Altın yatırımcısının beklediği an geldi

ABD’nin İran ile mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna yönelik haberler, küresel piyasalarda sert hareketlere neden oldu. Gelişmelerin ardından petrol fiyatları düşerken, altın ve Borsa İstanbul’da yükseliş yaşandı.

BRENT PETROL 100 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Dün 114,44 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 109,87 dolardan kapattı. Ancak bugün gelen haber akışı sonrası fiyatlarda sert düşüş görüldü. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9,3 gerileyerek 99,62 dolara düştü. Aynı saatlerde Batı Teksas türü ham petrol de yüzde 10,5 kayıpla 91,54 dolardan işlem gördü. Petroldeki düşüşte, ABD’nin İran ile savaşı sona erdirmek ve nükleer müzakereleri başlatmak amacıyla mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna ilişkin haberler etkili oldu.

48 SAATLİK KRİTİK SÜREÇ

Axios’un haberine göre ABD, İran’dan mutabakat zaptı için 48 saat içinde yanıt bekliyor. ABD’li yetkililer, henüz kesin bir anlaşma olmadığını ancak tarafların savaşın başlangıcından bu yana en yakın noktada olduğunu ifade etti. Taslak anlaşmada; savaşın sona ermesi, Hürmüz Boğazı’nın açılması, İran’ın nükleer programının sınırlandırılması ve ABD yaptırımlarının kaldırılması için 30 günlük müzakere süreci öngörülüyor. Görüşmelerin İslamabad veya Cenevre’de yapılabileceği belirtiliyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları ise yükselişe geçti. Gram altın güne yüzde 2,3 artışla 6 bin 779 liradan başladı. Gün içinde en yüksek 6 bin 868 TL, en düşük 6 bin 612 TL seviyesini gören gram altın, saat 13.47 itibarıyla 6 bin 856 TL seviyesinde işlem gördü. Aynı saatlerde çeyrek altın 11 bin 140 TL, cumhuriyet altını 44 bin 430 TL’den satılırken, ons altın yüzde 2,3 yükselişle 4 bin 660 dolara çıktı.

BORSA İSTANBUL’DAN REKOR

Piyasalardaki iyimser havanın etkisiyle Borsa İstanbul’da da yükseliş görüldü. BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerindeki artış ve genele yayılan alımlarla 15.021,82 puana çıkarak tarihi zirvesini gördü.

TEKNİK SEVİYELER TAKİP EDİLİYOR

Uzmanlar Brent petrolde 111,18 dolar seviyesini direnç, 98,86 dolar seviyesini ise destek olarak izliyor.

Kaynak: Haberler.com