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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye denilince akla, ekonomisi, savunması, askeri kabiliyetleri yanında vicdanı, insani krizler karşısındaki ilkeli...

Politika Haberleri

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye denilince akla, ekonomisi, savunması, askeri kabiliyetleri yanında vicdanı, insani krizler karşısındaki ilkeli...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye denilince akla, ekonomisi, savunması, askeri kabiliyetleri yanında vicdanı, insani krizler karşısındaki ilkeli duruşuyla öne çıkan bir ülke geliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye denilince akla, ekonomisi, savunması, askeri kabiliyetleri yanında vicdanı, insani krizler karşısındaki ilkeli duruşuyla öne çıkan bir ülke geliyor" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhuriyeti Türkiye Politika Haberler Son Dakika

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