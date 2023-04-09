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Son Dakika! CHP milletvekili aday listesini teslim etti: Oğuz Kaan Salıcı İstanbul'dan, Sadullah Ergin Ankara'dan aday gösterildi

Politika Haberleri

Son dakika: CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı İstanbul 1. Bölge, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. İşte CHP'nin YSK'ya teslim ettiği il il tam liste...

Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için tanınan süre, bugün saat 17.00'de sona erecek. AK Parti ve İYİ Parti'nin ardından CHP de listesini YSK'ya teslim etti.

  • ORHAN SÜMER
  • MÜZEYYEN ŞEVKİN
  • BURHANETTİN BULUT
  • SADULLAH KISACIK
  • AYHAN BARUT
  • OSMAN BERKE DUVAN
  • HÜSEYİN KESER
  • ERKAN KARAKAYA
  • ORHAN TOKLU
  • KÜBRA ÖZBİÇER BÜYÜKİKİZ
  • AHMET KORKMAZ
  • SERCAN POLAT
  • SEYFETTİN CAN
  • EBRU YILMAZ
  • ELİFE MÜFTÜOĞLU

  • KENAN DOĞAN
  • ADNAN AĞIR
  • ÖMER TURAN
  • SONGÜL VARKİ YILDIRIM

  • BURCU KÖKSAL
  • FATİH AYDIN
  • ABİDİN YAĞCI
  • ALİ ARIKAN
  • İBRAHİM KADIOĞLU
  • ANIL HALİS AKAR

  • İBRAHİM VAROL
  • ABDURRAHMAN POLAT
  • ERTUĞRUL ERYILMAZ
  • ZEKİYE ALTAY

  • REŞAT KARAGÖZ
  • ARİF YILMAZ
  • ZEYNEP ATEŞ

  • GAMZE TAŞCIER
  • DENİZ DEMİR
  • OKAN KONURALP
  • SADULLAH ERGİN
  • MUSTAFA NEDİM YAMALI
  • ALİYE TİMİSİ ERSEVER
  • DENİZ ÇAKIR
  • KEMAL AKKURT
  • AYSUN PALALI KÖKTAŞ
  • ELİF TOPKAYA SEVİNÇ
  • HÜSEYİN CAN GÜNER
  • AYCAN KOÇTÜRK
  • ARMAĞAN ERDOĞAN

MURAT EMİR

İDRİS ŞAHİN

SEMRA DİNÇER

İREM YAMAN

ORKUN KANBER

ALİRIZA ERBAY

ERDAL KİZİROĞLU

ÖZKAN OKTAN

FUNDA CENGİZ

EROL TOSUN

NURSEL ÖCAL

TEKİN BİNGÖL

UMUT AKDOĞAN

MESUT DOĞAN

AYLİN YAMAN

AHMET ERSEN ÖZSOY

MEHMET AKYÜREK

MEHTAP YÜCEL

MEMET YULA

ZEYNEP ESRA ÖZDEMİR

ÖMER YILMAZ

ELMAS KÜBRA KARACA

HASAN CEM YILMAZ

SURURİ ÇORABATIR

CAVİT ARI

ALİYE COŞAR

SERAP YAZICI ÖZBUDUN

ŞERAFETTİN KILIÇ

MUSTAFA ERDEM

MURAT ÖZÇELİK

HASAN ERCÜMENT TAŞDEMİR

NİLÜFER DEVECİ

VAHAP TUNCER

SİBEL GEZEN

RAMİZ ATAHAN

EMRAH YURTLAK

ZELİHA MİLLİ

HATİCE KÜBRA TURAN

MÜGE GEZGİNCİ ÜNSAL

MEHMET GÖK

UĞUR BAYRAKTUTAN

OĞUZ KURDOĞLU

BÜLENT TEZCAN

HÜSEYİN YILDIZ

SÜLEYMAN BÜLBÜL

EVRİM KARAKOZ

NİLÜFER ÜNÜVAR

GAMZE YOLCU METİN

ZİYA YILMAZ

NEBAHAT OSKAY ÜRÜN

ENSAR AYTEKİN

SERKAN SARI

BURAK DALGIN

SEVAL BOZKURT

SELİM PANÇ

FATMA SALI KARABACAKOĞLU

DİLEK YALÇIN

GÜLİZAR YILDIZ

MUHARREM KOÇ

YAŞAR TÜZÜN

VEDAT KAZICI

SERDAR ATALAY

MEHMET CANLI

İLHAMİ GELEN

Liste çıkarılmadı.

TÜRKER ATEŞ

MEHMET BURAK COP

ZUHAL IŞIN

İZZET AKBULUT

HÜLYA GÜMÜŞ

SÜLEYMAN ERMAN

KAYIHAN PALA

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU

MEHMET ATMACA

İSMET KARACA

JÜLİDE AKKÖPRÜ

ALPASLAN YILDIZ

ENGİN TAMER DEDE

SERKAN ÖZTÜRK

ÖZGÜR YILDIZ

CANAN AKIN ERDEM

HASAN ÖZTÜRK

CEMALETTİN KANİ TORUN

ORHAN SARIBAL

ERKAN DÖNMEZ

ŞAHİN SEVİNÇ

FUNDA TÜRKCOŞ PEKİNER

ENDER TEKE

HURİYE CANAN ÇELİK TUNAR

MEHMET ÖNDER MUTLU

SEDA BOZDAĞ GÜZELKAYA

İSMET GÜNEŞHAN

ÖZGÜR CEYLAN

YEŞİM KARADAĞ

TUĞBERK GÜZEL

Liste çıkarılmadı.

MEHMET TAHTASIZ

BEKİR ÖZSAÇMACI

BURÇİN SOLMAZ POLAT

SEYİT AHMET GÜHER

GÜLİZAR BİÇER KARACA

ŞEREF ARPACI

SEMA SİLKİN ÜN

ADİL DEMİR

SEDAT DEMİRCİ

İLHAN ÖZCAN

AYŞE HAZER

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU

ALİ İHSAN MERDANOĞLU

ABDURRAHMAN ERGİN

CEVDET NASIRANLI

İSMAİL AKYIL

GÖNÜL ÖZEL

LALEŞ ERTUĞRUL UYSAL

ESRA ARSLAN

MAHİR YILMAZ

MEHMET ALİ ÖZMEN

ZEYNEP DENİZ ERK

ÖZLEM KAYA

EDİZ ÜN

AHMET BARAN YAZGAN

UFUK KANIŞKAN

AHMET ERKEN

GÜRSEL EROL

ABDULLAH AKIN

AHMET YILDIZ

ALIM ÖZDEMİR

AZAT ALINAK

MUSTAFA SARIGÜL

UFUK AKTAŞ

AYHAN KOÇ

MURAT OZAN

CELAL ZUNGULDAK

SERHAT CAN EŞ

ERDİNÇ OKANLI

İSLAM TEKMANLI

UTKU ÇAKIRÖZER

JALE NUR SÜLLÜ

İBRAHİM ARSLAN

ABDÜLKADİR ADAR

İPEK ÇELİK

AYSU BAHAR GÜRLEK

HASAN ÖZTÜRKMEN

MELİH MERİÇ

ERTUĞRUL KAYA

REİS REİSOĞLU

ADİLE MERVE ALTINBAŞ YILMAZ

ERDAL GEÇİT

SELİM KARAHAN

MÜSLÜM ŞAHİNSOY

HASAN GÜR

MEHMET İSLAM

AHMET İDRİS İNAL

FATMA MÜGE DÜŞÜN

GÖKHAN ÇELİKTÜRK

VİJDAN AKTAŞ

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Sadullah Ergin Seçim 2023 Politika Güncel Haberler Son Dakika

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