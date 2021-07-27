Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi

Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, geçtiğimiz sene nişanlandığı kendisinden 32 yaş büyük olan milyarder Michael Lewis ile evlendi. Spencer, muhteşem düğününde gelinliği yanı sıra 4 farklı kıyafet giydi. Model Spencer'ın kıyafetlerinin hepsi de çok beğenildi.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin talihsiz gelini olarak tanımlanan Diana Spencer'ın erkek kardeşi Charles Spencer'ın 30 yaşındaki büyük kızı Lady Kitty Spencer, 62 yaşındaki moda milyoneri Michael Lewis ile İtalya'da evlendi.

GELİNLİK DIŞINDA 4 ELBİSE DAHA GİYDİ

Modellik yapan Lady Kitty Spencer, gelinliği de dahil marka elçisi olduğu Dolce Gabbana imzasını taşıyan beş farklı kıyafet giydi. Güzel gelinin giydiği tüm kıyafetler de aynı markaya ait ve birbirinden gösterişli kıyafetler oldu. Güzel model, gelinliği ardından giydiği kıyafetleri çiçek desenli ve renkli tercih etti.

Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi

Spencer, bir kıyafetinde etek ucu ve beli çiçeklerle dolu gelinliği andıran kabarık ve uzun kuyruklu bir model giydi.

İşte Kitty Spencer'ın giydiği kıyafetler...

Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi
Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi
Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi
Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi
Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, kendisinden 32 yaş büyük milyarderle evlendi
Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, kendisinden 32 yaş büyük milyarderle evlendi
Şarkıcı Aleyna Tilki 'Evleniyorum' diyerek davetiyesini paylaştı
Şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek davetiyesini paylaştı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ersin Tatar Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Reynmen Müge Anlı İrem Derici
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Serdar Aziz Hakan Reçber Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Prenses Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer, düğününde defile yaptı! Gelinlik hariç 4 kıyafet daha giydi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 14:20:52. #1.15#

title