Türkiye'nin en kapsamlı ve modern Güzel Sanatlar Lisesi'nin temeli atıldı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılacak olan Güzel Sanatlar Lisesi'nin temeli düzenlenen program ile gerçekleştirildi.

Eğitim alanında yatırımlarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, Türkiye'nin en güzel ve en kapsamlı Güzel Sanatlar Lisesi'ni Konya'ya kazandırıyor. Türkiye'nin en kapsamlı ve modern Güzel Sanatlar Lisesi'nden biri olacak okulun temel atma töreni düzenlenen program ile gerçekleştirildi.

"Eğitime yapılan devasa yatırımlara bir yenisini daha ekliyoruz"

Türkiye Yüzyılı vizyonunun; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, okuyan, çalışan, bilgili ve her açıdan donanımlı gençlerin omuzlarında yükseleceğini düşündüklerini ve buna yürekten inandıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak işte bu inançla her zaman eğitime, spora, kültüre ve sanata en büyük değeri, en büyük önemi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Medeniyetin merkezi olan Selçuklumuzu eğitimin, kültürün, sanatın ve sporun merkezi konumuna getirerek bütün alanlarda, bütün dallarda en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılında Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde eğitime yapılan devasa yatırımlara bizler de Selçuklu Belediyesi olarak okul öncesinden, ilk ve orta okula, liseden yüksek öğrenime eğitimin tüm aşamalarında yaptığımız yatırımlarla sürekli yenilerini ekliyoruz" dedi.

"Selçuklu'da eğitim faaliyetlerine büyük önem veriyoruz"

Selçuklu Belediyesi tarafından eğitim alanında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Pekyatırmacı, "Çok kısa bir süre önce Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizin, Gelişim ve Teknoloji Akademimizin ve Şehit Erkan Kurşun İlkokulumuzun resmi açılış törenlerini gerçekleştirmiştik. Yine daha önce Konyamızın en büyük ve en kapsamlı okullarından Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi başta olmak üzere 5 ilkokul ve 4 bağımsız anaokulunu Selçuklumuza kazandırdık. evcut okullarımızda eğitimlerin en iyi şartlarda sürdürülebilmesi için 37 okulumuza 4'ü kapalı olmak üzere 37 spor salonu, 43 okulumuza toplantı salonu, 95 Okulumuza kütüphane kazandırdık. Spor alanında Konyamızın gururu olan Spor Lisemiz ve Selçuklu Fen Lisemize ise kapalı spor salonu kazandırmak için yapım sürecine başladık. 2019 yılında başlattığımız ve eğitim projelerimizin en önemlisi olan SETAP Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye programlarımız kapsamında bugüne kadar 87 bin 746 öğrencimize eğitimler verdik. Okul dışı öğrenme ortamlarımızdan Sille Tabiat Okulu 16 atölye ile, Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi 12 atölye ile, Ahmet Keleşoğlu Sanat ve Tasarım Atölyesi 5 atölye ile, Selçuklu Sanat Akademisi ise müzik, tiyatro ve kişisel gelişim atölyeleri ile öğrencilerimize hizmet vermeye devam ediyor. Yine Yüzme Öğreniyorum Programımızda ve Trafik Eğitim Parkımızda da çocuklarımıza uygulamalı olarak eğitimler veriyoruz. SETAP programımız sayesinde çocuklarımız bir taraftan kendilerini tanıma diğer taraftan da bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar. Böylelikle kendilerine, ailelerine, milletimize ve insanlığa faydalı bireyler haline geliyorlar. Bu anlamda okul dışı öğrenme ortamlarımızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yine üniversite öğrencilerimize de çeşitli imkanlar sunuyoruz. Eğitim desteklerimiz kapsamında Selçuklu'da ikamet eden, önlisans ve lisans programına ilk kez yerleşen öğrencilerimize 2 bin 500 TL; Selçuklu'da ikamet eden ve Selçuk Üniversitesi ya da Konya Teknik Üniversitesi'nde önlisans ve lisans eğitimi gören öğrencilerimize ise 4 bin TL eğitim desteği veriyoruz. Üniversite öğrencilerimiz ayrıca Talha Bayrakçı Gençlik Merkezimizde ve Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizde derslikleri, kütüphanesi, etüt salonu, konferans salonu, toplantı salonu, kantini ve kablosuz internet bağlantısı imkanı ile faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Gençlik Meclisimizden yararlanabiliyorlar. Şu an Selçuklu Gençlik Meclisimizin aktif üye sayısı 3 binin üzerine çıktı. Yine üniversite öğrencilerimize sunduğumuz Selçuklu Gençlik Mobil Uygulamamızın aktif kullanıcı sayısı 55 binin üzerinde. Bu uygulana sayesinde öğrencilerimiz kendilerine sunduğumuz birçok avantajdan yararlanma imkanı buluyor" şeklinde konuştu.

"Buradan yetişen gençlerimiz ülkemizin kültür ve sanat hayatına büyük katkılar sağlayacaklar"

Temeli atılan Güzel Sanatlar Lisesi hakkında bilgiler paylaşan Başkan Pekyatırmacı, "Toplam maliyeti 237 miyon TL olan Selçuklu Güzel Sanatlar Lisemiz, 10 bin 885 metrekare kapalı alana sahip.

Bodrum, zemin ve 1. kattan oluşacak Lisemiz 16 kültür dersliği, 7 müzik dersliği, 11 atölyesi, 34 bireysel çalışma odası, 2 laboratuvarı, 450 kişilik konferans salonu, kütüphanesi, müzesi, sergi alanı, fuaye alanı, çok amaçlı salonu ve kantini ile Türkiye'ye örnek olacak bir proje niteliğinde. Her türlü teknolojik alt yapıya sahip olacak olan okulumuzu inşallah 2024 yılının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Okulumuz tamamlandığında öğrencilerimiz 4 yıl boyunca burada hem akademik hem kültürel anlamda hem de yoğun sanat programları ile eğitimler alacaklar. Bu sayede potansiyellerini ortaya çıkartarak kişisel becerilerini en üst noktada kullanabilecekler. Özel yetenek gerektiren yükseköğretim programlarına da etkin olarak hazırlanabilecekler. İnşallah buradan yetişen gençlerimiz ülkemizin kültür ve sanat hayatına büyük katkılar sağlayacaklar. Gelişmiş bir toplum olmamız için iyi eğitimli olmanın yanında aynı zamanda kültürel ve sanatsal alanlarda da iddialı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi'nin faaliyetlerine de değinen Başkan Pekyatırmacı, "2 yıldır faaliyetlerini sürdüren sanat akademimizde gençlerimize, öğrencilerimize sanatı sevdirmek, onları sanatla, müzikle, tiyatroyla buluşturarak kendilerini ifade edebilecekleri fırsatları sunmayı hedeflemiştik. Bu hedefimizi çok şükür gerçekleştirdik. Bugün artık binlerce öğrencimiz Sanat Akademimizde müzikle, tiyatroyla, sanatla buluşuyorlar. Yine sanata, müziğe ve tiyatroya ilgisi olan ama bu zamana kadar bu alana dahil olamayan yetişkinlerimiz de burada sanatla, müzikle ve tiyatroyla buluştular. Hem öğrencilerimizden hem de yetişkin gruplarımızdan oluşan çok güzel müzik ve tiyatro toplulukları ortaya çıktı.Bu bakımdan hem Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi'nin hem de Selçuklu Güzel Sanatlar Lisesi'nin, Konyamızın ve ülkemizin sanatsal gelişimine önemli katkılarının olacağını düşünüyorum. Ben bu vesileyle birazdan temel atma törenini gerçekleştireceğimiz Selçuklu Güzel Sanatlar Lisemizin Selçuklumuza, Konyamıza ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

"Şehrimizi imar ederken neslimizin de ihyası için çalışıyoruz"

Selçuklu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin en güzel eğitim tesislerinden birisinin temel atma törenini gerçekleştirmek için bir araya geldiklerini ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Sözlerimin başında ilçemize, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konya modeli belediyecilik anlayışıyla şehrimize hizmet ediyoruz. Biraz önce belediye başkanlarımız ifade etti. Bizler şehrin eksiklerini, merkezi hükümetin ya da yerel yönetimin görevidir diye bakmadan tamamlamaya çalışıyoruz ve bir taraftan da yapmış olduğumuz her eserin mimari açıdan estetik açıdan da şehrimize değer katacak işler olması için çaba sarf ediyoruz. Hakikaten mimarisiyle fonksiyonuyla bu lisemizde şehrimize çok önemli hizmetler ortaya koyacak. Özellikle yeni sanatçıların yetişmesi, onların böyle güzel bir ortamda eğitim alıyor olmaları inşallah Konya'mızın geleceği için de çok önemli bir fırsat olacak. Eski binası artık hizmet etmekten çok öte olmuştu. Ben biliyorum belediye başkanımız uzun süredir bu işe çalışıyor, emek veriyor ve bugün 230 milyon liranın üzerinde bir yatırımla 10 bin 800 metrekarelik bir güzel lisenin inşaatını gerçekleştiriyoruz. Şimdiden öğrencilerimize hayırlı olmasını tekrar temenni ediyorum. Rahmetli Turgut Cansever'in söylediği gibi şehirleri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz imar ettiğiniz o şehirleri ihmal ettiğiniz o nesiller zarar verir tarumar eder. Onun için biz şehirleri imar ederken nesillerin ihyası ile ilgili de önemli çalışmalar yürütüyoruz ve bundan sonra da yürütmeye devam edeceğiz. İnşallah Konya'nın desteği devam ettiği sürece biz de Konya'yı sadece Türkiye'nin değil Dünya'nın en güzel şehirlerinden biri yapmak için çaba sarf edeceğiz. Selçuklu Güzel Sanatlar Lisemizin Selçuklumuza, Konya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çünkü bu lise sadece Selçuklu'daki çocuklarımıza değil tüm Konya'daki güzel sanatlar konusunda eğitim almak isteyen öğrencilerimize hizmet edecek. Tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başta Selçuklu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Pekyatırmacı başta olmak üzere emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Müteahhidimize, işçi kardeşlerimize başarılar diliyorum. Rabbim kaza bela vermesin ve bir an önce tamamlanarak eğitime açılsın diye ifade ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet emanet olun" şeklinde konuştu.

"İnsanlarımıza sunulan bu hizmetler gerçekten çok kıymetli"

Konya'da her gün birbirinden güzel eserin hizmete alınmasına şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Konya Valisi Vahdettin Özkan," Konu eğitim olunca marifet olunca bu çok daha anlamlı oluyor. Bu eğitim yatırımları gençlerimizi gelecekte daha güçlü bir birey oluşturma, güçlü aile, güçlü toplum oluşturma yönünde önemli hamleler oluyor. Bu yönüyle Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın riyasetinde ilçe belediyeleriyle beraber toplumumuza, insanlarımıza sunulan bu hizmetlerin gerçekten çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin her tarafında çalışmış birisi olarak bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Belediyelerimizin yapmış olduğu bu hizmetler sadece mevzuatla biraz önce ifade edildi bize tevdi edilen görevler değil düşündüğümüz zaman gerçekten bizim ailemizin, çocuklarımızın ihtiyacı nedir? Hem maddi olarak hem manevi olarak dokunmamız gereken hususlar nelerdir? Bunu da bilimsel olarak ilmi olarak milli eğitimin rehberliğinde çocuklarımıza hem fiziksel olarak hem manevi olarak götürülecek hizmetleri iyi bir şekilde organize ederek bu hizmeti sunuyor belediyelerimiz, diğer kamu kurumuyla, kuruluşlarıyla beraber olarak. Bunun şehrimiz açısından çok büyük bir kıymet olduğunu ben de ifade etmek istiyorum. Allah bu güzel hizmetlerini daim ettirsin. Okulumuzun da hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.

Temel atma törenine Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, muhtarlar, öğrenci ve eğitimciler katıldı.

Konuşmaların ardından Selçuklu Güzel Sanatlar Lisesi'nin temel atma töreni gerçekleşti. - KONYA