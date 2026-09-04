Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen'in hayatını kaybeden kızı Fatma Zehra Önen için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yapan Erdoğan, cemaatten helallik istedikten sonra tabuta omuz verdi.
- Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı 3'üncü sınıf öğrencisi Fatma Zehra Önen, geçen yıl geçirdiği operasyonun ardından yoğun bakımda hayatını kaybetti.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazına katılarak Önen ailesine taziye dileklerini iletti ve tabutun taşınmasına yardım etti.
- Fatma Zehra Önen'in naaşı, cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Geçen yıl geçirdiği operasyonun ardından rahatsızlanan ve hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı 3'üncü sınıf öğrencisi Fatma Zehra Önen, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. Genç yaştaki vefatıyla ailesini ve sevenlerini yasa boğan Önen için İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
ERDOĞAN AİLEYİ YALNIZ BIRAKMADI
Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak Önen ailesine taziye dileklerini iletti. Cenaze namazının ardından cemaate hitaben kısa bir konuşma yapan Erdoğan, helallik istedikten sonra merhumenin naaşına omuz vererek tabutun taşınmasına yardım etti.
"AİLEYİ TANIYORUZ, BİLİYORUZ"
Törende duygusal bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Bu rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Rabbim bu çektiği çileyi, onun ebedî âlemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın. Makamını âli eylesin. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah. Ve biz aileyi zaten tanıyoruz, biliyoruz. Ve tanıdığımız, bildiğimiz kadarıyla da Fatıma Zehra, ismiyle müsemma, inşallah. Bu ismiyle müsemma olan kızımızı da mekân-ı âliyesine kabul buyursun inşallah. Sevgili Peygamberimizin Livâü'l-Hamd ismiyle müsemma sancağı altında hepimizi birlikte haşr u cem eylesin. Bu vesileyle ben de bir kere burada soruyorum. Ebedî âleme yönelik haklarınızı helal ediniz. Bizden yana da helal olsun inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."
KİLYOS MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ
Kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından genç yaşta vefat eden Fatma Zehra Önen’in naaşı, dualar eşliğinde Kilyos Mezarlığı’na götürülerek son yolculuğuna uğurlandı. Tören boyunca ayakta durmakta güçlük çeken milletvekili Abdülkadir Emin Önen ve yakınları, törene katılan protokol üyeleri ile vatandaşların taziyelerini kabul etti.