TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tacikistan'da Resmi Temaslarda Bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Duşanbe'de, Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Rüstami Emomali ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Tacikistan'da temaslarını sürdürüyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş, başkent Duşanbe'de Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Rüstami Emomali ile bir araya geldi. Emomali, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Ali Meclis'e gelişinde Türkiye ve Tacikistan bayraklarının önünde karşıladıktan sonra Genel Kurul salonunu gezdirdi, Meclis çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ali Meclis Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, daha sonra Emomali ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, dost ve kardeş Tacikistan'da bulunmaktan ve Emomali ile Tacikistan Ali Meclisi'nde bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, ülkeye ayak bastıkları andan itibaren kendisine ve heyetine gösterilen ev sahipliği dolayısıyla teşekkür etti. Tacikistan'ın Türkiye ve Türk halkının nezdinde özel bir yerinin bulunduğunu, Tacikistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden birisinin de Türkiye olduğunu ifade eden Kurtulmuş, iki ülke halkının tarihi, kültürel, medeniyet ve inanç değerleri bakımından büyük ortaklıklar taşıdığını belirtti. "TBMM Başkanı" düzeyinde Türkiye'den Tacikistan'a ilk resmi ziyareti gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu ve bu ziyareti de tarihi bir özellik taşıması bakımından önemsediklerini vurgulayan Kurtulmuş, "TBMM Başkanı düzeyinde ilk kez Tacikistan'ı ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretin geciktiğini biliyoruz ama Türkçede güzel bir laf var. 'Geç olsun güç olmasın.' Sizde de 'geç gelsin aslan gelsin' tabiri var. Geç olmakla birlikte sonuçları itibarıyla yararlı bir ziyaret olacaktır" ifadesini kullandı.

"Tacikistan halkının 6 Şubat depremlerinden sonra gösterdiği dostluğu asla unutmayız"

Ziyaretinin ardından Türkiye-Tacikistan ilişkilerinin güçlenerek artması temennisini dile getiren Kurtulmuş, parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını da kullanarak her iki ülkenin parlamentosu arasındaki iş birliğinin her alanda artması arzusunda olduklarını kaydetti. Mevlana'nın, "Dostluk illa yan yana, diz dize olmak değildir. Asıl can cana, kalp kalbe olmaktır" sözünü aktaran Kurtulmuş, ortak değerlerden Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin bilgeliğinin bugün de halkları aydınlatmaya devam ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarına dikkati çekti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Tacikistan'ın arama kurtarma faaliyetlerine katkısı dolayısıyla da teşekkür eden Kurtulmuş, "Türkçe'de yine güzel bir söz var, 'dost kara günde belli olur.' Tacikistan halkının 6 Şubat depremlerinden hemen sonra gösterdiği dostluğu asla unutmayız" dedi.

Emomali'ye "PAB" daveti

Kurtulmuş, 15-19 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu'na Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Emomali'yi davet etti. Toplantı vesilesiyle dünya parlamentolarının ve dünyanın siyasi meselelerini müzakere etme imkanlarının olacağını dile getiren Kurtulmuş, Emomali'nin Türkiye'yi ziyaretiyle, Duşanbe'de attıkları adımın daha ileriye götürülmesinin, iki ülke parlamentolarının ilişkilerinin geliştirilmesinin mümkün olacağını söyledi.

Emomali'den iş birliği vurgusu

Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Emomali ise TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyetini Ali Meclis'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ortak tarihi ve kültürel değerlerin, çok boyutlu ilişkilerin kapsamlı gerçek temelini oluşturduğunu belirten Emomali, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana son derece verimli bir iş birliğinin şekillendiğini, bu sürecin başarılı ilerleyişinde iki ülkenin liderleri arasındaki sürekli temasların ve içten dostluğun katkısının bulunduğunu vurguladı. Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclisi'nin, TBMM ile yapıcı iş birliğini daha da geliştirmeye önem verdiğini dile getiren Emomali, aynı zamanda bu ilişkileri nitelik bakımından da daha yüksek bir düzeye çıkarmayı arzuladıklarını kaydetti. Emomali, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ziyaretinin parlamentolar arası ilişkileri geliştireceğine, yeni iş birliği alanları açacağına inandığını söyledi.

Ziyarette, Türkiye-Tacikistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar da yer aldı. - DUŞANBE