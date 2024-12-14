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Şam Büyükelçiliği'nden ilk fotoğraf geldi

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Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'ne 12 yıl sonra Türk bayrağı göndere çekilirken, Geçici Maslahatgüzar Burhan Köroğlu da göreve başladı. Köroğlu ve ekip arkadaşlarının büyükelçilikteki ilk fotoğrafları da geldi.

Suriye'de muhaliflerin 27 Kasım'da başlattıkları operasyonun ardından Baas rejimi devrildi. Devrik lider Beşar Esad'ın Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçmasının ardından ülkede yeni dönem başladı.

ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE TÜRK BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ

Türkiye, Suriye'de büyükelçiliğin yeniden açılması için harekete geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peş peşe açıklamalarının ardından 12 yıl sonra Şam Büyükelçiliği açıldı. Büyükelçilik konutunda Türk bayrağı göndere çekildi.

Şam Büyükelçiliği'nden ilk fotoğraf geldi

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Moritanya Büyükelçisi Burhan Köroğlu da Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi. Köroğlu, büyükelçiliğe gelerek göreve başladı. Köroğlu ve ekip arkadaşlarının büyükelçilikten ilk fotoğraf geldi.

Şam Büyükelçiliği'nden ilk fotoğraf geldi

"SURİYE'NİN YENİDEN İMARINDA SURİYE HALKININ YANINDA OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili "İşte bugün, Şam Büyükelçiliğimizi faaliyete geçiriyoruz. Suriye'nin yeniden imarı ve ayağa kaldırılmasında da tüm kesimiyle Suriye halkının yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: BÜYÜK BİR MÜCADELEYE ATILMIŞ GÜÇLÜ BİR İMZA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şam Büyükelçiliğimizde şanlı bayrağımızın 12 yıl aradan sonra göndere çekilmesi ve elçilik faaliyetlerimizin yeniden başlaması, büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imzadır. Katliam şebekelerinden kurtardığımız Suriyeli kardeşlerimizin sürekli yanında olduğumuz gibi, Suriye halkının özgür ve onurlu geleceğine yürümesinde de en büyük dostu ve destekçisi Türkiye olacaktır.

Cumhurbaşkanımızın bölge politikalarına ve uluslararası siyasete dönük eşsiz tecrübesi ve dirayeti ile bu zorlu yolculuğun her anında tarihin doğru tarafında durduk. Suriye halkına bu yeni dönemde de yanlarında olmaya devam edeceğimizi tarihi bir olayla daha ifade etmiş olduk."

Şam Büyükelçiliği'nden ilk fotoğraf geldi

MART 2012'DE KAPATILMIŞTI

Suriye'nin Şam kentinde bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu. Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı. Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlenmişti.

Şam Büyükelçiliği'nden ilk fotoğraf geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

israil almış ülkeyi HALA TİTANİĞİN MÜZİSYENLEri gibi batarken gıygıy diye enstürmanları calıyorsunuz bop tıkır tıkır işlityor sonu şöyle bitecek en son Atatürk suclanarak batacak titatik :))

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Tutankamon gel üçün biri var tut

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