Sürpriz görüşmeyle ilgili Akşener cephesi sessizliğini bozdu: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirilir.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeyle ilgili Akşener cephesi sessizliğini bozdu. Akşener'e yakın isimlerden olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, "Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edildi" iddialarıyla ilgili, "Akşener devlette göreve hazır. Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirilir." dedi.

AKŞENER İLE ERDOĞAN ARASINDA SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de yaptığı sürpriz görüşme siyasetin gündemine bomba gibi düştü. Görüşmeyle ilgili farklı kulis bilgileri ortaya atılırken, bunlardan en önemlisi, "Akşener'e Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edildi" iddiası oldu.

AKŞENER CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Görüşmeyle ilgili Akşener cephesi sessizliğini bozdu. Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sözcü'ye konuşan Akburak, Akşener'e teklif gelmesi halinde devlette göreve hazır olduğunu belirtti.

"CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI TEKLİFİ OLURSA DEĞERLENDİRİLİR"

Akburak, şunları söyledi: "Akşener devlette göreve hazır. Akşener oğluyla ilgili iddialara kızgın. Akşener, Dervişoğlu'na kızgın. Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi olursa değerlendirilir.

"AKŞENER İHRAÇ EDİLİRSE İYİ PARTİ KALMAZ"

Akşener yeni bir parti kurmayacak. Akşener ihraç edilirse İYİ Parti kalmaz. Görüşmeyi Erdoğan istedi. Görüşme zamanı bir gün önce belli oldu.

"AKŞENER'İ BUNDAN SONRA SIK SIK GÖRECEĞİZ"

Saç rengi başka olacaktı, bu beğenildi. Akşener, Bahçeli ile görüşmeyecek. Akşener'i bundan sonra sık sık göreceğiz."

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: NE KONUŞTUKLARINA DAİR BİR ŞEY SORMADIM

Görüşme, birçok İYİ Partili isim için "sürpriz" olurken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Akşener'in görüşme öncesi ve sonrasında nezaketen kendisini bilgilendirdiğini ancak ne konuştuklarına dair bir şey sormadığını ifade etti. Kimi kaynaklar ise buluşmanın bireysel, partiyi bağlamayan bir görüşme olduğunu söyledi.

"İYİ PARTİ'YE GÖNÜL VERENLERİN VİCDANLARINI KANATACAKTIR"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yeni seçilmiş olan Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'na bir 'hayırlı olsun' ziyareti dahi yapılmamışken, Sayın Akşener'in ziyaretini 'İYİ Parti Eski Genel Başkanı' sıfatıyla yapması İYİ Parti kurumsal kimliğini görüşmenin doğrudan tarafı yapmıştır. Sürece hızlı adapte olan bazı partililerimizin "bu görüşme İYİ Parti tabanında rahatsızlık yaratmaz" mealindeki söylemlerinin aksine, içeriği ile ilgili en kısa zamanda tatminkar bir açıklama yapılmaz ise bu görüşme İYİ Parti'ye gönül veren milyonların vicdanını kanatacaktır" ifadelerine yer verdi.

"BU GÖRÜŞME İYİ PARTİ'Yİ BAĞLAMAMAKTADIR"

Akşener ile Erdoğan arasındaki görüşmeye dair bir açıklama da İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan geldi. Poyraz, "Bu görüşme İYİ Parti tüzel kişiliğinin amaç, hedef ve vizyonunu kesinlikle bağlamamaktadır. İYİ Partinin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'dur. Genel Başkanımızın ve yetkili kurullarımızın içeriği hala belli olmayan bu görüşmeden bilgisi olmadığı gibi duyan her partilimiz için de şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattığını ifade etmek isterim" dedi.