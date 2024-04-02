Yerel seçimlere damga vurdular! 81 ilden 11'inin yönetimi kadınlarda olacak
Yerel seçimlerde bütün sandıklar açıldı ve oy sayma işlemleri sona erdi. CHP'nin damgasını vurduğu seçimlerin en dikkat çekeni ise kadın adaylar oldu.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde sonuçlar netleşti. Sandıklara ana muhalefetin damga vurduğu seçimde CHP, Türkiye genelinde yüzde 37,77 oyla birinci parti oldu ve 35 ilin belediyesini kazandı. Yerel seçimlerde AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi ve İYİ Parti ise 1 il belediyesi kazandı. Sonuçlara göre 81 ilin 11'ini ise kadınlar yönetecek.
2019 SEÇİMLERİNE GÖRE SAYI ARTTI
2019 yerel seçimlerinde kadın aday oranı yüzde 7,89 olarak gerçekleşirken; AK Parti'de 1, CHP'den 1 ve HDP'den 2 kadın belediye başkanı seçilmişti.
FATMA ŞAHİN GAZİANTEP'TE YENİDEN KAZANDI
Gaziantep'te Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını AK Parti adayı ve mevcut Belediye Başkanı Fatma Şahin kazandı.
TEKİRDAĞ, EDİRNE VE AYDIN KADINLARA EMANET
CHP'li aday Candan Yüceer Tekirdağ'da, Filiz Gencan Akın Edirne'de oyları toplamayı başardı. Aydın'da ise mevcut başkan CHP'li Özlem Çerçioğlu yüzde 50'nin üzerinde oy alarak sandıktan zaferle çıktı.
AFYONKARAHİSAR'A BURCU KÖKSAL DAMGA VURDU
AK Parti'nin kalesi Afyonkarahisar bu seçimde el değiştirdi. DEM Parti ile ilgili sözleriyle dikkat çeken CHP'li Burcu Köksal, kentin yeni belediye başkanı oldu.
ESKİŞEHİR'DE YILMAZ BÜYÜKERŞEN GÖREVİ AYŞE ÜNLÜ'YE DEVRETTİ
CHP'nin uzun dönemlerdir Eskişehir'deki Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen koltuğu kadın adaya devretti. CHP'li Ayşe Ünlüce, AK Parti adayı Nebi Hatipoğlu'na fark atarak Eskişehir'de başkanlık yarışını kazandı.
BİLECİK'TE MELEK MIZRAK SUBAŞI RÜZGARI
Bilecik'te yerel seçimi kazanan isim ise CHP'nin aday gösterdiği, tarzıyla dikkat çeken Melek Mızrak Subaşı oldu.
DEM PARTİ'NİN KADIN ADAYLARI 4 KENTTE İPİ GÖĞÜSLEDİ
DEM Parti'nin aday olarak gösterdiği, Diyarbakır'da Ayşe Serra Bucak Küçük, Siirt'te Sofya Alağaş, Batman'da Gülüstan Sönük ve Ağrı'da ise Hazal Aras sandıktan zaferle çıktı.