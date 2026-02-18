Haberler

Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu Haber Videosunu İzle
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun aylar süren çalışmasının ardından hazırlanan 'Terörsüz Türkiye' raporu bugün kamuoyuna açıklanıyor. Raporun geniş bir çerçeve sunduğunu belirten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Rapor af mahiyetinde değildir. Terörün gündemden çıkarılması hepimizin sorumluluğu" dedi.

  • TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı 60 sayfalık ve 7 bölümlü rapor, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecinden demokratikleşme adımlarına kadar geniş bir çerçeve sunuyor.
  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, raporun af mahiyetinde olmadığını açıkladı.
  • Raporun 5. bölümünde PKK'nın silah bırakma sürecine, 6. bölümünde yasal düzenleme önerilerine, 7. bölümünde ise AİHM ve AYM kararlarına uyulma çağrısına yer veriliyor.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kritik bir eşik aşılıyor. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun aylar süren çalışmasının ardından hazırlanan kapsamlı rapor tamamlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 88 saatlik mesai ve 4 bin 199 sayfalık tutanakla hazırlanan raporun, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecinden demokratikleşme adımlarına kadar geniş bir çerçeve sunduğunu belirtti.

RAPOR 7 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Raporun 7 bölüm ve 60 sayfadan oluştuğunu ifade eden Kurtulmuş, birinci bölümde komisyonun çalışmalarının, ikinci bölümde komisyonun temel hedeflerinin, üçüncü bölümde Türk-Kürt kardeşliği tarihinin, dördüncü bölümde komisyonda dinlenen kişilerin analizlerinin, beşinci bölümde PKK'nın kendini feshinin, altıncı bölümde sürece ilişkin yasal düzenleme önerilerinin ve yedinci bölümde demokratikleşmeye yönelik önerilerin yer aldığını açıkladı.

Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu

"RAPOR AF MAHİYETİNDE DEĞİLDİR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş en çok merak edilen af konusu da değindi. Kurtulmuş, "Türkiye'nin iç kalesini tahkim ederek bölgede barış ve istikrarı sağlaması hem kendi güvenliği hem de bölgesel düzen açısından yeni imkan ve fırsatları ortaya çıkaracaktır. Rapor af mahiyetinde değildir. Terörün gündemden çıkarılması hepimizin sorumluluğu. 88 saat çalışıldı, 4199 sayfa tutanak tutuldu." dedi.

RAPORUN İLK 4 BÖLÜMÜNDE SÜRECİN KRONOLOJİSİ VAR

Rapor 60 sayfa ve 7 bölümden oluşuyor. İlk 4 bölümde Terörsüz Türkiye sürecinin kronolojik işleyişi bulunuyor. 5,6 ve 7'inci bölümlerde ise atılması gereken adımlar ve öneriler yer alıyor.

Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu

5. BÖLÜMDE ÖRGÜTÜN FESHİ VE SILAK BIRAKMA SÜRECİ

5'inci bölümde örgütün feshi ve silah bırakma sürecine yer verilirken bu konuda iç ve dış güvenlik unsurlarının PKK'nın silah bırakmasına dair bir teyit mekanizması içinde olması gerektiğine vurgu yapılıyor. Bölümde silah bırakma ile yasal düzenlemelerin zamana yayılarak ilerleyebileceğine atıf yapılıyor. Düzenlemelerin duruma özel ve geçici olması gerektiğine vurgu yapılırken af algısı oluşturması gerektiğine dikkat çekiliyor.

YASAL DÜZENLEMELER 6. BÖLÜMDE

6'ıncı bölümde ise yasal düzenleme önerileri bulunuyor. Örgütün silah bırakma ve sonraki süreç, örgüt üyelerinin hukuki durumu ve toplumla bütünleşme adımları raporda yer alıyor. Süreçte görev alanlara yasal güvence sağlanması da yasal öneriler arasında.

SON BÖLÜMDE AİHM VE AYM KARARLARINA UYULMA ÇAĞRISI VAR

7'inci bölümde de AİHM ve AYM kararlarına uyulma çağrısı var. Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılmasına da raporda atıf yapılıyor. Doğuştan gelen haklar ise dikkat çeken başlıklar arasında. Raporda yine şiddet içermeyen eylemlerin de terör dışına çıkarılması gerektiği belirtiliyor. Terörle Mücadele Kanunu'nun belirleyici tanım üzerinden yeniden belirlenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu

RAPORDA UMUT HAKKI YOK

Abdullah Öcalan'la ilgili konuşulan umut hakkı ibaresi ise raporda yer almıyor.

UMUT HAKKI NEDİR?

Ceza hukukunda kullanılan bir kavram olan "Umut hakkı" mahkum edilmiş kişilerin belirli koşullar altında yeniden topluma kazandırılma ve serbest bırakılma hakkını ifade eder.

Bu kavram, özellikle ağır cezalar almış ya da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış kişileri kapsar. Umut hakkı, cezanın infazı sırasında mahkumun pişmanlık göstermesi, topluma yeniden kazandırılma potansiyelinin bulunması ve iyi hal gibi unsurlar göz önüne alınarak belirli bir süre sonra serbest kalma umuduna sahip olmasına olanak sağlar.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

adam koskoca adayı bırakıp memleketine dönmez

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti

Bu soruyu hiç beklemiyordu: Röportajı yarıda kesti
Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
Kıvanç Tatlıtuğ'u bir anda önünde gören Galatasaraylı taraftar ne diyeceğini şaşırdı

Maç çıkışı ünlü ismi önünde gören taraftar şoke oldu
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu

Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru!
Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti

Bu soruyu hiç beklemiyordu: Röportajı yarıda kesti
Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı
Sapık milyarderin Topkapı takıntısı! İşte dilinden düşürmediği plan

Sapık milyarderin Topkapı takıntısı! İşte dilinden düşürmediği plan