Yargıtay'ın AYM hamlesi sonrası harekete geçtiler! CHP'nin Meclis'teki eylemine 4 partiden destek ziyareti

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasını protesto eden CHP Grubu, TBMM Genel Kurulu'nda oturma eylemi başlattı. Meclis'te adalet nöbeti tutan 20 CHP'li milletvekiline, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ve HEDEP milletvekilleri, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun ve EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ziyaret ederek destek verdi.

SABAHA KADAR EYLEME DEVAM EDECEKLER

Genel Kurul'da uluslararası sözleşmelerin kabul edilmesinin ardından, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ birleşimi 14 Kasım Salı günü toplanmak üzere kapattı. CHP'li 25 milletvekili ve DP'li Salih Uzun ise salonu terk etmedi. CHP'li Mahmut Tanal, CHP'li 25 milletvekilinin yargıyı protesto etmek için sabah 08.30'a kadar oturma eyleminde bulunacağını, yarın 25 milletvekiline nöbeti devredeceklerini söyledi.

"DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI KİM SES YÜKSELTİYORSA ONLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

CHP lideri Özel, Meclis'teki eyleme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anasayal düzene karşı kalkışma girişimini protesto etmek amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemi başlattık. Darbe girişimine karşı kim ses yükseltiyorsa onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

"TBMM GENEL KURULU'NU TERK ETMEME EYLEMİNE BAŞLIYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, akşam saatlerinde X hesabından yaptığı paylaşımda, "Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00'de toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını öğrendim." diyerek, "Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

4 PARTİDEN CHP'Lİ VEKİLLERE DESTEK ZİYARETİ

Öte yandan Adalet Nöbetindeki 20 CHP'li milletvekilini; TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ve HEDEP milletvekilleri, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun ve EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ziyaret ederek destek verdi.