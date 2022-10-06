Son seçim anketi 5 ilimizde yapıldı! 1 il hariç Cumhur İttifakı hepsinde açık ara önde

Son seçim anketi Asal Araştırma ve Danışmanlık tarafından 5 ilimizde gerçekleştirildi. Aydın, Bursa, Sakarya, Kırşehir ve Elazığ'da yapılan anketlerde, Aydın hariç hepsinde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na karşı açık ara üstünlük sağladı.

Asal Araştırma ve Danışmanlık, Aydın, Bursa, Sakarya, Kırşehir ve Elazığ'da yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Anketin sonuçlarına göre AK Parti, CHP'nin önde götürdüğü Aydın hariç diğer illerde birincilik ipini göğüslemeyi başardı. Katılımcılara, 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz' sorusu soruldu.

2018'E GÖRE DÜŞÜŞ VAR

Ankette AK Parti'yle ilgili önemli bir detaya da verildi. Buna göre partinin, 4 ilde de 2018 seçimlerine göre oylarında düşüş gösterdiği ancak yine de liderliği rakiplerine vermediği ifade edildi.

İşte il il anket sonuçları:

SAKARYA

Anket, Sakarya'da 763 kişiyle yapıldı. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin alacağı oy oranları şöyle:

Cumhur İttifakı: 61,8

Millet İttifakı: 18.6

AK Parti: Yüzde 49.5

MHP: 12.3

CHP: Yüzde 10.6

İYİ Parti: Yüzde 8.0

HDP: Yüzde 2.3

Deva: Yüzde 1,7

Zafer: Yüzde 1.6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.5

Saadet Partisi: Yüzde 1.1

Kararsızlar: Yüzde 11.4

KIRŞEHİR

Anket şirketi Kırşehir'de 420 kişiyle anket yaptı. Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:

Cumhur İttifakı: 54.2

Millet İttifakı: 34.9

AK Parti: Yüzde 36.7

CHP: Yüzde 22.9

MHP: Yüzde 17.5

İYİ PARTİ: Yüzde 12.0

HDP: Yüzde 4.4

Deva Partisi: Yüzde 1.5

Zafer Partisi: Yüzde 1.3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.1

Saadet Partisi: Yüzde 1.0

Diğer: Yüzde 1.6

ELAZIĞ

Şirket, Elazığ'da 698 kişiye, 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz' diye sordu. Sonuçlar şöyle:

Cumhur İttifakı: 56.3

Millet İttifakı: 20.9

AK Parti: Yüzde 43.8

CHP: Yüzde 12.2

MHP: Yüzde 12.5

HDP: Yüzde 8.9

İYİ Parti: Yüzde 8.7

Yeniden Refah Partisi :Yüzde 1.8

DEVA Partisi: Yüzde 1.4

Saadet Partisi: Yüzde 1.4

Diğer: Yüzde 8.4

BURSA

Bursa'da 992 kişiyle anket yapıldı:

Cumhur İttifakı: 46.9

Millet İttifakı: 40.2

AK Parti: Yüzde 38.4

CHP: Yüzde 25.3

İYİ Parti: Yüzde 14.9

MHP: Yüzde 8.5

HDP: Yüzde 4.0

DEVA Partisi: Yüzde 1.7

Zafer Partisi: Yüzde 1.6

Diğer: Yüzde 2.0

AYDIN

Son olarak Anket şirketini Aydın'da 992 kişiyle yaptığı ankete göre sonuçlar şöyle: