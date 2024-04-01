Türkiye'nin yerel seçimleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Türkiye yerel seçimler için sandık başına gitti. Katılım oranının yüzde 78.52 olduğu seçimlerde CHP rüzgarı eserken, uluslararası basın da Türkiye'deki tarihi seçimlere manşetlerinde geniş yer verdi.

"YENİDEN DİRİLEN MUHALEFET..."

Uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye'deki seçim sonuçlarını manşetten vererek, "Türkiye'nin yeniden dirilen muhalefeti yerel seçimlerde Erdoğan'ı geride bıraktı" şeklinde başlık attı.

"MUHALEFET BÜYÜK KAZANIM ELDE ETTİ"

Associated Press (AP) ise manşetten verdiği haberde, "Muhalefet yerel seçimlerde büyük kazanım elde etti." başlığını attı.

"İSTANBUL VE ANKARA'DA ZAFER..."

Katar merkezli Al Jazeera ise, yerel seçim sonuçlarını "Türkiye muhalefeti Erdoğan'a darbe olarak İstanbul ve Ankara'da zafer ilan etti" şeklinde servis etti.

"MUHALEFET ERDOĞAN'I ŞAŞKINA ÇEVİRDİ"

İngiltere merkezli kamu yayıncısı BBC ise "Türkiye yerel seçimleri: Muhalefet Erdoğan'ı tarihi zaferle şaşkına çevirdi" başlığını attı.

"ERDOĞAN BAŞARAMADI"

Alman haber dergisi Der Spiegel ise, "Erdoğan İstanbul'u geri almak istedi ama başaramadı" manşetiyle okuyucularıyla buluştu.

"BÜYÜK BELEDİYELER MUHALEFETTE"

Yunan Kathimerini ise "Büyük belediyeler muhalefette, Erdoğan'ın partisi ikinci" başlığıyla haberi servis etti.