Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor

Haberler.com ÖZEL HABER | 14 Mayıs seçimlerinde CHP listesinden seçilen Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin'in AK Parti saflarına geçeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

DEDİKODULARI ALEVLENDİREN GÖRÜŞME

Bir dönem AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da yapan Gelecek Partisi kurucularından Selim Temurci, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Görüşme davetinin Erdoğan cephesinden geldiği öğrenilirken, ne konuşulduğuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu görüşmenin yankıları sürerken Temurci'nin AK Parti saflarına geçebileceği iddiası ortaya atıldı. Temurci'ye yakınlığıyla bilinen ve beraber yol yürüdüğü Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'in de Temurci ile birlikte iktidar partisi saflarına katılabileceği konuşuluyor.

Gelecek Partisi Haymana kampından...

İL BAŞKANLARI DURUMDA RAHATSIZ

Haberler.com olarak edindiğimiz bilgilere göre; bu ikilinin AK Parti ile flörtleşmesi Gelecek Partisi cephesinde ciddi bir rahatsızlığa sebep oluyor. Haymana'da yapılan istişare kampında da gündeme gelen bu konu yüzünden il başkanları, hem İsa Mesih Şahin'e hem de Selim Temurci'ye yönelik sert eleştiriler yönelttiği de gelen bilgiler arasında...

İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci

"ÇIKIP YALANLAYIN" DEDİLER AMA...

Ortaya atılan bu dedikodulardan sonra il başkanları, İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci'ye "Lütfen çıkıp açıklama yapın ve bu dedikoduları bitirin" uyarısında bulunmalarına rağmen bu iki isim beklenen adımı bir türlü atmadı. AK Parti'ye saflarına geçmeye sıcak baktığı öğrenilen ikilinin, gelebilecek tepkilerden çekindiği öğrenildi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da bu ikilinin tavırlarının sebep olduğu belirsizlikten rahatsız olduğu öne sürüldü.