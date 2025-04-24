İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
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Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

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İstanbul'da 1,5 milyon riskli bina olduğunu ve bunların yüzde 30'unun acilen dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "1,5 milyon riskli bina var, siyaseti ve polemiği bırakmalıyız. İstanbul için her saniye değerli, vakit daraldıkça daralıyor. İstanbul depremi bir mili güvenlik meselesidir" dedi.

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde İstanbul depreminin ardından yapılan çalışmalara ilişkin son bilgileri paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"VAKİT DARALDIKÇA DARALIYOR"

Bakanlığın İstanbul'u depreme hazırlamak için kentsel dönüşüm çalışmalarını hassasiyetle yürüttüğünü ifade eden Bakan Kurum, sürecin siyaset üstü 'seferberlik' anlayışıyla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. "İstanbul için vakit daralıyor" diyen Bakan Kurum, "Devletimiz tüm imkan ve kabiliyetiyle, tüm gücüyle İstanbul'u depreme hazırlamak için deyim yerindeyse İstanbul'u, ülkemizi kurtarmak için canla başla çalışmaktadır. Ben bu vesileyle buradan milletimize ve özellikle deprem dönüşümünden doğrudan sorumlu olan belediyelerimize şunu ifade etmek istiyorum. İstanbul için her saniye değerli. Çünkü vakit daraldıkça daralıyor. İstanbul depremi bir milli güvenlik meselesidir. Seferberlik şuurunu 6 Şubat'taki gibi göstermemiz gerekir. İstanbullu kardeşlerimiz, hemşerilerimiz hepimizden siyaseti, politikayı bir yana bırakmasını ve acilen bu işe odaklanmasını beklemektedir. 16 milyon İstanbullunun canının ve geleceğinin söz konusu olduğu bir yerde çok net söylüyorum; siyasete ve polemiğe yer yoktur. Burada siyaset olmaz, burada polemik yapılmaz. Tam aksine güçlü sağlıklı bir şekilde İstanbul da yaşamayı hak eden milyonlara karşı hep birlikte el ele vermenin zamanıdır" ifadelerine yer verdi.

Sayı vahim boyutta! Bakan Kurum, bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor

"İSTANBUL'DA 1,5 MİLYON RİSKLİ BİNA VAR"

İstanbul'da acil dönüştürülmesi gereken bina sayısına ilişkin de bilgi veren Bakan Kurum, "Biz bu yaşadığımız depremlerde bir olmayı biliyoruz. Ama deprem geçtikten 3-5 gün sonra maalesef bu deprem gerçeğini unutuyor ve bu gerçek üzerinden hareket etmiyoruz. Bu noktada biz hep söylüyoruz; riskli bina öldürür, riskli binada yaşamayalım. Gelin hep birlikte bu dönüşümü gerçekleştirelim. Bundan tam 13 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'dan, Gaziosmanpaşa'dan, ki bunu bu çok siyasetçi de söylemez, 'bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz' sloganıyla kentsel dönüşüm seferberliğini başlattı. Bu çok önemli bir adımdı. Bugüne kadar Türkiye'de kanunun bile olmadığı, depremle mücadele noktasında bu kararlılığı ortaya koymak çok değerli, çok kıymetliydi. Biz de o seferberlik kapsamında çalışmalarımızı güçlü bir şekilde sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Zira bugün İstanbul özeline baktığınızda 1,5 milyon riskli binanın olduğu, hatta bunların yüzde 30'unun acilen dönüştürülmesi gereken binalar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu tablo karşısında asla kaybedecek vaktimiz yok. Bu dönüşüm göz ardı edilecek, ertelenecek bir durum değildir. Bu manada sorumluluk sahibi herkesin bilmesi gerekir ki İstanbul'un artık tek gündemi deprem olmalıdır. İstanbul'daki yapı stokunun bir dakika, bir saniye bile kayba tahammülü yoktur" şeklinde konuştu.

Sayı vahim boyutta! Bakan Kurum, bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor

36 ÖĞRENCİ YURDUNDA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Dün meydana gelen depremin ardından tüm illerden hasar tespit ekiplerini İstanbul'a çağırdıklarını hatırlatan Bakan Kurum, "Ekip sayısını dün itibarıyla 3 bine çıkaracağımızı ifade etmiştik. Bugün gün içerisinde İstanbul'da 3 bin hasar tespit ekibi tüm İstanbul'da, kamu binaları başta olmak üzere tüm hasarların tespitlerini yapmak suretiyle bu incelemeleri inşallah gerçekleştiriyor olacağız. Dün itibarıyla İstanbul'umuzdaki yurtların, okullarımızın, cami ve hizmet binalarımızın da içerisinde olduğu 28 bin 538 kamu yapısına dair hasar tespit çalışmalarımızı süratle başlattık. İlk etapta 36 öğrenci yurdumuzda yaptığımız hasar tespitleri dün gece itibarıyla tamamladık. Ekiplerimiz yurtlarla ilgili hasar tespit etmedi. Bugün de İstanbul'daki tüm hastanelerin tespitlerini Sağlık Bakanlığı ile birlikte yapacağız. Sonuçları şeffaf bir şekilde milletimizle paylaşacağız" dedi.

Sayı vahim boyutta! Bakan Kurum, bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor

"ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK GERÇEĞİ DEPREMDİR"

Türkiye'deki deprem gerçeğinin altını bir kez daha çizen Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Yaşadığımız bu depremle beraber bir kez daha gördük ki başta İstanbul olmak üzere ülkemizin en büyük gerçeği depremdir. Bugün ülke yüzü ölçümünün yaklaşık yüzde 66'sı ve nüfus itibarıyla da baktığınızda yüzde 70'i deprem bölgelerinde yaşamaktadır. En son 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadık. 11 ilimiz ve 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilendi."

Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (65)

Haber Yorumlarıerkan yüksel:

LAFA BAKARIM LAFMI DIYE ..BIDE SOYLEYENE BAKARIM ADAMMI DIYE..25 YIL YAPMAMISLAR CHP YE GECINCE EVLİYA KESILDILER..KANAL İSTANBULUN BU SOYLEDIKLERINIZE BI KATKISI VARMI ..NEDEN KANAL ISTANBUL DIYE DIRETIYORSUNZ

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Haber YorumlarıRandom Teacher:

Konuşacak vaktimiz yok diyorsun ama sadece konuşuyorsun

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Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Türkiyeyi 23 senedir uzaylılar mı yönetiyordu... Bunlar kadar yanmaz, yapışmaz insanlar ömrü, hayatımda görmedim be kardeşim...

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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

Bakanin Sana ve reuse guveniyoruz

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Yorum Beğenme245
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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Chpli ibb ye göre sorun yok hatayda taptıkları gibi şova reklama konsere rüşvete ranta yolsuzluğa devam önemli olan koltuk

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Yorum Beğenme210
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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Chpli ibb ye göre sorun yok konsere şova teklama devam

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme187
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Haber Yorumlarımehmet istek:

siz şimdiye kadar siyaset yaptınız uyıllarca adammın bütün paarsını kestiniz öyleyken bile işler yaptı boş konuşuyorsunuz

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Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Imari durdurun istanbulda. Baska sehir mi kalmadi gelisecek

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Haber Yorumlarıhsyn cskn:

muhalefet iktidar sizin güç savaşlarınızın cezasını millet çekiyor vebale çoook öncelerden girdiniz ilahi hesap yakanızdan düşmesin

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

yapmazlar, yaptırmazlar, yapana mani olurlar eleştirirler beğenmezler istemezler. sorun bütün milletin, çözüm bütün millette. iş işten geçtikten sonra birilerini suçlamak kimseye bir şey kazandırmaz. giden gittiği ile kalır

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Yorum Beğenme6
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