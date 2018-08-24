Eski Kıdemli Orgeneral İvaşov'dan Türkiye Açıklaması: ABD'nin Yaptıkları Küstahlık ve Kibir

Türkiye ve Rusya'nın ulusal paralar üzerinden alışveriş yapma olasılığına değinen Eski Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Başkanı Kıdemli Orgeneral Leonid İvaşov, "Uzmanlar bu konu üzerinde çalışacak. Türkiye de dahil birçok ülkeyle sivil ticari ilişkiler alanında büyük deneyimimiz var. Uzmanlar bir mekanizma bulur, bu konu üzerinde çalışmak lazım. ABD'nin, Rusya-Türkiye ilişkilerine karışma hakkı yok." dedi.

"ABD'NİN YAPTIKLARI KÜSTAHLIK VE KİBİR"

ABD'yi tek ilgilendiren konunun, Rusya'yı küresel silah pazarından çıkarmak olduğunu belirten İvaşov, "Bu küstahlık, kibir ve diktenin tezahürü. Bu yüzden buna engel olmak lazım, çünkü bugün Rusya'yı sıkıştıran yarın kesinlikle Türkiye'ye kendi topraklarında yapması gerektiğini, diğer ülkelerle ilişkilerde yapması gerektiğini dikte eder. Bağımsızlığı ve uluslararası ilişkilerdeki eşit hakları sert gerçeklerle ve bağımsız kararlı eylemlerle savunmak lazım" yorumunda bulundu.

Leonid İvaşov

"ETKİSİNDEN KURTULMAYA ÇALIŞACAK"

Rus askeri dergisi Arsenal Oteçestva Ticari Direktörü Aleksey Leonkov,açıklamasında, savunma alanındaki alışverişin ulusal para birimli üzerinden yapılmasının Rusya ve Türkiye'ye doların etkisinden kurtulmaya yardımcı olacağını söyledi. Leonkov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu doğru bir karar. Çünkü ticari dille konuşursak söz konusu olan haksız rekabet. ABD, herhangi bir silahın veya askeri teçhizatın aynı kalitedeki muadilini sunamadığında oldukça politik görünen araçlara başvuruyorlar. Yaptırımlar uyguluyor, diğer ülkelere bizim sistemlerimizi almayı yasaklıyorlar, tehdit ediyorlar. Savunma işletmemizin faaliyetini yasaklamanın yanında, finansal enstrümanlara da etki yapıyorlar. Ülkeler arasındaki karşılıklı ödemelerin dolar üzerinden yapıldığını herkes biliyor".

Heather Nauert

"HERKES ÖNEMLİ ANLAŞMALARDA DOLARDAN VAZGEÇECEK"

Rusya ve Türkiye'nin, imzalanan ve imzalanacak olan anlaşmaların finansal kısıtlamalar yaşamaması için ulusal paralar üzerinden alışverişe geçebileceğini kaydeden uzman, "Amerikalılar, böyle yaptırımlar uygulayarak kendileri de farkında olmadan tamamen farklı sonuç elde edecekler. Herkes eninde sonunda önemli anlaşmalarda karşılıklı ödemeler için dolardan vazgeçecek. Bu sadece askeri değil sivil anlaşmaları da ilgilendirir" dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rus S-400 füze sistemi alımının diğer ülkelere ve şirketlere yönelik yaptırımları kışkırtabileceğini açıklamıştı. Diğer yandan Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'nin talep etmesi halinde tam kapsamlı askeri-teknik işbirliği yapmaya hazır olduklarını söylemişti. Şugayev, savunma alanında ulusal para birimleriyle alışveriş için ilk adayların Türkiye, Çin ve Hindistan olabileceğini de sözlerine eklemişti.