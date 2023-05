Suikast iddiasının ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu mitinglere çelik yelek giyerek çıktı

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili suikast iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiğini öne süren Yanardağ hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

KILIÇDAROĞLU ÇELİK YELEK GİYDİ

İddiaların ardından Millet İttifakı'nda güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Ankara mitinginden önce Samsun'da vatandaşlara hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu'na miting sırasında sahnede uzun namlulu korumalar eşlik etti. Korumalar konuşma boyunca sahnede kalırken, Kılıçdaroğlu'nun çelik yelek giydiği görüldü.

İMAMOĞLU DA SAHNEYE ÇELİK YELEK GİYEREK ÇIKTI

Samsun'un ardından Millet İttifakı'nın Ankara mitinginde de benzer görüntüler kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sahneye çelik yelek giyerek çıktığı görüldü.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ DİKKATİNDEN KAÇMADI

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun miting giyerek çıkması sosyal medyanın da gündeminde oturdu. Sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi.

İşte o yorumlar:

"SİZ Mİ BENİ KORKUTACAKSINIZ?"

Öte yandan suikast iddialarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Ve artık son aşamaya geldik; silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar! Siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa, ayakta ölmeyi tercih ederim! Hodri meydan, gelin görüşelim. Ha Allah nasip eder de yaşarsak, hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimden o 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Her kuruşunu 85 milyona tahsil edeceksiniz. Benim size vasiyetimdir."