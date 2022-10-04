Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye denilince akla, ekonomisi, savunması, askeri kabiliyetleri yanında vicdanı, insani krizler karşısındaki ilkeli...
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye denilince akla, ekonomisi, savunması, askeri kabiliyetleri yanında vicdanı, insani krizler karşısındaki ilkeli duruşuyla öne çıkan bir ülke geliyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye denilince akla, ekonomisi, savunması, askeri kabiliyetleri yanında vicdanı, insani krizler karşısındaki ilkeli duruşuyla öne çıkan bir ülke geliyor" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika