TBMM Başkanı Kurtulmuş, kalıcı barış için Türk'ün onuru ve Kürt'ün gururunu vurguladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türk'ün onurunu, Kürt'ün gururunu korumayan hiçbir teklif bu memlekette kalıcı barışı sağlayamaz diyerek yola çıktık. Şimdi çok şükür geldiğimiz noktada en önemli meselelerimizden birisi de Türk'ün ve Kürt'ün istikbalinin de bir olduğunun artık kitleler tarafından anlaşılmaya başlanmasıdır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da düzenlenen 'Orta Doğu'da Yeni Bir Bölgesel Toplum Sözleşmesi Arayışı' başlıklı programa katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, Orta Doğu'da yeni bir bölgesel barış ve toplumsal sözleşmeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bölge ülkelerinin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin küresel ve bölgesel gelişmeler karşısında yalnızca gelişmeleri izleyen değil, çözüm üreten ve yön gösteren bir ülke olması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, yeni dünya düzeninin adalet, hakkaniyet, egemen eşitlik ve uluslararası hukuk temelinde kurulması gerektiğini ifade etti. Dünyada iki kutuplu ve tek kutuplu sistemlerin sona erdiğini, mevcut uluslararası düzenin ise henüz yerini yeni bir sisteme bırakmadığını kaydeden Kurtulmuş, çok kutuplu bir dünyanın tek başına adil bir düzenin kurulması için yeterli olmayacağını belirtti. Asıl meselenin güç merkezlerinin değişmesi değil, gücün uluslararası hukuk çerçevesinde sınırlandırılması olduğunu dile getirdi.

"Uluslararası sistem sadece kurallarını kaybetmiyor"

Gelişen ve değişen dünyada artık dünyada iki kutuplu ve tek kutuplu sistemlerin sona erdiğini belirten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dünyadaki bütün kabullerin neredeyse baştan aşağı değiştiği, küresel sisteme ait var olan bütün kuralların ve kurumların değiştiği, fevkalade güçlü değişim dalgalarının var olduğu ve bundan sonra da belki uzun yıllar süreceği bir dönemin tam başındayız. Uluslararası sistem sadece kurallarını kaybetmiyor, varlık gerekçeleri maalesef büyük oranda zedelenmiş vaziyette. Dolayısıyla her şeyin çok güçlü bir değişim sürecinin içerisinden geçtiğini biliyoruz. Dünyanın hangi yöne gideceği üzerinde bazı öngörüler ve tartışmalar var. Fakat şunu da biliyoruz ki dünyanın bundan sonraki yöneleceği alanlardan birisi de çok kutuplu ve çok merkezli bir yeni dünya sistemine doğru geçişin gerçekleşeceğidir. İki kutuplu sistemin, Berlin Duvarı'nın çöküp yıkılmasıyla birlikte sona ermesi, tek kutuplu sistemin ABD'nin Afganistan'dan apar topar çıkmasıyla sona ermesiyle dünya tam bir düzensizlik ve sistemsizlik yaşıyor. Eski düzen gidiyor ama henüz yeni düzen kurulamamıştır. Bu anlamda da maalesef çok büyük kırılmaların ve çok büyük çatışmaların yaşandığı bir döneme doğru gidiyoruz. Hiç şüphesiz çok kutupluluk da tek başına dünyada bir düzen kurmak için yeterli değildir" diye konuştu.

"Çok kutuplu sistemin gelişmesini dikkatle takip ediyor ve ilgiyle izliyoruz"

Türkiye'nin dünyadaki tüm gelişmeleri dikkatle izlediğinin altını çizen Kurtulmuş, "Bu çerçevede çok kutuplu sistemin gelişmesini dikkatle takip ediyor ve ilgiyle izliyoruz. Bunun bölgemize ve Türkiye'ye getireceklerinin neler olacağı konusunda fikirlerimizi oluşturuyoruz. Tek başına çok kutupluluğun da dünyada yeni bir düzenin tesis edilmesine yeterli olmayacağının da farkındayız. Dolayısıyla bundan sonra uluslararası sistemde en çok tartışılması gereken hususlardan birisi, uluslararası hukukun bundan sonraki ilkelerinin neler olacağı ve şimdiye kadar yaşadığımız gelişmelere çıkaracağımız derslerle yeni güç merkezlerinin nasıl kontrol altına alınabileceğidir. Mesele, kimin kimin önüne gelip güç merkezine oturduğu değil, güçlerin nasıl sınırlanabildiği, hangi uluslararası hukuk çerçevesinde gücün insani bir hale dönüştürülebildiğidir. Dolayısıyla bu meselenin bizim için bundan sonraki uluslararası sistemde hakkaniyet ve adalet arayışındaki en temel önceliklerimizden birisi olması kaçınılmazdır" şeklinde konuştu.

" Türkiye, köklü değişikliklerden de birinci derecede etkilenen ülkelerden birisidir"

Türkiye'nin de dünya düzenine ayak uydurmaya çalıştığını dile getiren Kurtulmuş, "Dünyadaki köklü ve farklı değişimin tam da ortasında Türkiye'nin merkezinde bulunduğu coğrafya, dünyadaki gelişmelere ilave olarak apayrı yeni gelişmeler içerisindedir. Orta Doğu'nun, Doğu Akdeniz'in, Karadeniz'in, Balkanlar'ın ve Kafkaslar'ın tam merkezinde olan Türkiye, bütün bu bölgelerde köklü değişikliklerden de birinci derecede etkilenen ülkelerden birisidir. Dolayısıyla hem bölgemizde yeni düzenin kurulması konusunda hem de küresel sistemin yeniden inşası sürecinde Türkiye sadece seyreden, gelişmeleri takip eden ve gelişmelere karşı reaksiyon gösteren bir ülke asla olamaz. Türkiye, bu kadar önemli değişimlerin yaşandığı süreçte ve bölgede hem bölgesinin hem de dünyanın yeni gelişmelerinde yol gösterici fikirler üreten, sorunlara çözüm üretmek için kendisini birinci derecede sorumlu ve yetkili hisseden bir ülkedir. Dolayısıyla bu bölgesindeki en ufak bir gelişmeden dahi Türkiye'nin sadece haberi olması değil, Türkiye'nin bu gelişmelerde proaktif bir şekilde yer almasını öngören bir anlayış içerisinde hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Orta Doğu'da halklar arasında yeni bir bölgesel barış, bundan sonraki dönemin en temel dinamiklerinden birisidir"

Orta Doğu'nun bir asırdır siyasi ve silahlı çatışmalara sahne olduğunu aktaran Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Orta Doğu'da halklar arasında yeni bir bölgesel barış ve bölgesel bir toplumsal sözleşme arayışı, bundan sonraki dönemin en temel dinamiklerinden birisidir ve öyle olmak mecburiyetindedir. Orta Doğu'da barış ve güvenlik perspektifini ele alırken meseleyi sadece güvenlik ve silahların susturulması olarak değil, meselenin hukuki alandaki insan haklarının gelişmesini sağlayacak uygulamalarında önünü açmak olarak göreceğiz. Dolayısıyla bundan sonra bu bölgenin halklarının topyekün hep birlikte büyük gelişmeye sahip olacaklarını ve bu yolda ilerleyeceklerini düşünüyorum. Bir ortak barış arayışı ve bölgenin silahlı çatışmalardan arındırılması konusunda Türkiye olarak hiç mütevazı davranmamıza gerek yok. Adına 'Türkiye Modeli' olarak diyebileceğimiz bir süreci başlattık ve bugüne kadar da fevkalade başarılı bir şekilde geldik. Mesele sadece silahların bırakılması ya da sadece bir örgütün silahsızlandırması ve kendini feshetmesinden ibaret bir süreç değildir. Meselenin esasına baktığımız zaman bir asrı aşkın bir süredir emperyalistlerin bölgemizde dağıttığı halkların yeniden derlenmesi, toparlanması ve bir arada birlik içerisinde olmasının yolunu açmaktır."

"Türkiye'deki süreç başka ülkelerle kıyaslandığında çok daha sağlıklı bir şekilde gelişmiştir"

Terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye'nin hızlı ve pratik bir yol aldığını söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye'deki süreç başka ülkelerle kıyaslandığında çok daha sağlıklı, çok daha hızlı bir şekilde gelişmiştir. Başka örneklerde 8-9 yılda gelinen noktaya Türkiye 2 yıl gibi süre içerisinde gelmiştir ve daha atacağımız çok adımın olduğunun da farkındayız. Dolayısıyla bu sürecin ümit ederim ki çatışma çözümleri konusunda dünyadaki birçok üniversitede ve birçok araştırma merkezinde dikkatle ele alınan bir model olmasını temenni ediyorum. Hiç şüphesiz Türkiye Modeli derken asla kimsenin aklına yanlış bir şey gelmesin. Üstten bir tavırla 'Bizim modelimiz her türlü çatışmayı çözecek bir reçetedir' demiyoruz. Fakat Türkiye Modeli'nin sadece Türkiye'de uygulanmakla ibaret kalmayıp buradan alınacak derslerle ve burada ortaya konulacak olan perspektiflerin dünyanın başka yerlerindeki çatışma çözümlerine de önemli katkıları olabileceğine inanıyoruz" dedi.

"Türkiye Modeli tamamıyla milli bir modeldir"

Terörsüz Türkiye sürecinin toplumun farklı kesimlerinin istişaresi sonucu ortaya çıktığını belirten Kurtulmuş, "Türkiye Modeli tamamıyla milli bir modeldir. İçeride bütün toplumsal kesimlerin farklı müzakereleri sonucu ortaya çıkmış ve gelişmiş olan bir süreçtir. Türkiye Modeli'nin ikinci önemli özelliği ise sadece parti siyasetlerinin ya da partilerin kendi programlarının çerçevesinde ele alınmayıp, bütün Türkiye'nin çıkarlarını, milli menfaatlerimizi esas alan ve Türkiye'nin farklı siyasi görüşlerinin tartışıldığı bir zemin olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin birinci asrını geride bıraktık. Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci asrının şüphesiz en büyük sorunu terör meselesiydi. Şimdi açıklıkla diyoruz ki Türkiye'nin en büyük meselesini ortadan kaldırmak için bir araya gelen bu irade ile Cumhuriyet'in ikinci asrının en büyük projesine başlangıç vermiştir. Böylece ortaya konulan bu model aynı zamanda Cumhuriyet'in ikinci asrında şüphesiz en büyük proje olacaktır. Türkiye Modelinin üçüncü önemli meselesi ise diğer bütün çoğu örneklerinden farklı olarak bu süreçte sürece dışarıdan bir müdahalenin gözlem manasında dahi olsa dışarıdan bir gözlemcinin ister başka devletler olsun, ister başka sivil toplum kuruluşları olsun bu süreçte olmamasıdır. Bu süreçte millet adına sürecin sahibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir" açıklamasında bulundu.

"Türk'ün onurunu ve Kürt'ün gururunu korumayan hiçbir teklif bu memlekette kalıcı barışı sağlayamaz diyerek yola çıktık"

Türkiye'de artık Türk ve Kürt sorununun eskiye göre kalmadığını vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk'ün onurunu ve Kürt'ün gururunu korumayan hiçbir teklif bu memlekette kalıcı barışı sağlayamaz diyerek yola çıktık. Şimdi çok şükür geldiğimiz noktada en önemli meselelerimizden birisi de Türk'ün ve Kürt'ün istikbalinin de bir olduğunun artık kitleler tarafından anlaşılmaya başlanmasıdır. Tarih boyunca aynı coğrafyada yan yana akraba olarak yaşamış olan halklar, bundan sonraki geleceklerinin de istikballerinin de birbirinden ayrılması mümkün değildir. Bir buçuk asır boyunca emperyalizmin bölgede ithal ettiği proje bize bunu öğretmedi mi? Hangi halk tek başına bu bölgede refah içinde yaşadı? Bu bölgedeki hiçbir halk, emperyalistlerin dümen suyuna girerek ayakta kalamadı. Hiçbir ülke emperyalistlerin kendisine çizmiş olduğu noktada o yerde bekleyerek ülkelerini geliştiremedi. Refah, huzur, selamet ve güvenlik sağlayamadı. Dolayısıyla bunun bizim kaderimizin, Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın, Sünni'nin, Şii'nin, Müslümanın, gayrimüslimin kaderinin de ortak olduğunu unutmamak gerekir. Eğer ortak bir toplumsal sözleşmeden ve ortak bir barış geleceğinden bahsediyorsak, kaderlerimizin de geçmişimiz gibi ortak olduğunu anlamak ve buna göre hareket etmek durumundayız. Türkiye'de bu sorunun bitirilmesiyle ilgili geçtiğimiz yarım asır içerisinde çok sayıda devlet adamı teşebbüste bulundu ama maalesef o günkü şartlar uygun olmadığı için bu mesele çözülemedi ve ciddi bir şekilde büyük bedeller ödedik. Ayrıca bu sürecin başarısındaki en önemli husus devlet aklı dediğimiz bu büyük birikimle birlikte bütün siyasetin ortak bir noktada fikrini müşterek hale getirmiş olmasıdır. Bunu sağlayan ise konunun başından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınmasıdır. Şimdiye kadar PKK terörü ya da terörün bitirilmesi ile ilgili konular hiçbir zaman Meclis çatısı altında tartışılmamıştı. Çok şükür 2025 yılının 5 Ağustos'unda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adını verdiğimiz bir komisyonla Türkiye Büyük Millet Meclisi bu meseleye vaziyet etti ve Mecliste bulunan partilerin biri hariç tamamı komisyonda üye verdiler. 50 üyeden müteşekkil komisyon çok titiz çalışmalar yaptı. 467 milletvekilinin bir yasaya destek vermesi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde neredeyse hiç görülmemiş bir başarıdır. Bu bütün siyasi partilerin ortak başarısıdır."

Düzenlenen programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra birçok siyasi isim de katılım sağladı. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı