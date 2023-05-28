Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi kutlandı

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı. Vatandaşlar konvoylar oluşturarak, davul zurna eşliğinde halay çekti. AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de vatandaşlara hitap etti.

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta bir araya gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor.

Van'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunu önde tamamlamasının ardından vatandaşlar kutlama yapmak için alanlara indi.

Araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar AK Parti İl Başkanlığı ve Beşyol Meydanı'nda davul zurna eşliğinde halay çekerek sevinçlerini gösterdi.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de Beşyol Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazandığını belirten Kayatürk, "Zaferiniz mübarek olsun. Bize bu zaferi veren Allah'a hamdolsun. Adliyede sizlerin büyük bir emekle topladığı oyların sayımı yapılıyor. Emeğinizin boşa gitmemesi için orada olmamız lazım. AK Parti Van'da yükselmeye, karışımızdaki parti gerilemeye başlamıştır. Bundan sonra partimizin yükselişini hiç kimse engelleyemeyecek." diye konuştu.

Van'ın ilçelerinde de vatandaşlar, meydanlarda kutlama gerçekleştirdi.

Bitlis

Bitlis'te vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve parti bayraklarıyla AK Parti İl Başkanlığı önünde kutlama yaptı.

Bazı vatandaşlar da kent merkezinde araçlarıyla konvoy oluşturdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını coşkuyla izledi.

Kentte, havai fişek gösterileri yapıldı.

Hakkari

Kentte seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından partililer, parti binasında bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, yaptığı konuşmada, güzel bir kutlama programı düzenlemeyi planladıklarını ama genç bir kadının balkondan düşerek hayatını kaybetmesi sonucu kutlamayı iptal ettiklerini belirtti.

Seçimi sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değil, tüm Türkiye'nin, Hakkari'nin kazandığını aktaran Kaya, "Biz kimseye kızgın, küskün değiliz. Kimseyi ötekileştirmeyiz. Hep birlikte Hakkari'yiz ve Hakkari halkı olarak aynı ilde aynı suyu içen insanlar olarak yolumuza devam edeceğiz. Bütün halkımızın hizmetinde olacağız. Bize oy vermeyen insanlarımızın da gönlüne girmek için dürüst ve adil olacağız. Hepimiz bu başarıyla gurur duyuyoruz." dedi.

Partililer, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attı.

Şemdinli ilçesinde de partililer, seçim başarısını, terörden arındırılan Efkar Dağı'ndaki Seyir Tepesi'nde kutladı.

Havai fişek gösterisinin yapıldığı kutlamalarda partililer, ellerindeki Türk bayraklarıyla Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Ardından çarşı merkezine inen partililer, araçlarla şehir turu attı.

Muş

Muş ve ilçelerinde vatandaşlar Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini taşıdı.

Vatandaşlar, otomobillerle şehir turu attı.