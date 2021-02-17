Regaib Kandili nedir? Regaip Kandili önemi ve faziletleri nelerdir? Regaib Kandili orucu ne zaman tutulur?

Regaib Kandili nedir? Müslümanlar recep ayının içerisinde bulunan Regaip Kandili'nin faziletlerini, anlamını ve önemini araştırmaya başladılar. Regaip Kandili'nde ne olduğu merak edilen konular arasında. Peki, Regaib Kandili nedir? Regaip Kandili önemi ve faziletleri nelerdir? Regaib Kandili orucu ne zaman tutulur?

Regaip Kandili'ne kısa bir süre kala ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, Regaib Kandili'nin faziletlerini, anlam ve önemi nedir? Regaib Kandili'nde hangi namazlar kılınır? gibi soruları araştırıyor. Bu mübarek günde inananların şükür namazı kılarak dua edip günahlarının bağışlanmasını Allah'tan istemesi gerekir. İşte 2021 Regaib Kandili'yle ilgili tüm detaylar…

REGAİP KANDİLİ NEDİR? REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili önemli ve özeldir. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu Regaip Kandilinin önemini şu şekilde anlattı. "Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.

REGAİB KANDİLİ FAZİLETLERİ

Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

REGAİP KANDİLİ'NDE ŞÜKÜR NAMAZI DIŞINDA HANGİ NAMAZLAR KILINIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, şükür namazının yanı sıra kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

ŞÜKÜR NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Şükür etmek amacıyla kılınan şükür namazı 2 rekat olarak kılınmaktadır

REGAİP KANDİLİ GECESİ HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Hacet Namazı 2021 Regaip Kandili'nde kılabileceğiniz nafile bir namazdır. Bu namaz pek çok kandil gecesinde kılınabilir.

Hacet Namazı'na niyet etmek için "Niyet ettim Allah rızası için Hacet namazı kılmaya" diye niyet ederiz

Hacet Namazı akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınmalıdır. 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınabilir. İlk rekatında Subhaneke, Fatiha Suresi ve ardından 4 adet Ayet'el Kürsi okunur.

Hacet namazı ikinci rekatında ise Fatiha Suresi'nin ardından İhlas Suresi, Felak ve Nas Sureleri okunur.

Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda Ettehiyyâtü +salli +barik okunur.

Hacet namazı 3. Rekâtta ise Subhaneke, Fatiha Suresi ardından Ihlâs, Felâk ve Nas. Hacet namazı 4. Rekâtta ise Fatiha Suresi'nin ardından Ihlâs, Felâk ve Nas sureleri okunur.

4.Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.

Eğer 12 Rekat kılmak isterseniz yukardaki kılınışı 12 rekata tamamlayın.

REGAİP KANDİLİ GECESİ TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Regaip Gecesi kılabileceğiniz bir diğer namaz ise tesbih namazıdır. Tesbih namazı pek çok kandil gecesi kılınabilir ve nafile bir ibadettir. Akşam ve yatsı arasındaki vakitte kılınabileceği gibi, gecenin her saati de kılınabilir.

Tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır.

Tesbih Namazı'na şöyle niyet edilir; Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber

Tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir; "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym

Tesbih Namazı şöyle kılınır;

"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih:

-"Sübhâneke…"'den sonra 15 kere,

-Zamm-ı sureden sonra 10 kere, -Rükûda 10 kere,

-Rükûdan doğrulunca 10 kere,

-Secdede 10 kere,

-Secdeden doğrulunca 10 kere,

-İkinci secde de 10 kere, okunur. Böylece birinci rekat kılınmış olur.

İkinci rekata kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10'ar kere okunarak 4 rek'at tamamlanır. İkinci rekatte oturulduğunda, "Et-tehiyyâtü…" den sonra, "Allâhümme salli…" ve "Allâhümme bârik…", üçüncü rekat için ayağa kalkıldığında da "Sübhâneke…" okunacaktır.

REGAİP KANDİLİNE ÖZEL DUA

Üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi olan Regaip Kandili hangi dualar edilmeli. Bu özel günde ibadetlerini yerine getirmek isteyenler "Regaip Kandili duası" merak ediyor. Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan hoca Regaip Kandiline özel dua paylaştı. İşte hicri takvime göre 30 Mart 2017 perşembe gününe denk gelen Regaip Kandili duası ve ve kandil gecesine özel dualar.,

Ya Rab bizi ana babamızı bütün müminleri hesap gününde himayen de eyle ya Rab.

"Rabbena zalemna enfusena. Ve in lem tağfirlena ve terhemna lenekunenne minel hasirin."

Biz nefsimize zulmettik. Eğer sen affetmezsen lutfetmezsen ebedi ziyanda kalanlardan oluruz ya Rab.

"Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba'de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledunke rahmeh(rahmeten), inneke entel vehhâb(vehhâbu)."

Ya Rab gönüllerimiz sana bağlandıktan sonra senden ayırma. Sen bağışlayan Mevlasın, kulun dileği çoğaldıkça lutfu, bağışı çoğalan mevlasın.

"Vağfu anna,Vağfirlena,Verhamna, Ente mevlana fensurna alel gavmil kafirin…"

"Allahümme inneke afuvvün kerîmun tuhibbul afve fa'fu annî."

Ya Rab affedicisin affetmeyi seversin bizleri de affeyle Ya Rab.

"Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan"

Ya Rab Recep ve Şabanı mübarek eyle bizi Ramazan'ı şerife kavuştur. Yâ Erhamerrâhimin bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin sana hamd olsun. Havanı suyunu verdin. Canlıları cansızları hizmetine ram ettin. Kitap indirdin. Peygamber gönderdin. Varlığına kudretine binlerce delil koydun ki sana iman edelim, sana ittihat edelim, merhamet edelim diye. Ama Ya Rab biz bu görevimizi yapamadık bizi affeyle lutfeyle Ya Rab…

Ya Rab darda olanlara genişlik, sıkıntıda olanlara ferahlık, hastalara şifalar borçlulara edalar lutfeyle. Şu konuda da da edilse de şu cemaat "Amin" deseydi diye gönlünden geçiren cümle kardeşlerimin korktuklarından emin umduklarında nail eyle ya Rab.

Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah hu Allahu ekber Allahu ekber velillahil

Esselatü Vesselamü Aleyke Ya RASULALLAH ..

Esselatü vesselamü aleyke ya HABİBALLAH..

Esselatü vesselamü aleyke ya Seyyidel evveline vel'ahirin…Ve Selemun Alel Murselin

Salat sana, selam sana, Ey Allah'ın elçisi

Salat sana, selam sana, Ey Allah'ın sevgilisi

Salat sana, selam sana, Ey gelmişin ve geleceğin bir tanesi. Hayırların fethi, şerlerin defi duamızın kabulu Rabbım'ızın rızası için el Fatiha…

Bismillahirrahmanirrahim.

"Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn."

Anlamı: "Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü'nün sahibi olan Allah'a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.

REGAİB KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü Kur'an'da geçmez. İslam kültüründe diğer kandiller gibi önemli bir yeri olan bu gecede Peygamberimizin (S.A.V) on iki rekat namaz kıldığına ilişkin çeşitli rivayetler vardır. Fakat alimler, bu hadisi rivayet eden ravi için uydurma hadis rivayet ediyor diye dikkate alınmamıştır. Yani Regaib Namazı diye bir namaz mevcut değildir. Bu yüzden sırf Regaib Kandili adına oruç tutmak veya o geceye özel namaz kılmanın bid'at olma şüphesi vardır.

Bu konuda araştırmacı alimlerin savundukları ortak doğru görüşe göre, o gün oruç tutmaktan ve o gece adı geçen asılsız namazı kılmaktan kaçınmak gerekir. Ayrıca o gün kutlamak için ortaya çıkarılan özel yemekler hazırlama ve güzel elbiseler giyinme gibi geleneklerden de uzak durmalıdır. Böylece o gün, öbür normal günler gibi bir gün sayılsın ve ona hiç bir özellik tanınmamış olsun.

MÜBAREK "ÜÇ AYLAR"DA OKUNACAK DUALAR

"Bi'smi'llâhi'r- rahmâni'r- rahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi'l-îmân ve yessir lenâ bi'l- kur'ân."

Türkçe Anlamı:

Rahman ve rahim Allâh'ın adıyla.

Allâh'ım! Bizlere Receb ayını Şa'ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur'ân'ı bize kolaylaştır.

"Sübhâna'llâhi'l- hayyil- kayyûm."

Türkçe Anlamı:

Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh'ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

"Sübhâna'llâhi'l- ehadi's- samed."

Türkçe Anlamı:

Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

"Sübhâna'llâhi'l- gafûri'r- rahîm."

Türkçe Anlamı:

Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

Regaib Kandili neler yapılmalı, nasıl değerlendirilmeli?

1) Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2) Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4) Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5) Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

6) Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

7) Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8) Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

9) Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10) Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

11) Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

12) Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13) O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

14) Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli;

15) Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

16) Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

17) Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

18) Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

19) Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı