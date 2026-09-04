Özgür Özel'den Tekirdağ'da Rozet Töreni ve İktidar Mesajı

TEKİRDAĞ'DA PARTİLİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu'nun ardından geçtiği Tekirdağ il merkezinde Hükümet Caddesi'nde toplanan partililerle yürüyerek Hasan Ali Yücel Meydanı'na geldi. Özel burada, CHP'den istifa ederek bir süre önce Yeni Parti'ye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar'a parti rozetini taktı. Özel, 2024 yılındaki Mahalli İdareler Seçimleri'nde Trakya ve Tekirdağ'ın arkasında durduğunu belirterek, "O büyük başarıyı hep beraber gerçekleştirdik. Sonra dedik ki 4 ay, 5 ay sonra seçim var. Biraz önce sağ olsun benzetmişler rahmetli Karaoğlan'a. Biz hayranıyız, büyüğümüz, haddimiz değil onunla kendimizi denk tutmak. Ama demiştim ki bundan sonra Ecevit gibi nasıl 70'lerde girdiği ikisi yerel, ikisi genel dört seçimde de partisini birinci parti yaptıysa ben de yapacağım. Yapmazsam siyaseti bırakacağım. Beş ay sonra seçimlere girdik. O seçimde 47 yıldır parti birinci parti olmamış. AK Parti hayatında yenilgiyle tanışmamış, öyle olunca herkes yine eskisi gibi bir sonuç bekliyor. Bana da diyorlar ki; 'Söz verdin ne olacak şimdi? Dört aylık genel başkan bırakacak mısın?' Hatta bazıları diyor ki; 'Parti tarihinin en kısa süreli genel başkanı olacak' diyordu. Böyle söylüyorlardı. Ama ne oldu biliyor musunuz? O gün akşam Türkiye'nin yüzde 65'ini, Ege'nin tamamını ve 411 belediyeyi kazanıp partiyi 47 yıl sonra birinci yaptık, AK Parti'yi ilk yenilgisiyle tanıştırdık. Böyle olunca bazılarının hesapları bozuldu ve bazıları da artık şunu anladılar; bunlar kaybetmeye alışmış bildiklerimizden değil, bunlar kazanmaya niyetliler. İlk girdiği seçimi kazandılar, gelecek seçimi kazanırlarsa Türkiye'de iktidarı değiştirecekler. Vallahi doğru bildiler, doğru okudular. Bunu yapacağız, ilk seçimde iktidarı değiştireceğiz" dedi.

'YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ DURDURMAYA ÇALIŞTILAR'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin, genel başkanlığı döneminde Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırısıyla karşı karşıya kaldığını söyleyen Özel, "İşte bu yüzden, parti, Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Partiyi adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma, lidersizleştirmeye giriştiler. Gençlik kollarıyla bizi yenemezlerdi. Kadın kollarıyla yenemezlerdi. Ana kademeyle yapamazlardı. Bunu hiçbir partide olmayan, yargı kolları eliyle, önceden hakim olan, sonra bakan yardımcısı olan birini İstanbul'a başsavcı yapıp, Esenyurt'tan başlayıp 36 belediye başkanımıza Türkiye çapında saldırıp en nihayetinde Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, cezaevleriyle, zindanlarla, tutuklulukla ve bazı yerde sayıları yeterse belediye meclisini alarak, yetmeyen yerde envaiçeşit kumpaslar kurarak bu yürüyüşümüzü durdurmaya çalıştılar. Bana da devamlı mesaj verdiler; onları unut, geride bırak. Onu bırak, Ankara'ya gel, partinin başında otur. Daha gençsin, 30 yıl partinin başındasın. İçeriye, dışarıya, açıkta, gizlide haber yollayan herkese dedim ki; 30 yıl partinin başında muhalefette duracağıma, 30 dakika haysiyetimle iktidar olurum yine değişmem" diye konuştu.

'DOĞRU TARAFTAYIZ, MİLLETİN TARAFINDAYIZ'

Tarihin, doğru tarafta duranları unutmayacağını dile getiren Özel, şunları söyledi:

"Şunu unutmayın, ben unutmayacağım, siz unutmayın, tarih unutmayacak. Tarih, tarihin doğru tarafında yer alanları da unutmayacak, AK Parti'nin kumpasına alet olanları da. Onun için meraklısına söylüyorum, Tekirdağ'dayım, sokaktayım, millet içindeyim. Ben Tekirdağlıların gözlerinin içine baka baka şunu söylüyorum; biz doğru taraftayız, milletin tarafındayız, AK Parti'nin karşısındayız. Siz neredesiniz? İşte buradan büyük bir özgüvenle şunu söylüyorum; uğradığımız büyük kötülükten sonra ne yapacağımızı biliyorduk. Önce savunduk, direndik, mücadele ettik. Devletimizin polisini kullandılar. Zor kullandılar, güç kullandılar, iktidarla birileri iş birliği yaptılar, bizi binalarımızdan attılar, araçlarımızı aldılar, bizi yağmurun, dolunun altında bir başımıza, biz bize bıraktılar. Ama teslim olmadık, teslim olmayacağız. Size sorduğum yolu, yönü, rotayı dediniz ki; 'Yol bu yoldur. ya bir yol açacaksın, ya burada bir yol bulacaksın. ya yeni bir yol açacaksın, biz de seninle yürüyeceğiz. Yön, Gazi'nin gösterdiği yöndür. Atatürk'ün istikametinden şaşmayacaksın, iktidara varacaksın.' "

'SAKIN HA GÖNLÜNÜZDE BU ÜLKEYİ BİTİRMEYİN'

Yeni Parti'nin seçimlerde iktidar olacağını dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Anadolu'yu, Trakya'yı karış karış gezeceğiz. Seçim gelip de o sandık açılana kadar, dünya siyasi tarihinin en büyük mücadelesini verip iktidar olacağız. Buradan bütün gençlere de sözüm olsun. Diyorlar ya; 'Beka sorunu.' Bir ülkenin beka sorunu, büyük ülkelerin bir ülkede hayal kurması değildir. O hayali kuranlara Mustafa Kemal ne cevabı verdiyse o cevabı veririz. Netanyahu'ya da, kim karşımızda çıkarsa ona da ama en büyük sorun, en büyük beka sorunu, ülkenin gençlerinin dünyanın öbür ülkelerinde hayal kurmasıdır. Dört gençten üçünün; 'Fırsatını bulursam kaçacağım, bir daha dönmeyeceğim' dediği yerde annelerin, babaların tasasını biliyor, endişesini duyuyor, üzüntülerine iştirak ediyorum. Tüm gençlere diyorum ki elbette biz bu iktidarı değiştireceğiz. Sözünü verdik, veriyoruz. 76 ülkeden 87 partiye imzasını dahi attırdık. İktidarımızda kararlılıkla Avrupa Birliği'ne de tam üye olacağız. Gençlere şunu söylüyorum; sakın ha sakın valizleri kafada toplamayın. Sakın ha sakın bu ülkeyi gönlünüzde bitirmeyin. İstediğinizde gideceğiniz, koşa koşa geri geleceğiniz yasaksız bir Türkiye'yi, vizesiz bir Avrupa'yı size müjdeliyorum. Okumaya gidecekler, gönüllerince gezmeye gidecekler, konsere gidecekler ama ant olsun ki yoksulluktan, umutsuzluktan gitmeyecekler, Atatürk'ün dediği gibi onlar birer kıvılcım, Cumhuriyet ateşi olarak dönecekler." Özel, caddedeki konuşmasının ardından kentten ayrıldı.

Mehmet YİRUN-Abdullah YALÇIN-Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı