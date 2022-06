"Saraybosna Kardeşlik Köprüsü" projesinin galası yapıldı - Haberler

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Stari Grad Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü, Bilim ve Gençlik Bakanlığı, işbirliğinde gerçekleşen "Saraybosna Kardeşlik Köprüsü" projesinin galası yapıldı.

Selçuklu Belediyesinin kardeş şehri olan Stari Grad Belediyesi ile farklı ülke ve kültürden öğrencilerin karşılıklı olarak bir arada güzel paylaşımlarda bulunarak tarihi bağların kuvvetlenmesinin hedeflendiği "Saraybosna Kardeşlik Köprüsü" projesinin galası Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Selçuklu ve Saraybosna'dan canlı bağlantı ile aynı anda yapılan galada iki ülkenin de coşkusu ortaklaşa yaşandı. Selçuklu ve Bosna arasındaki gönül köprüsünü bir yenisini ekleyen "Saraybosna Kardeşlik Projesi" Selçuklu Belediyesi, Stari Grad Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü, Saraybosna Kantonu Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor. Proje ile Selçuklu'dan 107 öğrenci Bosna'ya gitti 130 öğrenci de Bosna'dan Konya'ya gelerek toplamda 237 öğrenci kültür elçisi oldu. Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan ve Yoğun bir katılımla gerçekleşen gala programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı Yunus Emre Enstitüsü Saraybosna Koordinatörü Mehmet Akif Yaman, Bosna-Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Algiç, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, Srebrenitsa Anneleri, Saraybosna'dan proje çerçevesinde gelen öğrenci ve öğretmenler katıldı. Bosna Hersek'ten Selçuklu Kongre Merkezi'ne canlı olarak ise Saraybosna Kantonu Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Naida Hota Muminovi, Türkiye Maarif Vakfı Bosna Hersek Temsilcisi Yakup Gül, Bosna-Hersek Büyükelçisi Sadık Babür Girgin bağlandı.

"Bosna Hersek ve Türkiye Kalpleri ortak atan iki dost ülke"

Bosna Hersek ile olan gönül bağlarının 1463 yılında Fatih Sultan Mehmet Han'ın Bosna'yı fethi ile başladığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Uzun yıllar süren Osmanlı hakimiyetinde de bu gönül bağı artarak devam etmiştir. Tabi bu süre zarfında bölgede önemli miktarda Türk nüfusu bulunmuştur. Oradaki birçok mimari eserde Osmanlı izlerini görebilmek hala mümkündür. Hatta Osmanlı Devlet; Saraybosna ve Mostar da dahil olmak üzere birçok yeni kentin kurulmasına ve gelişmesine o dönem katkı sağlamıştır. Bu anlamda Bosna Hersek bizim ecdat yadigarı ülkemizdir. Tabi bu ecdat yadigarı ülkemizde Selçuklu Belediyesi olarak bizim de gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ve iş birliktelikleri bulunuyor. İlk olarak 2011 yılında Stari Grad Belediyesi ile imzaladığımız "Kardeş Şehir Protokolü" ile başlayan ilişkilerimiz sonrasında da artarak devam etmiştir. Saraybosna'da 1950'lerde Yugoslavya dönemindeki 'kültürel talanda' yıkılan tarihi Saraybosna Mevlevihanesi, belediyemizin maddi desteği ve Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı'nın çalışmaları ile 2013 yılında yeniden inşa edildi.2015 yılında, 'Evlad-ı Fatihan Kardeşlik Köprüsü Projesi' kapsamında belediyemiz tarafından Konya'daki sivil toplum kuruluşları ile Balkanlar'daki sivil toplum kuruluşlarının bir araya getirilmesi sağlandı. Yine 2015 yılında Chernoochene Belediyesine belediyemiz tarafından cenaze nakil, yıkama ve morg aracı desteği sağlandı. 2017 yılında Novi Travnik şehrindeki Edhem Mulabdic İlköğretim Okulu'nda, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin de katkılarıyla belediyemiz tarafından Türkçe sınıfı açıldı. 2018 yılında Bosna Doboj ile Doboj İstok şehirlerini birbirine bağlayan köprünün yapımına belediyemiz tarafından destek sağlandı. 2019 yılında Glamoc şehrinde inşa edilen Eğitim ve Kültür Merkezi'nin yapımına belediyemiz tarafından destek sağlandı. Yine 2019 yılında Stari Grad Belediyesi işbirliğinde Bajka Anaokulu'na belediyemiz tarafından çocuk oyun alanı kazandırıldı. Ayrıca Saraybosna İslam Birliği Öğrenci Yurdu'na servis aracı alımına belediyemiz tarafından maddi destek sağlandı. Bosna Hersek genelinde Türkçe öğrenen öğrencilere belediyemiz tarafından sırt çantası ve kırtasiye dağıtımının yapılması projemize ise 2019 yılından bu yana devam ediyoruz. Yine her yıl, Türkçe öğrenen Bosna Hersekli öğrenciler için düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne Selçuklu Belediyesi olarak farklı türdeki etkinliklerle destek olmaya devam ediyoruz. 2021 yılında Kokoşçiçi Köyü'nde yapılan ilkokula belediyemiz tarafından maddi destek sağlandı. 2022 yılında da Donji Vakuf Şehrinde Türkçe sınıfı yapımına, Mostar Cemal Biyediç Üniversitesi Çevre Düzenlenmesi Projesine ve Srebrenitsa Huzurevi Bungalov Ev İnşası Projesine destek veriyoruz. Yine Emmaus Derneği tarafından Srebrenitsa'daki şehit annelerinin kalabilmeleri için oluşturulan konut projesinde binalardan bir tanesinin yapımını Selçuklu Belediyesi olarak biz üstlendik. Bu binanın yapımını da tamamladık. İnşallah 28 Haziran'da buranın açılışını gerçekleştirmek istiyoruz. Emmaus Derneği'nin ihtiyacı olan bir aracı da temin edip derneğimize teslim edeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimiz iki ülke arasında birer kültür elçisi olacak"

Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak 2011 yılından bu yana kurduğumuz ilişkilerimizi bugün artık 'Selçuklu'dan Saray Bosna'ya Kardeşlik Köprüsü' projemiz ile taçlandırıyoruz. Kardeş şehrimiz Stari Grad Belediyesi ile birlikte; Saraybosna Kantonu Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de katkılarıyla başlattığımız projemizi ile 237 çocuğumuzu birebir eşleştiriyoruz ve onları kardeşlik köprümüzün birer elçisi yapıyoruz. Proje çerçevesinde Saraybosna'daki orta okul ve lise seviyesindeki 5 okulumuz, bunlar Fatma Guniç Okulu, Çengiç Vila Okulu, Mirsad Prnavorad Okulu, Edhem Mulabdiç Okulu ve Saraybosna Maarif Okulları; yine Selçuklu'daki Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu, Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu, Beyhekim İmam Hatip Ortaokulu, Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu ve Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi olmak üzere 5 okulumuz birbiriyle eşleştirildi. Selçuklu'daki okullarımızdan 107 öğrencimiz Saraybosna'da, Bosna Hersek'ten gelen 130 öğrenci ise Selçuklu'daki okullarımızda dün ilk kez bir araya geldiler. Bugün ise Bosna Hersek'ten gelen öğrencilerimiz Konya'da Tropikal Kelebek Bahçesi, Kültür Vadisi Sille, Mevlana Müzesi, Konya Bilim Merkezi, 80 Binde Devri Alem Parkı ve Sille Tabiat Okulumuzu ziyaret ettikleri Panoromik Konya Gezisi'ni gerçekleştirdiler. Yine Kelebekler Vadisi Parkımızda devam eden Karne Şenliği Etkinliğimize de katılım sağladılar. Diğer taraftan Selçuklu'dan Bosna Hersek'e giden öğrencilerimiz ise Saraybosna, Travnik ve Mostar şehirlerinde tarihi ve kültürel alanları ziyaret ettiler. Bugün ve Pazartesi günü de bu ziyaretlerini sürdürecekler. Şu an Bosna Hersek'e giden öğrencilerimizle birlikte oradaki okullarımızdaki Bosnalı öğrencilerimiz de bizimle birlikte eş zamanlı olarak orada gala yemeğindeler. Onlara da buradan sevgilerimi ve muhabbetlerimi bildiriyorum. Tabi biz şu an Konya'dayız. Bosna Hersek'te olamadığımız zaman aslında gönlümüzün yarısının her zaman orada olduğunu da buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü Bosna Hersek bizim ecdat yadigarımız, ata toprağımız. İnanıyorum ki 'Selçuklu'dan Saraybosna'ya Kardeşlik Köprüsü' projemizle birlikte Bosna Hersek ile olan ilişkilerimiz ve gönül bağımız daha da ileri seviyelere taşınmış olacak. İlerleyen günlerde inşallah bu projemizi geleneksel hale getirip her yıl gerçekleştirme şerefine de nail oluruz. Bu duygu ve düşüncelerle ben projemizin hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen başta Stari Grad Belediyemiz olmak üzere proje paydaşlarımız Saraybosna Kantonu Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanlığımıza, Yunus Emre Enstitümüze ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, ayrıca programımıza katılım sağlayan siz değerli misafirlerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi

"Dünyanın daha fazla savaşa, silaha ihtiyacı yok"

Konya'ya Saraybosna'dan gelen öğrencilerin güzel anılarla ülkelerine gitmesi temennisinde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, "Öncelikle böyle bir projeyi gerçekleştirdikleri için Selçuklu Belediye Başkanımıza, Maarif Vakfımıza, Yunus Emre Enstitümüze teşekkür ediyorum. Bu kardeşlik köprüsü projesinin gönül köprülerimizi güçlendireceğine inanıyorum ve Türkiye ve Saraybosna'daki birlik ve beraberliğin artırılmasına vesile olmasın temenni ediyorum. Saraybosna'da yaşanan acıları unutmadık dünyanın gözünün önünde yaşanan acıları hatırlıyoruz. ve maalesef Dünyada bu kadar savaş sürerken bir yenisi eklendi Rusya ve Ukrayna savaşı. Mevlana diyarından bütün dünyaya vermemiz gereken mesaj şu dünyanın daha fazla savaşa ve silaha ihtiyacı yok; dünyanın daha fazla sevgiye barışa merhamete ve dostluğa ihtiyacı var bu duygu ve düşüncelerle Saraybosna'daki Müslüman kardeşlerimizin canı gönülden kucaklıyor onların da birlik ve beraberlik içerisinde birbirlerini kucaklamalarını ve dünyaya Barış mesajlarını yaymalarını temenni ediyorum" dedi.

Bu projenin iki ülke arasında ilişkileri daha da güçlendirmek için güzel bir fırsat olduğuna değinen Saraybosna Kantonu Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Naida Hota Muminovi, "Sadece birlikte vakit geçirerek birbirimizi daha iyi tanırız. Öğrenci ve öğretmen değişim programı ile çocuklarımızın birbirlerini tanımaları, en güzel hatıralara sahip olmaları, dostluklar kurmaları için fırsatlar oluşturuyoruz. Onlar gelecekte bilimsel, ekonomik ve kültürel işbirliği için bağlantılar kuracak. Sevgi ve güzel ahlak her zaman kalplerinde parlayacak. Edindikleri bilgiler ve ahlakları dünyayı güzelleştirmek için araçları olsun. Bosna-Hersek'e gösterdiğiniz sevgi ve dostluk için sizlere gönlümden teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize Bosna-Hersek ve Türkiye'de güzel gezmeler diliyorum. Sağlıklı bir şekilde evlerinizi dönmenizi diliyorum. Allah'a emanet olun" şeklinde konuştu.

"Bosna'daki eğitim faaliyetlerimizi önemsiyoruz"

Türkiye Maarif Vakfı'nın 49 ülkede faaliyet yürüttüğüne değinen Türkiye Maarif Vakfı Bosna Hersek Temsilcisi Yakup Gül, "Eğitim faaliyetlerimizdeki en önemli ülke olan Bosna Hersek'teki çalışmalarımız son hızıyla devam etmektedir. 150 çalışanımız ve 650 öğrencimizle faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Şubat ayına kadar bir kampüs ile faaliyetlerimiz yürütürken, çalışmalarımıza yeni bir kampüsle devam ediyoruz. Ben buradan öğrencilerimizin yurtdışına gelmesine ve buradaki öğrencilerimizin de Türkiye'de misafir edilmesine vesile olan özellikle Selçuklu Belediye başkanımız Ahmet Beye kalbi şükranlarımı iletiyorum. Bosna-Hersek'te gezdiğimiz her yerde sizlerin eserlerini görüyoruz. Her zaman gururlanıyoruz ve bu gurur bizlere yaşattığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu projede emeği olan tüm kurullarımızı tebrik ediyorum. Bunda sonra yapılacak dostluk kardeşlik köprülerini şu an burada ve Konya'da olan öğrencilerimiz daha da çoğaltacaktır ve ikame ettireceklerdir. Türkiye Maarif Vakfı olarak sizlerin her zaman yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimizden beklentimiz Türkçe'yi iyi konuşmaları"

Yunus Emre Enstitüsü Saraybosna Koordinatörü Mehmet Akif Yaman, öğrenciler için tüm bu yapılanlar sebebiyle sadece iyi bir öğrenci olmalarını ve Türkçe'yi iyi konuşmalarını istediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyon programında yer alan Cumhurbaşkanımızın himayesinde büyükelçimizin koordinasyonunda Yunus Emre Enstitüsünün yürüttüğü Tercihin Türkçe Projesi 2011 yılından beri devam etmekte ve bugüne kadar 25 bin öğrenciye Türkçe öğretilmiştir. Türkçe'nin seçilmesi ve Türkçe öğretiminin artarak devam etmesi için Türkçe sınıfları oluşturuyoruz. Okullarda ücretsiz kitap dağıtıyoruz ki önümüzdeki dönem bu konuda belediye başkanımız bize destek olacak ve okullarda çanta dağıtımımız oluyor. Bu konuda da son 5 yılda her yıl 2000 çanta ile Selçuklu belediyemizin desteğini aldık. Tabii birçok faaliyet yapılıyor bu faaliyetlerin en önemlisi de Kardeş Okul Projesi İstanbul ayağından sonra da Konya'yı da bu faaliyete eklemiş olduk. Başkanımıza ve ekibine buradaki program için ve destekleri için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Bu proje bugünü geleceğe taşıyacak"

İki ülke arasındaki kardeşlik bağının güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Bosna-Hersek Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, "Şimdiki ve önceki dönem belediye başkanlarımıza 10 yıla aşkın süredir bu iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerine sağladıkları katkılar için Cumhurbaşkanımızın buradaki temsilcisi olarak teşekkür ediyorum. Selçuklu Saraybosna Kardeşlik Köprüsü Projesiyle de yepyeni bir adım atılmış oldu. Biz bu köprüyü sadece iki ülke arasında değil bugünü geleceğe taşıyacak bir köprü olarak görüyoruz. Belediye başkanımıza, bütün paydaş kurumlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sevgili gençler ve çocuklar, burada birbirinizi tanıyacaksınız ve güzel günler geçireceksiniz. Bu arada kültürlerimizin ne kadar yakın olduğunu, aynı kelimeleri konuştuğumuzu ve aynı yemekleri yediğimizi göreceksiniz. Sizden ricam burada Saraybosna'da ve Konya'da kuracağınız arkadaşlıkları devam ettirerek, iki ülke arasındaki bu ilişkiyi geleceğe doğru taşımanızdır. Her iki ülkede kullanılan selamlamayla sizlere veda ediyorum, Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye gibi dostlar çok nadirdir"

Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu söyleyen Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Alis Algüç, "Var olan ilişkilerimizin devamının garantisidir ve bu projenin gönül bağımızı daha da güçlendireceğine hiç şüphem yok. Ülkeler arasındaki kadim ve güçlü ilişkilerimiz inşallah her geçen gün güçleneceğine ve güçlenmeye devam edeceğine inanıyoruz. En zor günlerde beraberdik bizi terk etmediniz. Bugün beraberiz ve inşallah kıyamet gününe kadar hep birlikte olacağız. Srebrenista annelerinin bizimle beraber olması çok büyük bir şereftir. Kendileri tüm insanlık için bir onur, bir duruş, fedakarlık ve güç örneğidir. Bizim ise ilham kaynağımızdır. Bosna Hersekli öğrencilere bir mesaj vermek istiyorum; benim ömrüm Türkiye'de geçti. Türkiye gibi dostlar çok nadirdir. Bu dostlarımıza sahip çıkmak ve onu daha üst seviyeye taşımak size düşüyor. Bir araya geldiğimiz zaman o muhteşem gönül bağını ve elektriği hissedeceksiniz. Başka Ahmet Başkanımız olmak üzere bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm Konya halkını saygıyla selamlıyorum. Biz sizi çok seviyoruz" diye konuştu.

Program, Başkan Pekyatırmacı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar'la birlikte öğrencilerin bulunduğu masaları ziyaret ederek onlarla sohbet etmesi ile son buldu. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Politika