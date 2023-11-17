Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan DEVA Partili Dalgın'a 'Kızılelma'lı yanıt

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın'ın, sosyal medya hesabından "2023 yılında F-16 almak için lobi yapmak zorunda kaldığımızı görünce hüzünle hatırladığım..." notuyla yaptığı Turgut Özal'lı F-16 paylaşımına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan yanıt geldi. Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde poz verdiği, Baykar üretimi Kızılelma'nın fotoğrafını paylaştı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, sosyal medya hesabından "2023 yılında F-16 almak için lobi yapmak zorunda kaldığımızı görünce hüzünle hatırladığım..." notuyla bir paylaşım yaptı. 1984 yılına ait fotoğrafta Turgut Özal ve bir F-16 uçağının olduğu görüldü. Dalgın'ın o paylaşımına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan yanıt geldi.

BAKAN KACIR'DAN FOTOĞRAFLI YANIT

Bakan Kacır sosyal medya hesabı X'ten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde poz verdiği, Baykar üretimi Kızılelma'nın fotoğrafını paylaşarak Dalgın'a cevap verdi.

İşte Bakan Kacır'ın o paylaşımı:

"BİZİM NE YAPACAĞIMIZ BELLİ Mİ?"

Öte yandan DEVA Partili Dalgın, bir önceki paylaşımında F-16 savaş uçaklarıyla ilgili hükümete eleştiride bulundu. Dalgın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şimdi de F-16'lara ihtiyacımız var', Milli Savunma Bakanı Güler: 'Olursa 40 tane Eurofighteralmayı planlıyoruz', Yine Sayın Güler: '[Millî muharip uçağımız KAAN] 2028'de yerli motoru vereceğiz, en geç 2032'de de kendi motorumuzla uçuyor olacak', Yunanistan filosunu F-35'ler ile geliştirirken, bizim kaybedecek dokuz yılımız yok. Bizim ne yapacağımız belli mi?" ifadelerini kullandı.

BAYRAKTAR KIZILELMA

Baykar Bayraktar Kızılelma, Türkiye merkezli insansız hava aracı üreticisi Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden, turbofan motorlu, gizlilik ve Havadan havaya füze atabilme kabiliyetine sahip insansız savaş uçağıdır.

SERİ ÜRETİM İÇİN GÖZLER 2024'TE

Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.