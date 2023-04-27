Sürekli: 'Son 21 yılda İzmir'den yapılan ihracat yüzde 430'luk artış gösterdi'

Ak Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli, Çiğli ilçesinde sanayicilerle bir araya geldi, pazar yeri ziyareti ve ev ziyaretleri yaptı. Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika ziyaretlerinde de bulunan Sürekli, "Son 21 yılda İzmir'den yapılan ihracat yüzde 430'luk artış göstererek 14 milyar 73 milyon TL'ye ulaştı" dedi.

Ak Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli, seçim çalışmalarına Çiğli ilçesinde devam etti. Programlarında her kesime dokunan, talep ve önerilerini dinleyen Sürekli, "Doğru adımlarla yola devam diyerek çıktığımız yolculuğumuzda hiç kimseyi ötekileştirmeden, her kesime Türkiye Yüzyılı'nı ve AK Parti hükümetlerinin yatırımlarını aktarıyoruz. Vatandaşlarımız, esnaflarımız, gençlerimiz ve sanayicilerimiz güven ve istikrar diyor. Türkiye Yüzyılı ile tarih yazmak istiyor, büyük bir heyecanla 14 Mayıs'ı bekliyor" dedi.

İzmir'den yapılan ihracatta yüzde 430'luk artış

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika ziyaretlerinde bulunan Sürekli, "Ne pandemi, ne dünyanın içinde bulunduğu ekonomik kriz süreçlerinde ne de yaşanan diğer olumsuzluklarda üretimin aksamasına izin vermedik. Aldığımız hızlı önlemler ve açıkladığımız destek paketleriyle sanayicimiz ve çiftçimiz üretsin, işçimiz alın terinin karşılığını alsın, ekonomimizin çarkları dönsün diye var gücümüzle gayret gösterdik. Lojistik, ham madde, alt ve üst yapı konularında son 21 yılda yapılan yatırımlar, o zorlukların üstesinden en az hasarla gelmemizi sağladı. Sadece güzel İzmir'imizin son 21 yıldaki ihracat rakamlarına baktığımızda bu süreçteki gelişimi daha net görmemizi sağlayacaktır. 21 yılda İzmir'den yapılan ihracat yüzde 430'luk artış göstererek 14 milyar 73 milyon TL'ye ulaştı. Yalnızca 2013 ile 2022 yılları arasında firmalara verilen devlet desteği 1 milyar 410 milyon tutarında. Daha çok çalışarak ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedefleriyle buluşturacağız. Her alanda her kesime dokunmaya, yatırım yapmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Atatürk Mahallesi Muhtarlığını ziyaret ederek mahallelinin talep ve önerilerini dinleyen Sürekli, daha sonra Evka 5'teki semt pazarına geçti. Esnaf ve mahalleli ile bir araya gelen Sürekli, AK Parti hükümetlerinin yatırım ve projelerine ilişkin bilgiler verdi. Ziyaretlerini aynı mahalledeki pasajda sürdüren Milletvekili Adayı Sürekli, esnaflarla mahalleliye ilgi ve destekleri için teşekkür etti. Ardından Ataşehir Mahallesi'nde hane ziyaretlerinde bulunan Sürekli, "Girmedik sokak, dokunmadık gönül bırakmayana kadar durmak yok" dedi.

Kerem Ali Sürekli, "Sanayicimiz üretiyor, çiftçimiz ürettiği ürünü semt pazarında hemşehrilerimizle buluşturuyor. Esnaflarımız da, aziz milletimiz de enflasyonla mücadelemizde bizlere destek veriyor, güven duyduklarını her defasında dile getiriyor. Milletimiz gerek sokakta, gerek hanelerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'mize olan muhabbetlerini samimiyetle söylüyor. Gençlerimiz, kadınlarımız hizmet üreteceğimizi, gece gündüz çalışacağımızı biliyor. 14 Mayıs'ta güçlü bir şekilde tarih yazacağız. 15 Mayıs'ta gün yeni bir yüzyılın ilk ışıklarıyla üzerimize doğacak ve biz o günden sonra da ülkemiz için milletimiz için şehrimiz için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR