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Suriye'de Şara'nın şakası yok! Ülkeyi karıştıran Esad'a çağrısı zehir zemberek

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Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, devrik Esad'a bağlı güçlerin saldırılarına karşı sert bir mesaj yayınlayarak, bu güçleri silahlarını bırakmaya ve teslim olmaya çağırdı. Eş-Şara, "Onlarca yıldır Suriye kanı döktünüz, affetmeyi tercih etmemize rağmen hala aynı yoldasınız." dedi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, güvenlik güçlerine saldıran devrik Esad'a bağlı unsurlara seslenerek, " Suriye'yi koruyan ve ona hizmet edenleri öldürerek, hastanelere saldırarak ve masum insanları terörize ederek gerçekleştirdiğiniz iğrenç eyleminizle tüm Suriyelilere saldırdınız. Bunu yaparak büyük ve affedilmez bir günah işlediniz, karşı koyamayacağınız bir cevap aldınız. Bu yüzden çok geç olmadan silahlarınızı bırakın ve teslim olun" dedi. Eş- Şara güvenlik güçlerine de sivillere yönelik ihlallerin önlenmesi çağrısında bulundu.

Suriye'de Şara'nın şakası yok! Ülkeyi karıştıran Esad'a çağrısı zehir zemberek

"DEVRİK REJİMİN KALINTILARI YENİ SURİYE'Yİ SINAMAYA KALKIŞTI"

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Lazkiye ve Tartus'ta devrik Esad'a bağlı unsurların güvenlik güçlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalara ilişkin videolu mesaj yayınladı. Eş-Şara konuşmasında, "Devrik rejimin bazı kalıntıları bilmedikleri yeni Suriye'yi sınamaya kalkıştı ve bugün Suriye'yi yeniden tanıyorlar, onu doğudan batıya, kuzeyden güneye tek ve bütün bir ülke olarak görüyorlar" ifadelerini kullandı.

Suriye'de Şara'nın şakası yok! Ülkeyi karıştıran Esad'a çağrısı zehir zemberek

"SİLAHLARINIZI BIRAKIN VE TESLİM OLUN

Eş-Şara, "Biz, sizin yıktığınız ülkeyi yeniden inşa etmek isteyen bir halkız ve kimsenin kanını dökmek gibi bir amacımız yok. Biz şerefiyle savaşan bir milletiz, siz ise şerefsizce savaşıyorsunuz. Yaptığınız şey size yabancı değil. Onlarca yıldır Suriye kanı döktünüz, affetmeyi tercih etmemize rağmen hala aynı yoldasınız. Suriye'yi koruyan ve ona hizmet edenleri öldürerek, hastanelere saldırarak ve masum insanları terörize ederek gerçekleştirdiğiniz iğrenç eyleminizle tüm Suriyelilere saldırdınız. Bunu yaparak büyük ve affedilmez bir günah işlediniz ve karşı koyamayacağınız bir cevap aldınız. Bu yüzden çok geç olmadan silahlarınızı bırakın ve teslim olun" şeklinde konuştu.

Suriye'de Şara'nın şakası yok! Ülkeyi karıştıran Esad'a çağrısı zehir zemberek

"YIKILAN REJİMİN GÜÇLERİ PROVOKASYON ARAYIŞINDA"

Esad'a bağlı unsurlara karşı operasyon yürüten güvenlik güçlerine de seslenen Eş-Şara, "Orduyu ve güvenlik güçlerini, yıkılan rejime bağlı güçleri takip ederken sivilleri koruma ve güvenliğini sağlama konusundaki kararlılıkları ve görevlerini yerine getirmedeki hızları nedeniyle kutluyorum. Kimsenin aşırı tepki göstermesine izin vermemesini ve bunu önlemek için çalışmasını vurguluyorum. Bizi düşmanımızdan ayıran şey, ilkelerimize olan bağlılığımızdır. Ahlaki değerlerimizden ödün verdiğimiz anda düşmanımızla aynı oluruz. Yıkılan rejimin güçleri, provokasyon arayışında. Allah, esirin mertebesini yetim ve yoksulun mertebesiyle eş tutmuştur: 'Onlar yoksulu, yetimi ve esiri doyururlar.' Allah esiri iyilik ve merhamet gösterilecek bir konuma yerleştirmiştir. Esir aşağılanmamalı veya dövülmemelidir, çünkü bu Allah'ın emrine ve ülkenin yasalarına aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Suriye'de Şara'nın şakası yok! Ülkeyi karıştıran Esad'a çağrısı zehir zemberek

"SİVİLLERE SALDIRANLAR HESAP VERECEK"

Eş-Şara, "Yıkılan rejime bağlı güçlerin, halka karşı suç işleyenlerin, güvenlik ve iç barışı baltalamak isteyenleri takip edeceğiz, onları mahkemeye çıkaracağız ve silahları devlet kontrolüne almaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle savunmasız sivillere saldıran herkes hesap verecek. Kıyıdaki çatışma bölgelerinde bulunan halkımızı korumak ve onları yıkılan rejimin çetelerinin şerrinden kurtarmak bizim sorumluluğumuzun ve görevimizin bir parçasıdır. Maruz kaldığımız ihanete rağmen devlet, iç barışın garantörü olmaya devam edecek ve bundan taviz verilmesine asla izin vermeyecektir" diye konuştu. Eş-Şara, yaşanan ihlallerin bir daha yaşanmaması için çatışma bölgelerindeki askeri ve güvenlik güçlerine komutanlarına itaat etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Eş-Şara, "Suriye ileriye doğru yürüyor ve tek bir adım bile geri atmayacak" dedi.

Suriye'de Şara'nın şakası yok! Ülkeyi karıştıran Esad'a çağrısı zehir zemberek

LAZKİYE VE TARTUS'TAKİ SON DURUM

Akdeniz kıyısında yer alan ve Esad döneminde "rejimin kalesi" olarak adlandırılan Lazkiye ile Tartus'ta hükümet güçleri ile Esad'a bağlı unsurlar arasında yoğun çatışmalar devam ederken, aralarında sivillerin de bulunduğu yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Lazkiye ve Tartus'un kontrol altında olduğunu ifade eden hükümet güçleri, güvenlik operasyonlarını sürdürüyor. Lazkiye'ye bağlı Cebele ve Tartus'a bağlı Baniyas'a takviye birlikler gönderilirken, kıyı bölgesine giden tüm yollar kapatıldı.

Suriye'de Şara'nın şakası yok! Ülkeyi karıştıran Esad'a çağrısı zehir zemberek
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıOsman Simsek:

allah yardinciniz olsun

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Haber YorumlarıSessiz ciglik:

Bir yandan iran bir yandan sionist israil. Suriye Turkiyenin bir bölgesi olsun. Bence suriye bunu ciddi ciddi dusunmeli

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Abd israil beslemesi piyon konusmus esed swnden swn esedden betersin

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Haber YorumlarıAras Aras:

Terorîstên

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Ahmed EL "ŞARLATAN" a 3 soru : 1- Beşar Esad, İran, Yemen'deki HUSİLER ve Lübnan'daki HİZBULLAH hepsi birlikte İSRAİL'E KARŞI SAVAŞIRKEN, siz neden Beşar Esad'a saldırdınız ?... 2- İsrail, Aralık-2024'ün başından beri Suriye'de 300'den FAZLA askeri ve teknolojik tesisi bombaladı ve "GAZZE'NİN 5 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE TOPRAK İŞGAL ETTİ"... Senin askerlerin şimdiye kadar neden İsraile karşı hiçbir şey yapmadı ?... 3- Filistinli Grupların Suriye'deki FAALİYETLERİNİ neden yasakladın ?... EL ŞARLATAN seni

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Haber YorumlarıKim kimse:

Netanyahu neyse şara da aynı her ikiside Müslümanları katlediyor.

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