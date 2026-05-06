Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yaşlı bakım hizmetlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, huzurevlerine kabulde 70 yaş ve üzeri kuralı yanı sıra yeni yönetmelikle yaşlı bakım hizmetlerini standartlaştırmayı hedefliyor. Yeni düzenlemelerle birlikte, yaşlıların ihtiyaçlarına göre farklı hizmet modelleri sunulacak ve kamu kaynakları daha verimli kullanılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği" ile yaşlı bakım hizmetlerinde huzurevlerine kabulde esas yaş sınırı 70 ve üzeri olarak belirlendi.

Bakanlığın NSosyal hesabından "Yaşlı bakım hizmetlerinde yeni dönem" başlığıyla Resmi Gazete'de bugün yayımlanan "Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği"ne ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, yeni düzenlemelerle yaşlı bakım hizmetlerinin 81 ilde bütüncül ve standart bir yapıya kavuşacağı, bakım ihtiyacına göre farklılaşan hizmet modellerinin etkin şekilde uygulanacağı belirtildi.

Kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına, ihtiyaç sahibi yaşlıların hizmetlere hızlı ve öncelikli erişiminin sağlanmasına yönelik adımlar atıldığı kaydedildi.

Huzurevlerine kabul sürecinde değişiklik

Yönetmelikle yaşlı bakım hizmetlerinin çerçevesinin değişen ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlendiği, mevcut sistemin daha etkin, sürdürülebilir ve ihtiyaç odaklı bir yapıya kavuşturulması için değişiklikler yapıldığı ifade edildi.

Huzurevlerine kabul sürecindeki yaş kriterinin de yenilendiği bildirilen açıklamada, esas yaş sınırının 70 ve üzeri olarak düzenlendiği, 60 ve 70 yaş arası vatandaşların ise yalnızca kısmi ya da tam bağımlı olmaları halinde kabulünün öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, kurum bakımına erişimde getirilen "risk esaslı önceliklendirme sistemi" ile ihmal, istismar veya bakıma erişimi bulunmayan yaşlıların hizmetlere daha hızlı ve öncelikli ulaşmasının sağlanacağı vurgulandı.

"Seviyelendirilmiş bakım modeli" hazırlandı

Vatandaşların ihtiyaç düzeyleri doğrultusunda "seviyelendirilmiş bakım modeli" hazırlandığı kaydedildi.

Dört kademeli hizmet yapısının oluşturulduğu, "bağımsız yaşam", "gözetimli yaşam", "profesyonel destekli bakım" ve "ileri/ağır bakım" modellerinin uygulanacağı ifade edildi.

Hizmet sunumuna "ergoterapist" ve "gerontolog" ünvanlarının da dahil edildiği aktarılan açıklamada, personel yapısı ile görev tanımlarının yeniden düzenlendiği bildirildi.

Kuruluşların fiziki ve teknik altyapılarına ilişkin standartların güncellendiği belirtilen açıklamada, erişilebilirliği ve güvenliği güçlendirecek adımların atıldığı duyuruldu.

Açıklamada, kurum bakımına başvuran ve durumu uygun olan bireylerin öncelikle gündüzlü bakım ve aktif yaşam modellerine yönlendirileceği, böylece kurum bakımına olan talebin dengeleneceği kaydedildi.

Öte yandan, Bakanlığa devredilen T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Dinlenme ve Bakımevlerinin de yeni yönetmelikle tek çatı altında birleştirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
