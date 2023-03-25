Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından istifalar başladı! e-Devlet üzerinden üyelik iptali yapıyorlar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün yaptığı açıklama ile Cumhur İttifakı'na katıldıklarını duyurdu. Bu gelişme nedeniyle partide e-Devlet üzerinden istifaların başladığı iddia edilirken, birçok isim sosyal medya üzerinden istifa ettiklerine dair mesaj ve görseller yayımladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere gireceğini ve cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdığını belirterek, "Bu kararın alınmasında prensiplerimizin Cumhur İttifakı, AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş olması kadar Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek olması gerçeği çok önemli bir rol oynamıştır." dedi.

MUTABAKAT İMZALADILAR

Yeniden Refah Partisi'nin bu ittifak sürecinde başından beri talep ettiği prensipler noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşmaya, uzlaşmaya vardıklarını belirten Erbakan, partilerinin talep ettiği prensiplerin yazılı olduğu mutabakat metninin AK Parti ve Yeniden Refah Partisi Genel Sekreterleri tarafından imza altına alındığını kaydetti.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN KARŞISINDAKİ BLOK ÜLKEMİZE FAYDA GETİRMEYECEK"

Fatih Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu kararın alınmasında prensiplerimizin Cumhur İttifakı, AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş olması kadar aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek olması gerçeği de çok önemli bir rol oynamıştır. Cumhur İttifakı karşısında kümelenen blok ideolojik olarak geçmişten yaşadığımız tecrübeler ve ortaya koydukları hedefler, söylemler dolayısıyla ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek bir oluşumdur, bir bloktur. Cumhur İttifakı ile seçimlere girme kararımızın alınmasında başından beri talep ettiğimiz prensiplerimiz hususunda uzlaşmanın sağlanması kadar Cumhur İttifakı karşısındaki bu bloğun ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacak bir blok olduğunu görmemizin de çok büyük etkisi olmuştur."

PARTİ ÜYELİKLERİNDEN İSTİFALAR BAŞLADI

Erbakan'ın geçtiğimiz hafta önce Cumhur İttifakı'na dahil olmayacaklarını açıklayıp sonra ittifaka dahil olmaları bazı partililerin tepkisini çekti. Bu gelişmenin ardından birçok kişi sosyal medya üzerinden Yeniden Refah Partisi üyeliklerini sonlandırdıklarına dair paylaşım yaptı.

O paylaşımlardan bazıları: