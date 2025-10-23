Haberler

Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde

Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde
Güncelleme:
İSKİ verilerine göre İstanbul'daki baraj doluluk oranı yüzde 23,34'e düşerken, Ümraniye Belediyesi'nin sokakları tazyikli suyla yıkadığı görüntüler tepki topladı. Vatandaşlar, "Su kıtlığı kapıda, bu nasıl israf?" yorumlarıyla belediyeye sert eleştiriler yöneltti. Videonun arka planında Kurtlar Vadisi dizisi karakterlerinden Polat Alemdar'ın sesinin kullanılması dikkat çekti.

İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'daki baraj doluluk oranı yüzde 23,34'e kadar düşerken, Ümraniye Belediyesi'nin temizlik çalışmaları kapsamında sokakları tazyikli suyla yıkadığı anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Su kıtlığı riski altındaki kentte yapılan bu uygulama, vatandaşların tepkisini çekti.

"SU KITLIĞI KAPIDA, BU NASIL BİR İSRAF?"

Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan videonun altına kısa sürede yüzlerce yorum geldi. Kullanıcılar, "Su kıtlığının kapıda olduğu şu dönemde yapılacak daha saçma şey bulamadığınız için sizi tebrik ediyorum", "Sonra niye su bitiyor", "Gram yağmur yağmıyor, yolları yıkıyoruz. Bizden sonrakiler bizi nasıl anacak acaba?", "O döktüğünüz deterjan nereye gidiyor? Hiç mi aklınız fikriniz yok?", "Ülke su diye kırılıyor, şu akla bak", Bu vizyonsuzlukla yaşamak çok zor" yorumlarıyla belediyenin tutumuna tepki gösterdi.

İşte Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın o paylaşımı;

Ümraniye Belediyesi'ne tepki yağıyor

"ŞOV BELEDİYECİLİĞİ" ELEŞTİRİSİ

Bazı kullanıcılar, yapılan paylaşımı "şov belediyeciliği" olarak nitelendirdi. Sosyal medyada geniş yankı bulan görüntüler sonrası Ümraniye Belediyesi'nden henüz bir açıklama yapılmadı.

SON BİR YILDA SU SEVİYESİNDE SERT DÜŞÜŞ

Öte yandan İSKİ tarafından açıklanan verilere göre; baraj doluluk oranı, 2024 Ekim ayında yüzde 31 seviyesindeyken 2025 Ekim itibarıyla 8 puanlık düşüşle yüzde 23'e geriledi. Bu oran, son 10 yılın aynı dönem ortalamasının da altında kaldı. Örneğin 2015'te yüzde 66, 2018'de yüzde 51, 2021'de yüzde 46 olan doluluk, bu yıl son 10 yılın en düşük seviyelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Haber YorumlarıCan:

Şu CHP den bir kurtulsak . Atatürk ün kurduğu parti diye oy alıyorlar . İçinde bir tane ülke yönetecek insan yok .

Haber Yorumlarımutluw can:

acaba içme suyu mu

Haber YorumlarıC. K.:

Hangi suyla duş alıyorsun içme suyu mu ?

Haber YorumlarıTurks:

Belediye işini yapıyor arkadaşlar büyütecek ne var bunda? Hiç mi temizlik yapılmasın?

Haber Yorumlarıahmet:

belediyey bak pes!!!

