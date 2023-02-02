Son Dakika: AK Parti'den Avrupa ülkelerinin İstanbul başkonsolosluklarını kapatmasına sert tepki: Bu sorumsuzluk kabul edilemez

Son dakika: Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin ardından Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere ve İsviçre'nin İstanbul'daki başkonsolosluklarını kapatma kararı almasına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu sorumsuzluk kabul edilemez. Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın skandal Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri Türkiye ve İsveç arasındaki gerilimi tırmandırdı. Provokasyonun ardından Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere ve İsviçre, İstanbul'daki başkonsolosluklarını kapatma kararı aldı.

Konsolosluk kapatma kararlarına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kararların sorumsuzca olduğunu söyledi.

"DAHA ÖZENLİ VE SORUMLU AÇIKLAMA YAPMALILAR"

Ömer Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz.

"TÜRKİYE GÜVENLİ BİR ÜLKEDİR"

Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır. Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler; göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'e saldırılan yerlerdir.

"BU SORUMSUZLUK KABUL EDİLEMEZ"

Ülkemizdeki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkemizin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez.

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