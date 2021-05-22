Romantik, sakin ve pozitif...

Acne Studios'un, 2021 İlkbahar-Yaz podyumlarında karşımıza çıkan ve kalplerimizi fetheden asimetrik pastel sarı eteği gardıroplarımızda bu tona şans vermemiz gerektiğinin altını çiziyor.

Acne Studios'un, 2021 İlkbahar-Yaz podyumlarında karşımıza çıkan ve kalplerimizi fetheden asimetrik pastel sarı eteği gardıroplarımızda bu tona şans vermemiz gerektiğinin altını çiziyor. Zira global renk otoritesi Pantone de yılın renklerinden biri olarak sarının bu dikkat çekici ama yumuşak tonunu seçmişti. Podyumları yalnızca sarının pastel tonları süslemiyor. Tod's markasının lavanta blazer ceketi, Chloe'nin pastel pembe tonlarındaki uzun elbisesi, MaxMara'nın bebe mavisi tonlarındaki trençkot ve yağmurlukları, Giorgio Armani'nin mint tonlardaki elbiseleri de içimizdeki romantiği açığa çıkaracak tasarımlar.

Pastel renkler yaydıkları pozitif enerji ve şirin havayla milenyum kuşağının favori renk tonlarından. Daha eski nesilse pastelleri sakin tavrı için de seviyor. Bu tonlar canlı renklere kıyasla farklı stil kodlarına daha kolay uyum sağlıyor, "Ben buradayım" diye bağıran capcanlı tonların aksine yalın bir iddia çiziyor.

NEYLE, NASIL GİYMELİ?

Diğer pastel tonlarla: Renkleri eşleştirmek konusunda kendinize güveniyorsanız pastel tonları birbirleriyle karıştırmaktan çekinmeyin. Örneğin, lavanta tonlarındaki bir pantolonu pastel sarı bir bluzla eşleştirin, romantik görünümü bir üst seviyeye taşıyın.

Natürel tonlarla: Pastel tonlara beyaz, bej ve açık gri gibi renkler çok yakışıyor; hem minimal hem de stil sahibi bir görünüm yaratıyor.

Denim parçalarla: Pastel tonların en güzel eşlikçisi denim parçalar... Pastel tonlardaki bir bluzla mavi denim pantolonlar harika bir uyum sağlayacak.

Desenlilerle: Pastel tonlardaki parçaları, içinde aynı tonlarda bir renk barındıran desenli bir parçayla da eşleştirebilirsiniz.

HER TARZA UYGUN BİR SEÇENEK VAR

İşte de kullanabileceğiniz bol paçalı pantolonlara pastel renkler çok yakışıyor. Hip & Happen, 525 lira

Bu pastel pembe elbise hem iş hem de gündelik giyim için uygun. Join Us, 399.99 lira

Çiçek desenli bu elbise tatil bavulunuzda olmalı. Stradivarius, 249.95 lira

Farklı pastel tonları aynı denim pantolonda bir araya gelmiş. Mavi, 229.99 lira

Bu şirin terlik, beyaz ve denim pantolonlarla çok yakışır. Mango, 399.99 lira

Oyuk omuzlu, askılı bluzlar bu yıl çok popüler! Koton, 49.99 lira

Natürel tonlarla ve spor ayakkabılarla tamamlayarak gündelik stilinize adapte edebilirsiniz. Vakkorama, 249 lira

Karpuz kolu ve crop kesimiyle senenin popüler tasarımlarından birine işaret ediyor. Trendyolmilla, 69.99 lira

Markanın Burcu Esmersoy işbirliğiyle çıkardığı koleksiyonda pastel tonlarda plaj kıyafetleri de var. İpekyol, 459 lira

KISA KISA

KUMAŞINI TASARLA!

Türk kumaş kültürünü dünyaya ulaştırmayı hedefleyerek başlatılan bir yarışmanın haberini vereyim... Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği'nin katkıları ve moda tasarımcısı Dilek Hanif'in önderliğinde düzenlenecek 'Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nda dereceye giren yarışmacılara 175 bin lira para ödülü verilecek. Dilek Hanif kazanan kumaş tasarımlarıyla özel bir koleksiyon da hazırlayacak.

Yarışmaya 21 Haziran'a kadar dokusundasanatvar.org adresi üzerinden başvurabilirsiniz.

Kaynak: Hürriyet