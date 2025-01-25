Rakam veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 seçimleri için iddialı sözler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 8. Olağan İl Kongresi'nde 2028 seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE BİR OYLA KAZANACAĞIZ"

"Bizim hedefimiz partimizin oy oranını yüzde 50'nin altına düşürmemektir" diyen Erdoğan, "Ham hayallerin değil, büyük hedeflerin peşindeyiz. Seçimlerde ipi göğüslemektir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 85 milyonun gönlüne girmektir. Bu hedeflerin uzağında kalan her neticenin muhasebesini cesaretle yapmak boynumuzun borcudur. Kongrelerimize yalnızca vitrin değişimi olarak bakmıyoruz. Enerji ve heyecan yükleme vesilesi olarak da görüyoruz. Hedefimiz şöyledir; İnşallah 2028'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"14 Ağustos 2001'den beri Van teşkilatımızda görev yapmış her kardeşime teşekkürlerimi sunuyorum. Bizimle eş zamanlı yapılan il kongrelerinin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu teşkilata görev değişikliği sebebiyle dışarıda kalmak, köşesine çekilmek asla yoktur. Eser ve hizmet yarışımızda yer alan arkadaşlarımızı her iki dünyada yoldaşlarımız olarak görüyoruz. Gönüller yaparak, kalpleri fethederek Van'daki çalışmalarımızı yürüteceğiz.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk, Kürt, Zaza, Alevii Sünni ayrımı yapmadan tüm Türkiye'yi bir bütün olacak kucaklayacağız. Etnik ayrımcılığa, taassuba, dil, kültür, köken, yaşam tarzı ayrımcılığına prim vermeyecek, milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız. Bin yıllık mirasın 100 yıllık ufkun rehberlerinde süreçleri yürütüyoruz. Şunu tim kalbimle ifade etmek isterim biz muhalefet partileri gibi hatayı başlarında özellikle de millet de arayan bir anlayışa sahip değiliz.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Van'ın tecrübesi unutmayın, Türkiye'nin tecrübesidir. Van'ın geleceği Türkiye'nin geleceğidir. Bu huzur ve barış atmosferini ne pahasına olursa olsun sürdüreceğiz. Van'ı daha ileriye taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız. Türkiye'nin son 22 yılında 81 vilayetimizde destansı projelere imza attık. Van'a son 22 yılda yaptığımız yatırımların tutarı 552 milyar lirayı geçiyor. Sağlıkta 15 milyar lira, ulaştırmada 76 milyar lira, sanayi ve teknolojide 6 milyar liralık yatırım, enerjide 44 milyar lirada, kültür ve turizmde 2 milyar liralık eseri şehrimize kazandırdık. Toplam 84 spor tesisi inşa ettik. Engellilere yönelik sosyal hizmet kampüsü yatırımına devam ediyoruz. 116 sağlık tesisini sizlerin hizmetine sunduk.

Van'da 10 millet bahçesi projemiz bulunuyor. 7'sinin yapımı bitti. Van-Hakkari güzergahında hizmet verecek Güzeltepe tünelimizin sağ tüpünü bitirerek hizmete açtık. Tünelimizin sol tüpünde de çalışmalara devam ediyoruz. Van çevre yolunu da üç geliş 3 gidiş olarak inşa ediyoruz. Tatvan-Van arasında seyir süresini 3 buçuk saate düşürdük.

Bundan sonra da Van'a aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Biz partimize ve ittifakımıza umut bağlayanların yüzünü asla kara çıkarmadık. Dayanışma ruhumuzu güçlendirdikçe çok daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyoruz.

"KİRLİ SİYASETE KARŞI UYANIK OLMALIYIZ"

Kayıkçı kavgalarıyla üzerimize gelenlere prim vermeyeceğiz, boyun da eğmeyeceğiz. Bu oyunlar karşısında, bu kirli siyaset karşısında tüm arkadaşlarımızın uyanık olmasını bekliyorum.

Türkiye'nin kalkınma iradesini sekteye uğrattılar. Gönül ve kültür coğrafyamızdaki kardeşlerimizle aramızı bozmaya çalıştılar. İç tartışmalarla iç kavgalarla Türkiye'nin enerjisini heba ettiler. Bu sefer emellerine ulaşamayacaklar.

"HEDEF TERÖRSÜZ TÜRKİYE"

40 yıldır kanımızı emen terör belasından ülkemizi tamamen kurtardıktan sonra inşallah hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz. 85 milyonun arasına çekilen terör bariyeri yıkılınca inşallah birbirimize daha sıkı sarılacak, daha sıkı kenetleneceğiz. Operasyonlarımız neticesinde terör örgütünde yaşanan kan kaybını, bölgedeki son gelişmeleri terör meselesinin ortadan kaldırılması için bir fırsat olarak görüyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizi biz öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz. Üzerimizde çok ama çok büyük bir emanet taşıyoruz. Şimdiye kadar hep milletimizin çizdiği rotada siyaset yaptık. Türk, Kürt, Arap, Alevi demeden 85 milyonu kardeşçe yaşatacağız."