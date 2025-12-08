Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Bahar Feyzan'ın programında son siyasi araştırma sonuçlarını paylaştı.

Özellikle "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan ikinci açılım sürecine karşı seçmen eğilimlerinin ölçüldüğünü belirten Bayrakçı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sürece yönelik açıklamalarına en yüksek desteğin DEM Parti seçmeninden geldiğini, bunu MHP ve AK Parti tabanlarının izlediğini söyledi.

"DEM PARTİ SEÇMENİNİN YÜZDE 18'İ İKTİDARI DESTEKLEYEBİLİRİM DİYOR"

Araştırmada çarpıcı bir sonuç DEM Parti seçmeninin gelecek seçim tercihleri oldu. Kendini DEM Partili olarak tanımlayan seçmenin yalnızca yüzde 18,8'i iktidara oy verebileceğini belirtirken, yüzde 49,4'lük kesim muhalefeti destekleyeceğini ifade etti. Bayrakçı, "Bu süreç MHP veya AK Parti tarafından başlatılmış olsa bile DEM Parti seçmeninin iktidara yöneldiğine dair bir tablo görünmüyor." dedi.

DEMİRTAŞ SORUSUNA YÜZDE 45 "EVET"

Programda Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik kamuoyu yaklaşımı da masaya yatırıldı. Bayrakçı, katılımcıların yüzde 45,3'ünün "Evet, serbest bırakılmalı" yanıtını verdiğini söyleyerek bunun parti çizgilerini aşan bir eğilim olduğunu vurguladı. Demirtaş'ın geçmiş siyaset stratejilerinin Türkiye partisi olma hedefi taşıdığını hatırlatan Bayrakçı, "Demirtaş'ın pozisyonu Öcalan'ınkiyle aynı değil." ifadelerini kullandı.

MHP SON ÇEYREK YÜZYILIN EN DÜŞÜK OYUNDA

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri MHP'nin oy oranı oldu. Bayrakçı, "Bu ay MHP'yi yüzde 4,4 ölçtük. Son 25 yılın en düşük seviyesi." diyerek partiye yönelik desteğin ciddi şekilde gerilediğini açıkladı. Bu düşüşün temel nedeninin, MHP tabanının sürece verilen desteği tümüyle benimsememesi olduğu belirtildi.

AK Parti seçmeninin ise sürece daha temkinli yaklaştığını aktaran Bayrakçı, iktidar desteğinin devam ettiğini ancak yüzde 10 civarında bir fire görüldüğünü söyledi. CHP seçmeninin ise özellikle Öcalan'ın görünürlüğünün artmasından rahatsız olduğunu ifade etti.

İMAMOĞLU HAKKINDAKİ "CASUSLUK" İDDİASI

Programda Ekrem İmamoğlu ve ekibine yöneltilen "casusluk" iddiası da soruldu. Bayrakçı, araştırmada yüzde 53,8'lik kesimin bu iddiayı gerçekçi bulmadığını, yüzde 24,7'nin ise "Evet, casusluk var." dediğini açıkladı. AK Parti seçmeninin bir bölümünün dahi iddiaya şüpheyle yaklaştığını belirten Bayrakçı, açılan çok sayıda davanın seçmen nezdinde inandırıcılığı azalttığını söyledi.

"CHP YÜZDE 35–36 BANDINDA SEYREDİYOR"

Yerel seçimlerde adayın kişisel niteliklerinin belirleyici olduğuna dikkat çeken Bayrakçı, seçmenlerin yüzde 53,7'sinin oy verirken aday kriterini öne koyduğunu, partinin etkisinin ise yüzde 14'e kadar gerilediğini ifade etti.

Sonar'ın güncel ölçümlerine göre CHP'nin oy oranı yüzde 35–36 aralığında bulunuyor. Zafer Partisi yaklaşık yüzde 4 seviyesinde, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2–2,5 bandında ölçüldü.