dönümü olduğu için, hiç doğum günü kutlanmamış, hiç doğum günü hediyesi almamış, yaralı bir çocuk. Nil'in en güçlü tarafı, yaralı insanları iyileştirmek için çabalaması. Babasına, annesinin yokluğunu aratmamak için çabalayan küçük Nil, büyüdüğünde de yaralı insanlardan etkilenip, onları iyi etmeye çabalayıp durmuş.?

1992 İstanbul doğumlu olan Nazlı Bulum Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Nazlı Bulum daha çok tiyatro sahnelerinde yer aldı. Nazlı Bulum'un instagram hesabı https://www.instagram.com/nazli.bulum/ Sadakatsiz dizisinde rol alacaktır yeni sezonda.

gozde seda altuner yeni dizisi sadakatsiz

Gözde Seda Altuner- Gönül Güçlü

Gönül Güçlü Kimdir? Kırklı yaşlarının ortasında. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Tekirdağ'da tanınan bir aileden geliyor. Erken yaşta Haluk ile evlenmiş ve bu evlilikten kızı Derin ile oğlu Demir dünyaya gelmiş. Cemiyette saygın bir kadın. Zengin görünmekten kaçınmıyor. Kimi zaman iyi bir anne; kimi zaman ise çocuklarına, kendi yapamadıklarının misyonunu yüklemekte. Özellikle Derin'in hem kendini geliştirmesi hem de evlenip iyi, dışarıdan bakanların gıpta edecekleri saygın bir evlilik gerçekleştirmesi konusunda fazlasıyla hassas.?

Gözde Seda Altuner 1982 doğumludur. Gözde Seda Altuner'in yeni dizisi Sadakatsiz'de rolü bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Gözde Seda Altuner instagram hesabı https://www.instagram.com/gozdesedaaltuner/

olcay yusufoglu yeni dizisi sadakatsiz Olcay Yusufoğlu- Serap Şenlik

Serap Şenlik Kimdir? Volkan'ın asistanı. Eskişehir'de doğmuş büyümüş. Bir kez evlenmiş, kocasıyla İstanbul'da yaşamış. On sene kadar evli kalmış fakat şiddetli geçimsizlikten dolayı kocasından boşanmış. Kızı Selen'le beraber yaşadığı için, çalıştığı işin saatleri önem teşkil etmeye başlayınca, daha evvel bir iş sebebiyle tanıştığı Volkan'ın asistanlık teklifini kabul edip Tekirdağ'a taşınmış. Eski kocası Tarık'la olan çatışması hala bitmemiş olsa da şimdilerde hayatında birisi var. Kızına iyi bir hayat sağlamak, en büyük ihtiyacı…?

Sadakatsiz dizisinde Serap rolünü canlandıracaktır. 1988 Ankara doğumlu olan oyuncu Olcay Yusufoğlu Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitim aldı.Olcay Yusufoğlu instagram hesabı https://www.instagram.com/olcayyusufoglu/ Olcay Yusufoğlu'nun bu zamana kadar rol aldığı bazı dizi filmler;Sakarya Fırat, Cesur Yürek, Umutsuz Ev Kadınları, Fatih Harbiye, Bizim Hikaye dizilerinde rol aldı.

dogan can sarikaya kimdir sadakatsiz demir

Doğan Can Sarıkaya- Demir

Sadakatsiz dizisinde rol alan yeni oyuncu Doğan Can Sarıkaya. Doğan Can Sarıkaya Sadakatsiz dizisinde Demir rolünü canlandırıyor. Derin'in erkek kardeşi olan Demir Ali ile aynı sınıftadır. Ali'yi sürekli kıskandırır ve babası Volkan'a yakın olduğunu, Volkan'ın Ali'yi değilde Demir'i sevdiğini söyler. Ali'ye kötü davranır sürekli ama Volkan gördüğünde iyi anlaşıyormuş gibi yapar.

Doğan Can Sarıkaya kimdir? Doğan Can Sarıkaya 2004 İstanbul doğumludur. İlk kez 2014 yılında Küçük Ağa dizisinde rol aldı. Yeter, Kavak Yelleri, Göl Zamanı, Çukur, Tek Yürek ve Ottoman dizi filmlerinde rol aldı. Doğan Can Sarıkaya instagram hesabı https://www.instagram.com/sarikayadogancan/?hl=tr

meltem baytok kimdir

Meltem Baytok- Cavidan

Sadakatsiz dizisi kadrosuna Cavidan rolü ile Metlem Baytok katıldı. Cavidan zengin bir kadındır ancak lüks düşkünüdür. Derin'in annesinin arkadaşıdır. Cavidan rolünü canlandıran Meltem Baytok 1968 Ankara doğumlu. Ankara Üniversitesi Tiyatro mezunudur. Unutma Beni, Deniz Yıldızı, Aşkların En Güzeli, Hekimoğlu dizilerinde rol aldı. SM Menajerlik şirketine kayıtlıdır.

zerrin nisanci sadakatsiz dizisinde

Zerrin Nişancı- Nevin

Sadakatsiz dizisinde Asrın Hastanesinin sahibi olan Nevin dernekte de en yetkili isimlerdendir. Herkesin iyi anlaşmak istediği Nevin Hanım Asya'nın başhekim olduğu hastanenin sahibidir ve Asya'yı her konuda desteklemektedir. Nevin karakterini canlandıran isim Zerrin Nişancı 1960 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Plato Film Okulu'nda Ayla Algan ile kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır. Aşkı Memnu, Gönül İşleri, Kurt Seyit ve Şura, Fazilet Hanım ve Kızları, Elimi Bırakma dizi filmlerinde rol aldı.

sadakatsiz firat kimdir

Mehmet Çelik- Fırat

Sadakatsiz dizisine yeni bölümde Mehmet Çelik katılıyor. Mehmet Çelik Sadakatsiz dizisinde Fırat rolünü canlandıracak. Mehmet Çelik Sadakatsiz dizisi Fırat rolü hakkında detaylı bilgi için konumuzu ziyaret ediniz. 1989 Bayburt doğumlu olan oyuncu Aydın Üniversitesi oyunculuk eğitimi aldı. Sıfır Bir, Malazgirt 1071 dizi filmlerinde rol aldı. Oyuncunun instagramı https://www.instagram.com/thecelikofficial/

Sadakatsiz Dizisinden Ayrılan Oyuncular

berrin keklikler sadakatsiz dizisinde

Berrin Keklikler (Diziden Ayrıldı)

1994 doğumlu olan Berrin Keklikler Miss Universe Turkey 2013 yarışmasına katıldı. Berrin Keklikler 2019'da şarkıcı olarak başladı. Hollandalı prodüktör Puri ile birlikte Havaya isimli şarkısını çıkardı. Almanya da modellik yapmaktadır. Berrin Keklikler instagram hesabı https://www.instagram.com/berrinkeklikler/ Berrin Keklikler Sadakatsiz dizisinde bakalım hangi karakteri oynayacak.