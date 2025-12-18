TBMM Başkanı Kurtulmuş, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Won-shik ile görüştü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Güney Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-shik ile Meclis'te bir araya geldi. Kurtulmuş, "Türkiye olarak Asya ile ilişkilerimize önceki dönemlerden daha fazla önem atfediyoruz. Özellikle 2019'dan itibaren başlatılan 'Yeniden Asya Girişimi'yle Asya'daki bütün ülkelerle ilişkilerimizi çok daha ileri noktaya götürmek istiyoruz. Kaldı ki Güney Kore, Asya'daki bizim en önemli müttefiklerimizden birisidir" dedi.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Numan Kurtulmuş, Güney Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Woo-Wonshik ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede; NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Delegasyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Türkiye-Kore Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri; AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ve Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ile Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer yer aldı.

'O YASAYI KABUL ETMEDİNİZ'

Görüşmede Kurtulmuş, Won-shik ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ve iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve tarihi dostluğun uzak mesafelere rağmen ülkeleri birbirine yakınlaştırdığını ifade etti. Güney Kore Cumhuriyeti'nde geçen yıl sıkıyönetimin ilan edildiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Sizi bir kez daha tebrik etmek isterim. Güney Kore tarihi bakımından fevkalade önemli bir liderliğe imza attınız. Geçen yıl anayasaya aykırı olarak ilan edilen sıkıyönetim karşısında Meclis'i toplayarak, milli iradeye sahip çıkarak, Meclis'in etrafını askeri tanklarla çevirmiş olmalarına rağmen o yasayı kabul etmediniz, reddettiniz, sıkıyönetimin gerçekleşmesine müsaade etmediniz. Bu tarihi liderliğiniz dolayısıyla tebriklerimi ifade etmek isterim" dedi.

'FETÖ'CÜ TERÖR ÇETESİ, MİLLİ İRADEYİ DURDURMAK İSTEDİ'

Kurtulmuş, Türkiye'nin, demokrasi dışı güçlerin milli iradeye müdahalesiyle sık karşılaşan bir ülke olduğunu ve bu nedenle Won-shik'in sıkıyönetim zamanında gösterdiği liderliğin önemini iyi anladıklarını ifade etti. Kurtulmuş, "Bizler 75 yıllık çok partili siyasi hayatımızda 5 kez darbeyle, bir kez de darbe teşebbüsüyle karşılaşmış olan bir milletiz. Biraz sonra ziyaret edeceğiz. Benzer bir durum bizde de gerçekleşti. 2016 yılının 15 Temmuz gecesinde FETÖ'cü terör çetesi Meclis'i de kuşatarak, yukarıdan silahlarla bombalayarak milli iradeyi durdurmak istedi. Aynen sizin yaptığınız gibi o zamanki Meclis Başkanımızın riyasetinde milletvekili arkadaşlarımız bir araya gelerek bu demokrasi dışı saldırıya karşı yekvücut olarak mücadele etti ve milletimiz kazandı" diye konuştu.

'TÜRKİYE-GÜNEY KORE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİNE VESİLE OLACAK'

Türkiye ile Güney Kore Cumhuriyeti arasında yakın iş birliği potansiyeli olduğunu söyleyen Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolar seviyesinden 15 milyar dolar seviyesine çıkarmak istediklerini aktardı. Kurtulmuş, savunma sanayi, yüksek teknoloji, enerji, turizm, kültür, eğitim gibi birçok alanda büyük bir iş birliği potansiyelinin bulunduğunu ve bu ziyaretle birlikte iş birliğini daha ileriye götürülebileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa bir süre önce Güney Kore Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ı Türkiye'de ağırladığını hatırlatan Kurtulmuş, "Fevkalade güzel, üst düzey bir görüşme gerçekleşti. Çok sayıda anlaşma karşılıklı olarak imzalandı. Şimdi bu anlaşmaların karşılıklı olarak meclislerimizden geçirilmesiyle ahdi zeminin sağlanması, Türkiye-Güney Kore arasındaki ilişkilerin çok daha güçlenmesine vesile olacaktır" dedi.

'GÜNEY KORE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR'

Kurtulmuş, dünyanın içinde bulunduğu dönemde yaşadığı değişime de işaret etti ve yeni dönemde dünyanın çok kutuplu bir noktaya ilerlediğini kaydetti. Gelecek dönemde Asya'nın önemli güç merkezlerinden birisi olacağını aktaran Kurtulmuş, "Türkiye olarak Asya ile ilişkilerimize önceki dönemlerden daha fazla önem atfediyoruz. Özellikle 2019'dan itibaren başlatılan 'Yeniden Asya Girişimi'yle Asya'daki bütün ülkelerle ilişkilerimizi çok daha ileri noktaya götürmek istiyoruz. Kaldı ki Güney Kore, Asya'daki bizim en önemli müttefiklerimizden birisidir. Hem tarihi ve kültürel yakınlığımız hem de Asya'daki ikinci ticaret ortağımız olması bakımından Güney Kore bizim için çok önemlidir. Aynı şekilde biz de kan kardeşi olarak Güney Kore için çok önemli olduğumuzu biliyoruz. Bu dostane ilişkileri çok daha ileri noktalara taşımak mümkündür" değerlendirmesinde bulundu.

'FİLİSTİN MESELESİNDE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN YANA TAVRINIZ TAKDİRE ŞAYANDIR'

Filistin davası konusunda Güney Kore Cumhuriyeti'nin tutumunu takdirle karşıladıklarını ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Filistin'in masum ve mazlum halkına karşı destek olunması, yardımların gönderilmesi ve onların içinde bulunduğu zor durumdan kurtarılması konusundaki tavrınızı olumlu bulduğumuzu ifade etmek isterim. Yine aynı şekilde Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana tavrınız da takdire şayandır. Ümit ederim ki bu doğru tavrımızı, doğru istikamette ilerleyen tavrınızı en kısa süre içerisinde Filistin devletini resmen tanıyarak olgunlaştırırsınız. En son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde 11 Batılı ülke Filistin'i tanıdı. Asya'nın büyük güçlerinden birisi olan Güney Kore'nin de tanınmasıyla birlikte çok güçlü bir destek verilmiş olur. Böylece Güney Kore olarak tarihin doğru tarafında durduğunuzu bütün dünyaya ilan etmiş olursunuz."

WON-SHİK: TÜRKİYE, GÜNEY KORE'NİN ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİSİNİ KORUMAYA YARDIM ETTİ

Güney Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Won-shik ise Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti anlattı ve Türkiye'nin Kore Savaşı'na 20 binden fazla asker göndererek Güney Kore Cumhuriyeti'nin özgürlüğünü ve demokrasisini korumaya yardım ettiğini dile getirdi. 'Ayla' filminde olduğu gibi Türk askerlerinin sadece savaşmadığını, savaş yetimleri için Ankara Okulu'nu kurduğunu, yetimlere bakarak eğitimler verdiğini belirten Won-shik, Kore Cumhuriyeti halkı olarak buna karşı minnettar olduklarını vurguladı. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarla ilgili Türkiye'nin liderliğinde barış planının ikinci aşamasına geçilmesini takdirle izlediklerini bildiren Won-shik, Kore Cumhuriyeti olarak Filistin meselesini yakından takip ettiklerini söyledi.