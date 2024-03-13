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Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı! Sonuçlar bir hayli enteresan

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31 Mart yerel seçimleri öncesi ORC Araştırma Şirketi'nin Edirne, Elazığ, Kars, Çanakkale ve Uşak illerini kapsayan anketinden sürpriz sonuçlar çıktı. Araştırmaya göre; Edirne, Elazığ ve Uşak'ta AK Parti'nin adayları ipi göğüslerken Kars ve Çanakkale'de ise İYİ Parti'nin adayları yarışı önde götürüyor.

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma Şirketi'nin Edirne, Elazığ, Kars, Çanakkale ve Uşak illerini kapsayan araştırmasından sürpriz sonuçlar çıktı.

3 İLİ AK PARTİ, 2 İLİ İYİ PARTİ ALIYOR

Araştırmaya göre; Edirne, Elazığ ve Uşak'ta AK Parti'nin adayları ipi göğüslerken Kars ve Çanakkale'de ise Meral Akşener öncülüğündeki İYİ Parti'nin adayları yarışta rakiplerini geride bırakıyor.

İşte il il anketten çıkan sonuçlar;

Edirne ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı! Sonuçlar bir hayli enteresan

Elazığ ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı! Sonuçlar bir hayli enteresan

Kars ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı! Sonuçlar bir hayli enteresan

Çanakkale ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı! Sonuçlar bir hayli enteresan

Uşak ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı! Sonuçlar bir hayli enteresan

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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