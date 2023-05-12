Yurtdışından Gelen Oyların Türkiye'ye Getirilme İşlemleri Tamamlandı

Haber : GÜRKAN DEMİRTAŞ - Kamera: ONUR BİNGÖL

Yurtdışında kullanılan oyların Türkiye'ye getirilme işlemleri tamamlandı. Ankara ATO'daki merkeze getirilen oyların, bu sabah başlayan diplomatik torbalardan çıkarılıp sandıklara yerleştirilme işlemleri akşam saatlerinde son bulacak. Sürece ilişkin bilgi veren Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz, "Bugün itibarıyla diplomatik torbaları açıp, sandıklara yerleştireceğiz. Akşam kapıyı tekrar kilitleyeceğiz. 14 Mayıs sabahı yine ben ve seçim kurulunda görevli dört siyasi parti temsilcisi üyemizle burada torbaları çıkaracağız" dedi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan yurt dışından gelen oyların taşınması işlemleriyle ilgili CHP heyetindeki isimlerden İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, "Burada büyük oda içerisinde bulunan oy torbaları, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu tarafından korunuyor. Kapısının üzerinde beş adet kilit bulunuyor ama bununla yetinmiyoruz. Yurtdışı Seçim Kurulu'ndaki temsilcimiz, aynı zamanda bu çalışmalara katılıyor. Ankara'daki gençlik kollarımız da bu çalışmalar sırasında burada gözetmenlik yaparak bize emanet edilen oyların gözetmenliğini yapıyor" bilgisini verdi.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Seçimleri için yurtdışında oy veren vatandaşlarının oylarının bulunduğu kargoların Türkiye'ye getirilme işlemleri tamamlandı. Yurtdışında oy kullanan vatandaşların oyları, Ankara Ticaret Odası'ndaki (ATO) merkeze getirildi. Merkeze getirilen oyların tasniflenip sandıklara yerleştirilmesi işlemlerine bu sabah başlandı. İşlemler akşam saatlerinde sonlanacak.

Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz, oyların tasniflenme işlemleri devam ederken, merkezdeki işlemlere ve sürece ilişkin açıklama yaptı.

Ali Uğuz şunları söyledi:

"Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu olarak, YSK'nın denetiminde 72 ülke 151 temsilcilikte 27 Nisan 9 Mayıs arası yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız oylarını kullandı. Bu kullanılan oylar, gördüğünüz diplomatik torbalara konularak Avrupa'dan üç kargo uçağıyla doğrudan Ankara'ya geldi. Biz onları bir önceki gün aprondan akelere konulmuş şekilde teslim alıp tırlara yükledi. Lyon, Köln ve Berlin'den gelen üç kargo uçağında 62 ake içinde oyları teslim aldık, 11 tıra yükledik. Buraya getirdik. Benim ve dört tane ilçe seçim kurulu üyesi olan siyasi parti temsilcilerinin kilitleriyle kilitledik. Bugün de Arnavutköy Geçici Seçim Kurulu tarafından diğer temsilciliklerden toplanan oylar, Arnavutköy dördüncü Geçici Seçim Kurulu'na teslim edildi. Onlar da gece PTT'ye ait iki kargo kamyonuyla bize gönderdiler. Sabah itibariyle aldık. Onları da buraya topladık.

"GÜMRÜKLER DE DAHİL 1 MİLYON 817 BİN 10 OYUMUZ VAR"

Şu an burada 27 Nisan – 9 Mayıs arası kullanılan yurtdışı seçim temsilciliklerinde yaklaşık 1 milyon 696 bin oy, gümrükler de dahil 1 milyon 817 bin 10 oyumuz var. Gümrüklerde halen oy verme işlemi devam ediyor. 14 Mayıs saat 17.00'a kadar devam edecek. O oylar gümrüklerde kurulan seçim kurullarınca sayılıp bize birleştirme tutanakları getirilecek.

"DİPLOMATİK TORBALARI AÇIP, SANDIKLARA YERLEŞTİRECEĞİZ. AKŞAM KAPIYI TEKRAR KİLİTLEYECEĞİZ"

Biz şimdi bugün itibarıyla diplomatik torbaları açıp, sandıklara yerleştireceğiz. Akşam kapıyı tekrar kilitleyeceğiz. 14 Mayıs sabahı yine ben ve seçim kurulunda görevli dört siyasi parti temsilcisi üyemizle burada torbaları çıkaracağız. Hem buraya kuracağımız hem de dışarıda kurulu olan 1410 sandıkta sandık kurulu oluşturacağız. O gün sandık kurulunda yer alacak memur ve memuriye arkadaşlarımıza geçtiğimiz günlerde kurs verdik. Sayım, dökümü ne şekilde yapacaklarını anlattık. O gün sandıklar oluşacak. Bir başkan bir memuriye ve üç siyasi parti temsilcisi ve yeteri kadar müşahit nezdinde saat 17.00'da Türkiye ile birlikte sandıklarımız açılacak. Sayım döküm işlemi yapılacak. Tutulan tutanaklar, yukarıda yine bizim kurduğumuz seçim kurulumuza ait merkezde birleştirme yapılacak. Sonra bu birleştirmeleri YSK vasıtasıyla Yüksek Seçim'e göndereceğiz ve işlem tamamlanacak.

"İKİNCİ TURA KALIRSA, OY PUSULALARINI HEMEN 15'İNDEN İTİBAREN BASTIRMAYA BAŞLAYACAĞIZ. OY VERME ÜÇ GÜN SÜRECEK"

İkinci tura kalırsa, hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Takvimimiz çok kısa. Ancak şimdiden ikinci turda sadece cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağı için ona göre mevcut kullanılan seçmen sayısına da bakarak, normal seçmen sayımızı da göz önüne alarak oy pusulalarını hemen 15'inden itibaren bastırmaya başlayacağız. Diplomatik torbalarımızı hazırlayacağız. Üç gün içinde yurtdışına diplomatik kuryeler vasıtasıyla göndereceğiz. Oy verme üç gün sürecek. Sonra diplomatik torbalar aynı şekilde tekrar bize gelecek. 28 Mayıs'ta tekrar sayım döküm işlemini burada yapacağız."

KILINÇ: "YURTDIŞI OYLARININ SAYIM DÖKÜM MERKEZİ, BU BULUNDUĞUMUZ ALAN"

Yurtdışından gelen oyların taşınması işlemlerinde bulunan CHP heyetindeki İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Anka Haber Ajansı'na süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılınç, şunları söyledi:

"Yurtdışı seçmenimiz 27 Nisan ile 9 Mayıs tarihleri arasında yurtdışındaki birliklerde oylarını kullandı. Yurtdışı birliklerinde oy kullanma işlemi, 9 Mayıs'ta tamamlandı. Oy torbalarının Türkiye'ye getirilme işleri başladı. Bir yandan charter uçuşlarla Esenboğa Havaalanı'na inen üç uçakla oy torbaları getirildi. Bugün de sabaha doğru İstanbul Havalimanı'na gelen oy torbaları, bugün burada bulunduğumuz Ankara Ticaret Odası Merkezi'ne getirildi. Yurtdışı oylarının sayım döküm merkezi, bu bulunduğumuz alan.

"BU SAYIM DÖKÜM SIRASINDA CHP'NİN 1430 SANDIK GÖREVLİSİ VE 400 MÜŞAHİDİ OLACAK"

Şimdi burada güvenlik nasıl sağlanacak? CHP burada ne yapacak? CHP, İstanbul'dan gelirken iki araçla benim içinde bulunduğum bir heyetle, CHP görevlileriyle iki araca eşlik ederek geldi. Yani İstanbul Havaalanı'ndan ATO merkeze iki araç benim nezaretimde geldi. Burada oylar, 14 Mayıs gününde sayım döküme tabii olacak. 14 Mayıs 17.00'da burada yurtdışı oylarının sayım dökümü gerçekleşecek. Bu sayım döküm sırasında CHP'nin 1430 sandık görevlisi ve 400 müşahidi olacak. O zamana kadar burada büyük oda içerisinde bulunan oy torbaları, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu tarafından korunuyor. Kapısının üzerinde beş adet kilit bulunuyor ama bununla yetinmiyoruz. Yurtdışı Seçim Kurulu'ndaki temsilcimiz, aynı zamanda bu çalışmalara katılıyor. Ankara'daki gençlik kollarımız da bu çalışmalar sırasında burada gözetmenlik yaparak bize emanet edilen oyların gözetmenliğini yapıyor.

CHP, yurtdışındaki seçmenimiz oylarını kullandığı andan itibaren bütün zincirde temsilcilerini bulundurarak süreci bugüne kadar getirdi. Bu sabah da ATO'ya en son oylar geldi. Yurtdışındaki seçmenlerinin oylarının getirilme işlemleri tamamlandı."