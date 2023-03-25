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Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından istifalar başladı! e-Devlet üzerinden üyelik iptali yapıyorlar

Politika Haberleri

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün yaptığı açıklama ile Cumhur İttifakı'na katıldıklarını duyurdu. Bu gelişme nedeniyle partide e-Devlet üzerinden istifaların başladığı iddia edilirken, birçok isim sosyal medya üzerinden istifa ettiklerine dair mesaj ve görseller yayımladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere gireceğini ve cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdığını belirterek, "Bu kararın alınmasında prensiplerimizin Cumhur İttifakı, AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş olması kadar Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek olması gerçeği çok önemli bir rol oynamıştır." dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin bu ittifak sürecinde başından beri talep ettiği prensipler noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşmaya, uzlaşmaya vardıklarını belirten Erbakan, partilerinin talep ettiği prensiplerin yazılı olduğu mutabakat metninin AK Parti ve Yeniden Refah Partisi Genel Sekreterleri tarafından imza altına alındığını kaydetti.

Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından istifalar başladı! e-Devlet üzerinden üyelik iptali yapıyorlar

Fatih Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu kararın alınmasında prensiplerimizin Cumhur İttifakı, AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş olması kadar aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek olması gerçeği de çok önemli bir rol oynamıştır. Cumhur İttifakı karşısında kümelenen blok ideolojik olarak geçmişten yaşadığımız tecrübeler ve ortaya koydukları hedefler, söylemler dolayısıyla ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek bir oluşumdur, bir bloktur. Cumhur İttifakı ile seçimlere girme kararımızın alınmasında başından beri talep ettiğimiz prensiplerimiz hususunda uzlaşmanın sağlanması kadar Cumhur İttifakı karşısındaki bu bloğun ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacak bir blok olduğunu görmemizin de çok büyük etkisi olmuştur."

Erbakan'ın geçtiğimiz hafta önce Cumhur İttifakı'na dahil olmayacaklarını açıklayıp sonra ittifaka dahil olmaları bazı partililerin tepkisini çekti. Bu gelişmenin ardından birçok kişi sosyal medya üzerinden Yeniden Refah Partisi üyeliklerini sonlandırdıklarına dair paylaşım yaptı.

O paylaşımlardan bazıları:

Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından istifalar başladı! e-Devlet üzerinden üyelik iptali yapıyorlar

Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından istifalar başladı! e-Devlet üzerinden üyelik iptali yapıyorlar

Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından istifalar başladı! e-Devlet üzerinden üyelik iptali yapıyorlar

Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından istifalar başladı! e-Devlet üzerinden üyelik iptali yapıyorlar

Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından istifalar başladı! e-Devlet üzerinden üyelik iptali yapıyorlar

Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından istifalar başladı! e-Devlet üzerinden üyelik iptali yapıyorlar

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Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Hakan Soyadi:

erdogandan kaçanların oluşturduğu bir partiydi parti erfogana gidince bu partide mefta oldu diyebiliriz deva yada gelecek partisine gidecekler artık

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Ercan akdeniz:

İsrail den 15 milyon dolara Heron (İHA) kiralayanlar, RTE 'nin yerli olarak ANKA ve Bayraktar TB2 'yi yapmasına kin duyuyorlar. Hergün sabah akşam çorba içmeye razıyım sadece silah sanayi yüzde yüz yerli olsun istiyorum

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Zaza Bingöl:

Troller iş başında..Yeniden refah partisi dahada güçlenecek.

Cevap Yaz239Yayından Kaldır
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