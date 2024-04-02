Yerel seçimlere damga vurdular! 81 ilden 11'inin yönetimi kadınlarda olacak

Yerel seçimlerde bütün sandıklar açıldı ve oy sayma işlemleri sona erdi. CHP'nin damgasını vurduğu seçimlerin en dikkat çekeni ise kadın adaylar oldu.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde sonuçlar netleşti. Sandıklara ana muhalefetin damga vurduğu seçimde CHP, Türkiye genelinde yüzde 37,77 oyla birinci parti oldu ve 35 ilin belediyesini kazandı. Yerel seçimlerde AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi ve İYİ Parti ise 1 il belediyesi kazandı. Sonuçlara göre 81 ilin 11'ini ise kadınlar yönetecek.

2019 SEÇİMLERİNE GÖRE SAYI ARTTI

2019 yerel seçimlerinde kadın aday oranı yüzde 7,89 olarak gerçekleşirken; AK Parti'de 1, CHP'den 1 ve HDP'den 2 kadın belediye başkanı seçilmişti.

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın

FATMA ŞAHİN GAZİANTEP'TE YENİDEN KAZANDI

Gaziantep'te Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını AK Parti adayı ve mevcut Belediye Başkanı Fatma Şahin kazandı.

AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

TEKİRDAĞ, EDİRNE VE AYDIN KADINLARA EMANET

CHP'li aday Candan Yüceer Tekirdağ'da, Filiz Gencan Akın Edirne'de oyları toplamayı başardı. Aydın'da ise mevcut başkan CHP'li Özlem Çerçioğlu yüzde 50'nin üzerinde oy alarak sandıktan zaferle çıktı.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

AFYONKARAHİSAR'A BURCU KÖKSAL DAMGA VURDU

AK Parti'nin kalesi Afyonkarahisar bu seçimde el değiştirdi. DEM Parti ile ilgili sözleriyle dikkat çeken CHP'li Burcu Köksal, kentin yeni belediye başkanı oldu.

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal

ESKİŞEHİR'DE YILMAZ BÜYÜKERŞEN GÖREVİ AYŞE ÜNLÜ'YE DEVRETTİ

CHP'nin uzun dönemlerdir Eskişehir'deki Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen koltuğu kadın adaya devretti. CHP'li Ayşe Ünlüce, AK Parti adayı Nebi Hatipoğlu'na fark atarak Eskişehir'de başkanlık yarışını kazandı.

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce

BİLECİK'TE MELEK MIZRAK SUBAŞI RÜZGARI

Bilecik'te yerel seçimi kazanan isim ise CHP'nin aday gösterdiği, tarzıyla dikkat çeken Melek Mızrak Subaşı oldu.

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı

DEM PARTİ'NİN KADIN ADAYLARI 4 KENTTE İPİ GÖĞÜSLEDİ

DEM Parti'nin aday olarak gösterdiği, Diyarbakır'da Ayşe Serra Bucak Küçük, Siirt'te Sofya Alağaş, Batman'da Gülüstan Sönük ve Ağrı'da ise Hazal Aras sandıktan zaferle çıktı.

DEM Partili Batman Belediye Başkanı Gülüstan Sönük