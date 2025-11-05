Tülay Hatimoğulları, Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Etti ve AİHM Kararının Uygulanması İçin Çağrıda Bulundu

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Hatimoğulları, "Aihm kararının bir an önce hayata geçmesi acildir, elzemdir, önemlidir, hayatidir ve topluma bir güven sağlayacaktır" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Hatimoğulları, 3 saat süren görüşmenin ardından cezaevi önünde açıklama yaptı.

' Aihm KARARI ARTIK KESİNLEŞMİŞTİR'

Hatimoğulları, "Arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz bir şekilde çoğu 10 yıla yakındır hapishanede. Bununla ilgili bütün Türkiye kamuoyu ve dünya kamuoyunun bildiği üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok önemli bir kararı var. Hatta bir değil, 3 tane kararı var Aihm'in. Birinci karar 20 Kasım 2018, ikinci karar 22 Aralık 2020 ve üçüncü karar 8 Temmuz 2025. Bu en son ki; 8 Temmuz'daki kararın itiraz süresinin son gününde Türkiye'nin bir itirazı gerçekleşti ama bu itiraz AİHM tarafından reddedildi. Böylece 8 Temmuz'da alınmış olan AİHM kararı artık kesinleşmiştir. Bununla ilgili parti avukatlarımız, sevgili Selahattin Demirtaş'ın ve diğer arkadaşlarımızın avukatları gerekli girişimlerde bulunmuşlardır ve şimdi bizler bir sonuç beklemekteyiz. Beklediğimiz sonuç Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafı olan bir ülke olarak, kesinleşmiş olan AİHM kararının hayata geçirilmesi ve bir saat dahi beklemeden, bir dakika dahi beklemeden sevgili Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve bütün Kobani davasından tutuklu bulunan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

'DEMOKRATİK SİYASET SUSTURULMAMALI'

Hatimoğulları, "Silahların susacağı, demokratik siyasetin konuşacağı bugünlerde toplumun böyle bir beklentisinin oluştuğu bugünlerde, AİHM kararının bir an önce hayata geçmesi acildir, elzemdir, önemlidir, hayatidir ve topluma bir güven sağlayacaktır. Bu sürecin gelişebilmesi, barışın toplumsallaşabilmesi için son derece önemli bir güven sağlayacaktır. Demokratik siyaset susturulmamalıdır bu ülkede" diye konuştu.

'MİLLETVEKİLLERİ İMRALI'YA GİTMELİ'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya ziyarette bulunması gerektiğini söyleyen Hatimoğulları, "Buradan bir kez daha bizler diyoruz ki; sevgili Selahattin Demirtaş'ın da mesajında ilettiği gibi, barış ve demokratik toplum sürecinde yol alabilmek, savaşın ve çatışmaların bu topraklarda kalıcı bir şekilde son bulabilmesi için, onurlu bir barışı bu topraklarda tesis edebilmek için parlamento, Meclis milletvekilleri bütün riskleri göze alarak İmralı'ya gitmeli ve yepyeni bir barış sayfasının açılması için tarihi rollerini oynayabilmelidir" ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'IN MESAJINI OKUDU: BUGÜNE KADAR DENENMEYEN DENENMELİDİR

Hatimoğulları, konuşmasının sonunda Demirtaş'ın mesajını da okudu. Demirtaş, mesajında, "Öncelikle bütün değerli halklarımıza ve basın emekçilerine selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Meclis çözüm komisyonunun cesur bir karar alarak en kısa zamanda Abdullah Öcalan'la görüşmeye gitmesini umuyor, bekliyor ve diliyorum. Çünkü 50 yıllık çatışma, köklü ve kalıcı olarak bitiyor. 50 yıldır bu meselede güvenlik politikaları öncelendi ve bunun sonucunda ne yazık ki bu ülke on binlerce gencini, canını kaybetti. Şimdi de bugüne kadar denenmeyen denenmelidir ve milletvekilleri, gerekirse siyasi riskler göze alarak, barış için yeni bir sayfayı açmak için İmralı'ya gitmelidir" dedi.