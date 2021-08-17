Robotla evlenen Aleyna Tilki'den şaşırtan açıklama

Aleyna Tilki, çıkardığı 'Sır' adlı şarkısının tanıtımı için robotla evlenmesini eleştirenlere Tarkan örneği ile yanıt verdi. 'Tarkan'ın her şarkısı tutuyor mu? Ancak adam efsane' diyen Tilki, "Tarkan bazen gönlünden geçeni yapıyor bazen de insanların istediğini. Ben gönlümle hareket ediyorum. Belki paralel evrende öyle bir hikaye içime doğdu" açıklamasıyla şaşırttı

Genç şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'ndaki butik bir mağazada alışveriş yaparken objektiflere yanşadı. Marka takıntısı olmadığını anlatan Aleyna Tilki, "Benim marka takıntım yok ama proporsiyon takıntım var. Bir de 'Ruhu var mı?' diye ona bakıyorum.

Ben zaten yılın büyük bir bölümünü yurtdışında geçiriyorum. Orada çok kaldığım için alışverişimi yapıp Türkiye'ye geliyorum" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN MAGAZİN FİGÜRÜ OLDUM"

'Aleyna Tilki magazin figürü olmaya başladı' diyerek eleştirildiğini söyleyen şarkıcı, bazen kalbinden geçenleri yaptığını söyleyip "Ben onlara çok gülüyorum. Eskiden de her gün manşetlerde değil miydim? Zaten ben hep böyle anıldım zaten hep magazin figürüydüm ve hep konuşuldum. Her zaman formüllü şeyler yapmak yerine bazen de gönlümü görsünler isteyemez miyim? Hep bir formül yaparsam kalbin ne yapacak? Kalbimden geçeni yapacağım" diye konuştu.

"PARALEL EVRENDE..."

Eleştirilere kızmadığını ancak gönlüne göre hareket ettiğini açıklayan Tilki, sözlerini şöyle sürdürdü: "Piyasaya girdiğim ilk günden beri eleştirilmeyen tek günüm olmadı. Mesela Tarkan'a sorsana her şarkısı tutmuş mu adamın? Tutmamıştır ama o bir efsane, bazen gönlünden geleni yapıyor, bazen de insanların istediği şeyi. Robotla evlendim belki herkes öyle bir şey yapmamı istemedi ama ben belki de paralel evrende öyle bir hikaye içime doğdu. Beni eleştirebilirler kalbimi ve hissettiklerimi asla eleştiremezler."

Kaynak: Snob Magazin