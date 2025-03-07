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Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattı
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu hüngür hüngür ağlattığı iddia edildi. Bu olay, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirdi. Trump'ın sert söylemleri ve politikaları, dünya liderleri arasında tartışmalara neden olmaya devam ediyor.

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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