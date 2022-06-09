Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin kalesinden ilan etti: Cumhur İttifakı'nın adayı benim - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'nın adayının hala açıklanmamış olmasını eleştiren Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. İYİ Parti Milletvekili Halil İbrahim Oral'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik "Alevi olması Sünni kesim için endişedir" sözlerine de değinen Erdoğan, bu konuda CHP liderine sahip çıktı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI ERDOĞAN'DIR"

Cumhur İttifakı'nın adayının belli olduğunu belirten Erdoğan, "Bay Kemal artık kaçak güreşmeyi bırak. Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmaktan vazgeç. Havaya çalışarak ıslık çalarak etrafta gezinmekle bu iş olmaz. Adaylık meselesini daha fazla geçiştirerek olmaz. Seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak. Milleti daha fazla oyalayamazsın, kaçacak yerin yok. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'dır. Karşıma çıkmak için can atıyorsun. CHP'ye oy vermiş vatandaşlarımızın başını daha fazla öne eğdirme. Yüreğin yetiyorsa ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla" dedi.

"İSTANBUL'UN İLÇELERİNDEN BİLE HABERSİZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde devam ettirdi: "Kendisi daha önce İstanbul milletvekilliği yaptı. Ama oranın da ilçelerini bilemeyecek kadar seçildiği yerden habersizdi. Daha vahimi bu zat bazı şehirlerimize ayrı ülke diyecek, bazı şehirlerimizi başka bölgeler sanacak kadar Türkiye'den de habersiz. Eline ne tutuşturulursa belge diye kürsüde sallayan her seferinde mahkum olduğu halde yalandan ve iftiradan vazgeçmeyen zatın bugüne kadar ne seçildiği şehirlere ne de ülkeye hiçbir hayrı dokunmadı.

"DEVLETTEKİ TEK MÜKTESEBATI SSK'YI BATIRMAK"

Devletteki tek müktesebatı SSK'yı batırmaktan ibarettir. Kasetle geldiği genel başkanlığını korumak dışında ülkenin ve memleketin geleceği adına hiçbir çabasını görmedik. Bu zat şimdi de Cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor. Bunu da çıkıp adam gibi, delikanlıca yapmak yerine tıynetine uygun şekilde sütre gerisinden dolambaçlı yollardan gerçekleştirmeye çalışıyor.

"GAFLARI BİZİ ZAMAN ZAMAN GÜLDÜRMÜYOR DEĞİL"

Desteği halkımızdan istemek varken siyasi ikbalini yabancı büyükelçilerin inayetinde arıyor. Cehaletinden kaynaklanan gafları, kurnazlığından mülhem çelişkileriyle de bizleri zaman zaman güldürmüyor, eğlendirmiyor da değil.

Fakat bu da bir yere kadar, ülkenin yönetimine talip olmak, CHP kürsüsünden gece yarılarında sosyal medyada masasının etrafına, altına doldurduğu şürekâsının önünde şaklabanlık yapmaya benzemez. Artık masa etrafında top çevirme, ortaklarını idare etmek adına milleti oyalama devri geride kaldı. Vakit karar verme vakti. Siyaset hem yürek hem de samimiyet işidir. Bu soruma cevap vermezsen hem yüreksiz hem de samimiyetsizsindir. Ürktüğün, çekindiğin bir durum varsa bunu da çık açıkça söyle.

"SENİN DE YANINDA DİMDİK DURURUZ"

Şayet kökeninden, meşrebinden, kimliğinden dolayı birileri sana aba altından sopa gösteriyorsa çaresi var. AK Parti Türkiye'si tüm bu sorunları aşmış, tüm ayrımcılığa son vermiş herkesin eşit vatandaşlığını garanti altına almış bir ülkedir. Bu ülkede kimsenin ötekileştirilmesine izin vermeyiz. Her mazlumun mağdurun yanında olduğu gibi senin de yanında dimdik dururuz bay Kemal. Yeter ki sen aday ol. Türk siyasetinin eski Türkiye bakiyesi önyargılarla gölgelenmesine kesinlikle rıza göstermeyiz.

"ANA MUHALEFET PARTİSİNİN HAKKINI ÜÇ BEŞ KENDİNİ BİLMEZE YEDİRMEYİZ"

Ben sizin bu aşkınızı görünce Neşet Baba'nın sözü aklıma geldi; aşkınan koşan yorulmaz. Şimdi Haziran 2023'e hazır mıyız? İzmir'de evelallah bir numara olmaya var mıyız? Ben size inanıyorum. Nasıl 85 milyonun hakkını ve hukukunu gerektiğinde canımız pahasına koruyorsak, ana muhalefet partisinin genel başkanın hakkını üç beş kendini bilmeze, üç beş marjinal tetikçiye evelallah çiğnetmeyiz. Yeter ki sen harbi ol, sen hasbi ol, sen dürüst ol, sen açık ol.

"HOROZUN ÇOK OLDUĞU KÖYÜN SABAHI GEÇ OLUR DERLER"

Bu zatı yüreklendirmek için harekete geçirmek için daha ne yapabiliriz bilmiyorum. Bunlar daha Türkiye'nin en önemli meselesi hususunda kendi aralarında anlaşıp, milletin önüne çıkıp ne istediklerini söyleyemiyorlar. Yarın Allah göstermesin ülkenin ve milletin nice kritik konularında bu kafayla nasıl karar verip uygulayacaklar. Bunlar yerinden kalkana kadar Allah muhafaza kim bilir ülkenin başında neler gelir.

Horozun çok olduğu köyün sabahı geç olur derler. Her birinin hesabı niyeti, hedefi, patronu farklı olanların masasından memleket hayrına bir şey çıkmaz. Baksanıza aday bile çıkmıyor. Bizim için seçim meydanında karşımıza kimin çıkacağının ehemmiyeti yok. Biz kendimize güvenerek bu mücadeleye giriyoruz, sizlerle beraber giriyoruz.

"BAKALIM BU SEFER HANGİ BAHANEYE SIĞINACAK"

Yaptığımız çağrının tek gayesi bu gereksiz tartışmadan ülkemizi kurtarmaktır. Bakalım bu sefer Bay Kemal nereye kaçacak, hangi bahaneye sığınacak hep beraber göreceğiz. Biz kimin ne dediğine, ne ettiğine değil, kendi işimize bakacağız. Bizim işimiz eser ve hizmettir. Türkiye'nin 81 vilayetinin her karışını, 85 milyon vatandaşımızın her birinin hayatını olumlu yönde değiştirmeyi geliştirmeyi sürdürüyoruz."