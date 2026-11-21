Muğla'nın Seydikemer ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından omurilik hasarı nedeniyle yüzde 99 engelli raporu verilen rehber öğretmen Yılmaz Tekin, azmi ve tedavi süreciyle yeniden görevine döndü.

Kentte 5,5 yıl önce yaşadığı kazadan sonra uzun süre temel ihtiyaçlarını dahi başkalarının desteğiyle karşılayabilen 57 yaşındaki Tekin, zorlu tedavi sürecinin ardından engel oranını yüzde 96'ya geriletti.

Bir arkadaşının yaptırdığı engelli asansörü yardımıyla ikinci kattaki evinden elektrikli engelli aracıyla inen Tekin, görev yaptığı yaklaşık bir kilometre mesafedeki Şehit Gürcan Akan İlkokuluna tek başına gidiyor.

Tekin, AA muhabirine, kazanın ardından yatağa bağlı kaldığını, tedavi sürecinin ardından 3 yılın sonunda oturabildiğini ve mesleğine kavuştuğunu söyledi.

Öğretmenliği ve çocukları çok sevdiğini, mesleğine döndüğü için büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Tekin, "İnsan çalıştığı zaman kendini değerli hissediyor. Görevimi yapmama bir engel yok. Yani rehber öğretmen olduğum için odamda duruyorum, sınıflara da girebiliyorum. Asansörle binayı da gezebiliyorum." dedi.

"Bizim durum, rampadaki bir araba gibi, durursak geri gidiyoruz"

Çevresinin, arkadaşlarının, öğrencilerinin ve meslektaşlarının maddi manevi desteğinin iyileşmesinde büyük rol oynadığını vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

"Bizim tedavi iğneyle kuyu kazmak gibi. Tedavi süresince iğneyle kuyu kazsaydım kazardım. Her gün aynı hareketi defalarca yapıyorsun. Azim, kararlılık ve destek çok önemli. İnşallah mücadeleye devam edeceğiz. Hani bizim durum, rampadaki bir araba gibiyiz. Durursak geri gidiyoruz. Yerimizde sayamıyoruz, düzde değiliz. İlk raporumda yüzde 99 engelliydim. Ancak gözlerim hareket ediyordu ve konuşamıyordum bile. Tedavi ve mücadeleyle engelim şu anda yüzde 96 olarak görülüyor. Artık kollarımı kullanabiliyorum. Üç yıl çayı pipetle soğuk içtim ama şimdi Allah'a şükür bardağı tutabiliyorum ve içiyorum. En büyük nimetlerden birisi, yemeğimi kendim yiyebiliyorum. İki buçuk yıl yemeğimi refakatçim yedirdi."

Rahatsızlığından sonra birçok öğrencisinin kendisini ziyaret ettiğini ve mesaj gönderdiğini anlatan Tekin, kazadan önce hiçbir engeli bulunmadığını, herkesin bir engelli adayı olduğunu belirtti.

Tekin, "Engelli arkadaşlar kesinlikle mücadele etmeli ve hayatın içine katılmalılar. Yapabileceklerinin en iyisini yapmak için uğraşmalılar. Eğer 'ben iyi değilim' diye kendilerini bırakırlarsa zaten geri giderler." diye konuştu.

Okul müdürü Yelda Leblebici ise engelinden önce de tanıdığı Tekin'in meslek aşkıyla görevine döndüğünü ve çalışmalarını disiplinle sürdürdüğünü belirterek, "Öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize rehberlik hizmetlerini sunuyor. Kendisine desteği için, görev aşkı için, bize kattıkları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA