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Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk'ten açıklama

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrılarının ardından DEM Parti heyeti, geçtiğimiz hafta sonunda İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmenin ardından "PKK ne zaman silah bırakacak?" sorusunun yanıtı merak edilirken, Ahmet Türk'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Türk, "İki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir." ifadelerini kullandı.

Dem Parti'nin İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdiği görüşme gündemde yer almaya devam ediyor. Dem Parti'nin İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'dan oluşan heyeti, geçtiğimiz hafta 4.5 yıl aranın ardından İmralı Adası'nda teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.

İMRALI SONRASI KURTULMUŞ VE BAHÇELİ'YE ZİYARET

İmralı ziyaretinin ardından DEM Parti heyeti, perşembe günü kritik iki temasta bulundu. Sırrı Süreyye Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. 40 dakika süren görüşme öncesi Bahçeli'nin heyeti kapıda karşılaması da çok konuşuldu.

Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama

DEM PARTİ'NİN GÖRÜŞME PROGRAMI BELLİ OLDU

DEM Parti heyetinin temasları önümüzdeki hafta da devam edecek. DEM Parti heyeti 6 Ocak Pazartesi günü saat 11.00'de Gelecek Partisi ile görüşecek. Saat 13.00'te ise Abdullah Güler başkanlığındaki AK Parti heyeti ile bir görüşme yapılacak. Bu görüşmenin ardından saat 15.30'da bu kez Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir görüşme gerçekleştirilecek.

SALI GÜNÜ DE İKİ PARTİYE ZİYARET GERÇEKLEŞECEK

Görüşmeler 7 Ocak Salı günü de devam edecek. Salı günü ilk görüşmeyi saat 13.00'te DEVA Partisi ile yapacak olan İmralı heyeti, saat 15.30'da ise Yeniden Refah Partisi ile bir araya gelecek.

İYİ PARTİ KAPILARI KAPATTI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmenin ardından Meclis turuna çıkan DEM Parti heyetine kapıları kapattı. Dervişoğlu, düzenlediği basın toplantısında "İYİ Parti, affedilmek istenen terör örgütünü ve sözde liderini, onları meşrulaştırmak isteyen sözcülerini, ortaklarını ve siyasi sorumluluğu olmayan heyetlerini hiçbir surette muhatap almayacaktır" dedi.

Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama

ÖCALAN NE ZAMAN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPACAK?

İmralı ziyaretinin ardından Meclis'te temaslarını hızlandıran heyetin teröristbaşı Öcalan ile ne konuştukları merak ediliyor. Bahçeli'nin süreci başlatan konuşmasında da ifade ettiği Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısını ne zaman yapacağı ile ilgili Ahmet Türk'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Nefes gazetesine konuşan Türk, Öcalan'ın iki veya üçüncü İmralı ziyareti sonrası silah bırakma çağrısı yapabileceğini söyledi.

"BU BİR BAŞLANGIÇ"

Şimdiden bir şey söyleyemeyeceklerini belirten Türk, "Bizim de aldığımız bilgiler öyle. Bütün siyasi partilerle görüşüp, heyetin tekrar İmralı'ya gitmesi ve ona göre de değerlendirme yapılacağı anlaşılıyor." ifadelerini kullandı. Öcalan'ın da parlamentodaki partilerin düşüncelerinin önemli olduğunu belirttiğini vurgulayan Türk, "Bunlar da değerlendirilecek. Bu bir başlangıç, adına süreç diyemeyiz." dedi.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerini kullanmıştı. Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk'ten açıklama
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıTasnif Dışı:

Örgüt Öcalan'ı dinlemeyecek Öcalan'ın artık sembolik bir lider olduğu tescillenecek

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

bu pkklılara elini verirsen kolunu isterler ona göre devlet yumruğunu başlarına vurmuşken şimdi tam tersini yapıp ölen pkkyı canladırıyor neyse devlet en iyisini bilir diyelim

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Haber Yorumlarıosman kara:

iyide pkk/ypg dediğimiz terorist gurup aponun değil amerika ve israilin kontrolünde apoyla pazarlık yapmanın mantığı nedir anlamış değilim. Ve son olarak koskoca Türk devleti teroristle pazarlık yapması kabul edilir bir şey değil. Eğer olacaksa tek şart şu olmalı silahlarınızı bırakıp teslim olun!!!

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Haber YorumlarıUntroll:

Şu çakalı terörle iltisaklı diye görevden aldınız kayyum atadınız karşınıza sözcü olarak muhattap aldınız bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Eli cebşnse yürüyerek ben sizden üstünüm mesaj verdi

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Haber Yorumlarıibrahim cebeci:

Umudumuz öç-alan a kaldı yaşasın ireis

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Haber YorumlarıDemir Acer:

İster birakin ister bırakmayın öyle veya böyle ya teker teker sarı torba yada guzellik ile birakmak, yani kendiniz bilirsiniz

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Haber YorumlarıRamazan Yıldız:

Öcalan çıkar silah bırakın der hatta bunu çok masumane bir şekilde sanki hiç çoluk çoluk öldürmemiş gibi yapar ve PKK silah bırakamz Öcalan da ben sizin istediğinizi yaptım siz de benim istediğimi yapın ve beni çıkartın der konu bu kadar basit.

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Haber YorumlarıMapo 77:

ocalanmi emekli terorist bi de maasa baglayin yillarca hainliklik yapti

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Haber YorumlarıOğuz Kağan:

Bunu da Yapamaz artık o kadarda değil dediğimiz ne varsa şu son 23 yılda yapıldı Bravo

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Haber Yorumlarıiskender aybaroglu:

Bunlar denenmiş şeyler pkk asla silah bırakmaz çözüm sürecini yaşayarak gördük bir sürü askerimiz şehid oldu, umarım gene öyle olmaz terörle masaya oturulmaz galleş herzaman galleştir

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