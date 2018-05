Rihanna'nın Dini Temalı Gala Kıyafeti Herkesi Hayran Bıraktı

Her sene Metropolitan Sanat Müzesi'nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen etkinliğin bu yılki teması "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" (Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü) oldu. 2018 Met Gala'nın sunuculuğunu Donatella Versace, Amal Clooney ve Rihanna üstlendi.

TASARIMLAR GÖZ DOLDURDU

Met 2018'e Kim Kardashian, Kylie ve Kendall Jenner, Hailey Baldwin, Hadid kardeşler, Elon Musk, Amber Heard, Amal Clooney ve daha pek çok isim katıldı.

Davetliler birbirinden ikonik tasarımcıların dinin sanat üzerindeki yansımalarından ilham aldığı tasarımları tercih etti.

EN DİKKAT ÇEKEN İSİM: RİHANNA

Met Gala 2018'in kuşkusuz en dikkat çeken ismi Barbadoslu şarkıcı Rihanna oldu. 30 yaşındaki şarkıcı galaya Maison Margiela imzalı iddialı bir tasarımla katıldı.

Papa'dan ilham alınarak oluşturulan taş detaylı kıyafetini Christian Louboutin ayakkabılarıyla tamamlayan Rihanna, moda çevrelerinden ve hayranlarından tam not aldı.

İşte 2018 Met Gala'nın kırmızı halısına damga vuran kareler...

Amal ve George Clooney

Jennifer Lopez

Scarlett Johansson

Kendall Jenner

Amber Heard

Miley Cyrus

Gigi Hadid

Amanda Seyfried

Gigi Hadid