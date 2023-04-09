Son Dakika! CHP milletvekili aday listesini teslim etti: Oğuz Kaan Salıcı İstanbul'dan, Sadullah Ergin Ankara'dan aday gösterildi
Politika Haberleri
Son dakika: CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı İstanbul 1. Bölge, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. İşte CHP'nin YSK'ya teslim ettiği il il tam liste...
Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona erecek. AK Parti ve İYİ Parti'nin ardından CHP de listesini YSK'ya teslim etti.
- ORHAN SÜMER
- MÜZEYYEN ŞEVKİN
- BURHANETTİN BULUT
- SADULLAH KISACIK
- AYHAN BARUT
- OSMAN BERKE DUVAN
- HÜSEYİN KESER
- ERKAN KARAKAYA
- ORHAN TOKLU
- KÜBRA ÖZBİÇER BÜYÜKİKİZ
- AHMET KORKMAZ
- SERCAN POLAT
- SEYFETTİN CAN
- EBRU YILMAZ
- ELİFE MÜFTÜOĞLU
- KENAN DOĞAN
- ADNAN AĞIR
- ÖMER TURAN
- SONGÜL VARKİ YILDIRIM
- BURCU KÖKSAL
- FATİH AYDIN
- ABİDİN YAĞCI
- ALİ ARIKAN
- İBRAHİM KADIOĞLU
- ANIL HALİS AKAR
- İBRAHİM VAROL
- ABDURRAHMAN POLAT
- ERTUĞRUL ERYILMAZ
- ZEKİYE ALTAY
- REŞAT KARAGÖZ
- ARİF YILMAZ
- ZEYNEP ATEŞ
- GAMZE TAŞCIER
- DENİZ DEMİR
- OKAN KONURALP
- SADULLAH ERGİN
- MUSTAFA NEDİM YAMALI
- ALİYE TİMİSİ ERSEVER
- DENİZ ÇAKIR
- KEMAL AKKURT
- AYSUN PALALI KÖKTAŞ
- ELİF TOPKAYA SEVİNÇ
- HÜSEYİN CAN GÜNER
- AYCAN KOÇTÜRK
- ARMAĞAN ERDOĞAN
MURAT EMİR
İDRİS ŞAHİN
SEMRA DİNÇER
İREM YAMAN
ORKUN KANBER
ALİRIZA ERBAY
ERDAL KİZİROĞLU
ÖZKAN OKTAN
FUNDA CENGİZ
EROL TOSUN
NURSEL ÖCAL
TEKİN BİNGÖL
UMUT AKDOĞAN
MESUT DOĞAN
AYLİN YAMAN
AHMET ERSEN ÖZSOY
MEHMET AKYÜREK
MEHTAP YÜCEL
MEMET YULA
ZEYNEP ESRA ÖZDEMİR
ÖMER YILMAZ
ELMAS KÜBRA KARACA
HASAN CEM YILMAZ
SURURİ ÇORABATIR
CAVİT ARI
ALİYE COŞAR
SERAP YAZICI ÖZBUDUN
ŞERAFETTİN KILIÇ
MUSTAFA ERDEM
MURAT ÖZÇELİK
HASAN ERCÜMENT TAŞDEMİR
NİLÜFER DEVECİ
VAHAP TUNCER
SİBEL GEZEN
RAMİZ ATAHAN
EMRAH YURTLAK
ZELİHA MİLLİ
HATİCE KÜBRA TURAN
MÜGE GEZGİNCİ ÜNSAL
MEHMET GÖK
UĞUR BAYRAKTUTAN
OĞUZ KURDOĞLU
BÜLENT TEZCAN
HÜSEYİN YILDIZ
SÜLEYMAN BÜLBÜL
EVRİM KARAKOZ
NİLÜFER ÜNÜVAR
GAMZE YOLCU METİN
ZİYA YILMAZ
NEBAHAT OSKAY ÜRÜN
ENSAR AYTEKİN
SERKAN SARI
BURAK DALGIN
SEVAL BOZKURT
SELİM PANÇ
FATMA SALI KARABACAKOĞLU
DİLEK YALÇIN
GÜLİZAR YILDIZ
MUHARREM KOÇ
YAŞAR TÜZÜN
VEDAT KAZICI
SERDAR ATALAY
MEHMET CANLI
İLHAMİ GELEN
Liste çıkarılmadı.
TÜRKER ATEŞ
MEHMET BURAK COP
ZUHAL IŞIN
İZZET AKBULUT
HÜLYA GÜMÜŞ
SÜLEYMAN ERMAN
KAYIHAN PALA
NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU
MEHMET ATMACA
İSMET KARACA
JÜLİDE AKKÖPRÜ
ALPASLAN YILDIZ
ENGİN TAMER DEDE
SERKAN ÖZTÜRK
ÖZGÜR YILDIZ
CANAN AKIN ERDEM
HASAN ÖZTÜRK
CEMALETTİN KANİ TORUN
ORHAN SARIBAL
ERKAN DÖNMEZ
ŞAHİN SEVİNÇ
FUNDA TÜRKCOŞ PEKİNER
ENDER TEKE
HURİYE CANAN ÇELİK TUNAR
MEHMET ÖNDER MUTLU
SEDA BOZDAĞ GÜZELKAYA
İSMET GÜNEŞHAN
ÖZGÜR CEYLAN
YEŞİM KARADAĞ
TUĞBERK GÜZEL
Liste çıkarılmadı.
MEHMET TAHTASIZ
BEKİR ÖZSAÇMACI
BURÇİN SOLMAZ POLAT
SEYİT AHMET GÜHER
GÜLİZAR BİÇER KARACA
ŞEREF ARPACI
SEMA SİLKİN ÜN
ADİL DEMİR
SEDAT DEMİRCİ
İLHAN ÖZCAN
AYŞE HAZER
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
ALİ İHSAN MERDANOĞLU
ABDURRAHMAN ERGİN
CEVDET NASIRANLI
İSMAİL AKYIL
GÖNÜL ÖZEL
LALEŞ ERTUĞRUL UYSAL
ESRA ARSLAN
MAHİR YILMAZ
MEHMET ALİ ÖZMEN
ZEYNEP DENİZ ERK
ÖZLEM KAYA
EDİZ ÜN
AHMET BARAN YAZGAN
UFUK KANIŞKAN
AHMET ERKEN
GÜRSEL EROL
ABDULLAH AKIN
AHMET YILDIZ
ALIM ÖZDEMİR
AZAT ALINAK
MUSTAFA SARIGÜL
UFUK AKTAŞ
AYHAN KOÇ
MURAT OZAN
CELAL ZUNGULDAK
SERHAT CAN EŞ
ERDİNÇ OKANLI
İSLAM TEKMANLI
UTKU ÇAKIRÖZER
JALE NUR SÜLLÜ
İBRAHİM ARSLAN
ABDÜLKADİR ADAR
İPEK ÇELİK
AYSU BAHAR GÜRLEK
HASAN ÖZTÜRKMEN
MELİH MERİÇ
ERTUĞRUL KAYA
REİS REİSOĞLU
ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ
ERDAL GEÇİT
SELİM KARAHAN
MÜSLÜM ŞAHİNSOY
HASAN GÜR
MEHMET İSLAM
AHMET İDRİS İNAL
FATMA MÜGE DÜŞÜN
GÖKHAN ÇELİKTÜRK
VİJDAN AKTAŞ